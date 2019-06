'La paz es un imperativo, se requiere la suma de todos los esfuerzos'

Este martes, en el marco de la 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de esa organización (MAPP/OEA) realizará una presentación en conmemoración de los 15 años que lleva trabajando por la construcción de paz en los territorios colombianos.



Roberto Menéndez, jefe de esa Misión, habló con EL TIEMPO sobre el trabajo que han realizado estos 15 años, los retos que enfrenta el proceso de paz y el futuro que debería buscarse de cara a los suspendidos diálogos de paz con el Eln.

¿Cuál ha sido el impacto en los territorios en los que han hecho presencia durante estos 15 años?



Cumplir 15 años nos llena de profunda satisfacción, también nos indica que hemos sido una herramienta útil a Colombia. Uno de los principales aportes de la Misión ha sido acompañar a las comunidades rurales y a las víctimas del conflicto armado, de forma cercana y directamente en los territorios más afectados por el conflicto armado interno, donde nuestra presencia tiene un efecto disuasivo contra los violentos y contribuye a la creación de entornos seguros.



Las poblaciones a las que llegamos se han sentido escuchadas, respaldadas y acompañadas en el difícil camino de encontrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En estos años hemos apoyado a las víctimas y organizaciones sociales a fortalecer su participación y empoderamiento, y también hemos tendido puentes para que se conecten con el Estado, a quien también instamos y acompañamos para que llegue a estos territorios.



¿Cuál ha sido el enfoque de la Misión en este tiempo y cuál será de ahora en adelante?



Nosotros consideramos que para apoyar la paz se requiere conocer y comprender a profundidad las dinámicas de la violencia. La presencia en los territorios más afectados por el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad, donde todavía existe una débil presencia institucional, nos ha permitido entender la realidad, estar cerca de la gente que más lo necesita y retroalimentar eficazmente al Estado sobre los avances, desafíos y amenazas que enfrenta la paz en los territorios.



La flexibilidad de nuestro mandato, que responde a las necesidades de los procesos de paz, nos ha permitido enfocar nuestra atención en el monitoreo a las dinámicas de seguridad y afectaciones a las comunidades, la justicia transicional, la restitución de tierras y la reparación a víctimas, entre otros temas.



¿Cuáles cambios han notado en cuanto a dinámicas de conflicto y posconflicto, ahora que la Misión ha apoyado dos procesos de paz?



En estos 15 años hemos constatado evidentes avances, no sólo en la firma de acuerdos y la posterior dejación de armas de las Auc y las Farc -con sus luces y sus sombras-, sino en la visibilización y dignificación de las víctimas del conflicto armado. También hemos evidenciado la apertura de espacios políticos a amplios sectores marginados por la violencia, el resurgimiento y la canalización de agendas sociales postergadas, y la construcción de una infraestructura jurídica, normativa e institucional para abordar temas como la verdad, la justicia y la reparación, con distintos niveles de avance.

¿Cuáles cree que son las mayores preocupaciones en estos momentos frente al proceso de paz?



La principal amenaza que enfrenta la paz en Colombia es la persistencia de las afectaciones a las comunidades rurales y étnicas, a raíz de las confrontaciones y disputas entre grupos armados ilegales, con graves consecuencias humanitarias como asesinatos, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado y violencia sexual, en zonas como Bajo Cauca y Catatumbo, y en departamentos como Nariño, Chocó, Arauca y Cauca.



Nos preocupa además el asesinato de líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos y de Derechos Humanos, así como el de excombatientes. Hemos condenado y visibilizado estos hechos en nuestros 26 informes públicos, y hemos entregado recomendaciones concretas a más de 20 instituciones del Estado, instando a una articulación efectiva entre el nivel local y nacional para prevenir afectaciones, garantizar la protección y evitar la impunidad en estos lamentables casos.

Los diálogos de paz con el Eln se rompieron y no parece que se vayan a retomar pronto... ¿Qué opina de esto, deberían retomarse los diálogos?



La OEA y la MAPP/OEA estamos convencidos de que el diálogo es la senda para alcanzar la paz. En momentos en los cuales se destruyen o se debilitan las condiciones para el diálogo, la actitud no puede ser la resignación y, mucho menos, más violencia, como ocurrió con el atentado terrorista en enero de este año, que condenamos y repudiamos. Consideramos que deben crearse o recomponerse las condiciones necesarias para avanzar por la vía del diálogo.



Frente a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, ¿en qué debería concentrarse el Gobierno?



Siempre hemos sido respetuosos de la forma en la que los diferentes gobiernos han enfrentado los enormes desafíos que plantea la implementación de acuerdos, exhortando a que las diversas visiones redunden en avances concretos sobre los compromisos asumidos.



La Misión reconoce que el Gobierno Nacional ha establecido prioridades que considera necesarios para afianzar la paz en los territorios, bajo los principios de legalidad y equidad. En el marco de nuestro mandato, en distintos escenarios, le hemos entregado recomendaciones al Gobierno, orientadas al diseño e implementación de acciones coordinadas que partan del reconocimiento de las complejidades de cada zona, y a que concentre los esfuerzos, no solamente en su control militar, sino fundamentalmente en la transformación estructural de los territorios.

Desde su experiencia, ¿Puede afectar los resultados del proceso de paz el ambiente de polarización y presión que vive?



No en todo el proceso, pero sí en aspectos centrales como la reincorporación de excombatientes, la búsqueda de verdad y justicia, y la ampliación de la participación política. Las diferencias son válidas y contribuyen a la democracia, lo que es importante es reducir los márgenes de polarización en la medida en que generen o propicien violencia. Hemos insistido que la construcción de la paz requiere la participación amplia y plural de todos los sectores de la sociedad colombiana.

¿Qué decirle al país, en estos momentos en los que el acuerdo de paz con Farc es presionado, los diálogos con el Eln se levantaron, y cada vez hay más grupos de delincuencia organizada? ¿Vale la pena seguir buscando oportunidades de paz?



La paz es un imperativo máximo, y justamente en los momentos y contextos difíciles es cuando se requiere la suma de todos los esfuerzos y voluntades. Sin el involucramiento comprometido y activo de toda la sociedad, aún con las diferentes visiones sobre algunos aspectos de los Acuerdos del Teatro Colón, la paz, la equidad, la prosperidad y la reconciliación difícilmente serán posibles.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción JUSTICIA

En Twitter: @M_I_O_F