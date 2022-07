Sobre las 10:50 de la mañana de este viernes el electo presidente, Gustavo Petro, anunció en sus redes sociales el que hasta ahora ha sido el nombramiento que ha generado mayor controversia y sobre el que había una gran expectativa.



“Nuestro ministro de Defensa será el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y excomisionado de la ONU responsable de la comisión contra la corrupción y la impunidad en Guatemala: Iván Velásquez”, escribió Petro.

Y luego se pronunció el designado jefe de la cartera: “Agradezco al presidente @petrogustavo la muy honrosa designación que me ha hecho como ministro de Defensa. Haré cuanto esté a mi alcance por corresponder a su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado. Por la vida, por la paz, por la democracia!”.



De inmediato se empezaron a escuchar voces de apoyo a la designación y al tiempo cuestionamientos de otros sectores, como el partido Centro Democrático sobre las consecuencias del nombramiento.



El excandidato presidencial Enrique Gómez consideró que la designación era “un acto de venganza. Con mayor fortaleza debemos rodear a nuestras Fuerzas Armadas”, mientras que el exsenador y exconstituyente Iván Marulanda dijo que era un “gran noticia para la democracia. Enhorabuena para la civilidad, los derechos humanos y la paz”.



La designación de Velásquez causó sorpresa, pues su nombre venía sonando como Minjusticia, cartera a la que se veía más cercano ya que ha pasado por la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema y venía participando en el empalme con el saliente gobierno en temas anticorrupción.



Su nombre aparece asociado a la lucha contra la ‘parapolítica’ y a decisiones que en su momento tomó la justicia contra poderosos políticos por sus nexos con las Autodefensas. Igualmente, al vergonzoso caso de chuzadas ilegales del DAS, del que fue víctima y por el que el Estado le tuvo que ofrecer excusas.



Llega al cargo para poner en marcha algunas de las reformas que ha anunciado el presidente electo, entre ellas sacar a la Policía de esa cartera, y él mismo ha planteado en declaraciones públicas que debe ser “un propósito nacional: la reforma integral de la Policía”.



Igualmente ha sido crítico del concepto de Doctrina de la Seguridad Nacional y ha respaldado las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que en sus recomendaciones planteó reformas, como la desaparición o replanteamiento del Esmad.



En sus redes sociales se ha manifestado cuestionando la labor de las autoridades. Uno de los trinos que más ha llamado la atención corresponde a un cuestionamiento a la Fuerza Pública, al ministro Diego Molano y al general Eduardo Zapateiro. “¿Y qué pasó con el ejército más profesional, capacitado y de los más numerosos de América Latina? “Dirán algo el no-censurado ministro Molano y el héroe Zapateiro?”, escribió el 6 de mayo.



Velásquez, por su trayectoria, tendría como una de sus puntas de lanza la lucha contra la corrupción en las Fuerzas, en donde se han registrado casos de irregularidades protagonizadas por uniformados, inclusive de alto rango. Muchas de la investigaciones en marcha y las condenas que ya se han logrado se iniciaron por la alerta que las mismas unidades militares y de Policía han dado y por las labores de contrainteligencia que realiza operaciones constantes para detectar irregularidades internas.



Angelika Rettberg, docente de la Universidad de los Andes y experta en resolución de conflictos armados, habló de algunos de los temas que debe resolver el nuevo ministerio. Uno de ellos es la relación con los uniformados y las posibles consecuencias de la forma en la que se defina la estrategia de seguridad, “en especial de cara a lo que se hará con las organizaciones criminales que quedan y los grupos armados”.



En su cargo, el exmagistrado tendrá que dar luz verde a operaciones en las que se usa la fuerza letal sobre objetivos de alto valor que legalmente pueden ser neutralizados por bombardeos o por la intervención de tiradores de alta precisión.



Además en casos de alteraciones del orden público tendrá que coordinar con los alcaldes del país las acciones para enfrentar ese tipo de situaciones.

Rettberg señaló que hay unas líneas rojas que podrían generar tensión y vinculadas a la estructura y el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Defensa de la reformas

Como jefe de la cartera de Defensa, el exmagistrado Iván Velásquez Gómez tendrá que ir al Congreso a defender proyectos para que la Policía salga de esa cartera y, además, debe firmar los decretos con los ascensos de oficiales en la línea de mando.



Así mismo, debe firmar los actos administrativos que permiten la salida de uniformados del servicio mediante la facultad discrecional.

