El 15 de julio de este año el entonces presidente Iván Duque, junto a la cúpula de las Fuerzas Militares y el director de la Policía, salieron a medios de comunicación para confirmar que en una operación de bombardeo desarrollada unos días atrás se daba por hecho que había fallecido el jefe disidente ‘Iván Mordisco’, quien había asumido el mando de la red criminal tras la muerte de ‘Gentil Duarte’.



Tras dar detalles de la operación, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas dijo: "Hubo participación de fuentes humanas. Ha sido un proceso largo y metódico de incorporación de estas personas a la ubicación específica en la que se hizo la operación y sí vamos a pagar la recompensa”.

Por 'Mordisco' se ofrecían hasta 3.000 millones de pesos por información que permitiera su ubicación y captura.

Elementos encontrados tras el bombardeo contra el campamento de 'Iván Mordisco'. Foto: Ministerio de Defensa / Fuerza Pública

Sin embargo, tras la reaparición del jefe disidente bajo el alias Iván Lozada, el viernes pasado en un video hablando de la propuesta de paz total del gobierno de Gustavo Petro, quedó en el aire la pregunta sobre a quién se le pagó la recompensa.



EL TIEMPO consultó con fuentes de la Policía que afirmaron que la recompensa no se pagó y que le director de la institución en ese momento "se aceleró al hacer esa afirmación", ya que siempre estuvo la duda sobre la muerte de Mordisco, porque no se recuperó el cuerpo.



"Esa información, la de que no se pagó la recompensa, se puede demostrar jurídicamente, no hubo ningún pago", reiteró la fuente, que añadió: "aunque hubo una fuente humano no se le pagó porque no había certeza de la muerte de 'Mordisco'".



De hecho, este diario conoció que el viernes, tras conocerse que 'Mordisco' está vivo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, pidió información a la Policía sobre el pago de la recompensa y tanto la Policía Judicial (Dijín) como la Dirección de Inteligencia le dieron a conocer el informe sobre la operación y los documentos que ratificaban que no hubo ningún pago.

