El Gobierno y las Fuerzas Armadas vivieron este jueves una jornada intensa por cuenta de la versión llegada desde Venezuela sobre la muerte de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, jefe de las disidencias de las Farc que se hacen llamar ‘Segunda Marquetalia’.

El país conoció la información por Noticentro CM&, el noticiero de Yamid Amat.

Siguiendo esa línea, EL TIEMPO consultó con agencias de inteligencia, que señalaron que manejaban la misma versión desde la mañana y que inicialmente pensaron que se trataba de Nelson Enrique Díaz, alias Iván Alí, “de quien se sabía que estaba enfermo”.



Según las fuentes de inteligencia, ‘Márquez’, de 68 años, se encontraba en una casa de Caracas, “custodiado por hombres del régimen (de Nicolás Maduro) y con evolución en su estado de salud”, por lo cual la noticia de su muerte los sorprendió.

Unas horas más tarde, fuentes del Gobierno Nacional que prefirieron no identificarse le confirmaron la información a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO. En busca de un pronunciamiento oficial, que al cierre de esta edición no se había dado, periodistas de este diario siguieron indagando. Un miembro del gabinete ministerial dijo que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, esperaba confirmación desde Venezuela.



No se descarta que este funcionario sea quien le dé la noticia al país una vez se tenga certeza del deceso, aunque también es probable que el Gobierno prefiera que las disidencias se ocupen de reportar la muerte de su cabecilla.

Anoche, desde Buenaventura, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo al ser consultado por un grupo de periodistas que no hay confirmación de las versiones conocidas que dan cuenta de la muerte de ‘Márquez’.



“Al respecto de lo que se ha dicho de ‘Iván Márquez’ no hay confirmación. Estamos con las verificaciones”, aseguró el jefe de la cartera castrense, quien añadió que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Herlder Giraldo Bonilla, está trabajando para corroborar el hecho. “Estamos atentos para cuando tengamos confirmada una noticia de esa naturaleza, pues naturalmente les informaremos”, señaló.

EL TIEMPO publicó en primicia en junio de 2022 los hechos que rodearon el ataque con explosivos al campamento de ‘Márquez’, ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar (ver nota anexa).



Ese día murieron su compañera sentimental y un hombre de su anillo de seguridad. El ataque se manejó como una retaliación de ‘Gentil Duarte’, y se estableció que ‘Márquez’ había recibido un impacto muy fuerte en la cabeza y que su estado de salud era complicado.

Según inteligencia, la ‘Segunda Marquetalia’ quedaría bajo el mando de José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, su segundo.



El ‘Zarco Aldinever’ es quien ha representado al grupo en los acercamientos con el gobierno Petro, el cese del fuego bilateral y la ‘paz total’, por lo que no habría mayor afectación al proceso.



‘Aldinever’, de 45 años, nació en Villavicencio e ingresó a la otrora Farc a la edad de 15 años. Hizo parte del frente 53, fue hombre de confianza del ‘Mono Jojoy’ y hoy tendría bajo su mando a 1.048 hombres en armas y 598 en redes de apoyo.

El atentado que marcó el fin del jefe guerrillero

El declive de Luciano Marín, alias Iván Márquez, jefe de la ‘Segunda Marquetalia’, comenzó hace un año en Venezuela. El 30 de junio de 2022, el campamento en el que estaba, ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco (estado de Bolívar), sufrió un atentado con explosivos que habían instalado alrededor.

Iván Márquez y Gentil Duarte, jefes de disidencias de las Farc. Foto: EL TIEMPO

Allí, a 198 kilómetros de la frontera con Colombia por Puerto Carreño (Vichada), el jefe guerrillero se encontraba junto con su compañera sentimental, su hombre de confianza ‘Iván Ali’ y un esquema de seguridad de unos 20 hombres.



En un principio circularon versiones sobre su muerte, pero esa información fue desmentida por la ‘Segunda Marquetalia’. Alias Iván Márquez logró ser trasladado en helicóptero a un hospital de alto nivel en Caracas, donde fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

¿La razón? Si bien los disidentes en su comunicado indicaron que su líder “solo sufrió pequeñas afectaciones”, una fuente de inteligencia informó que su estado era crítico.



Señaló que habría “perdido algunos dedos de las manos por la explosión, pero lo que realmente lo tendría afectado es un golpe en la cabeza, por el impacto, que le habría afectado el cerebro”. En el ataque, una esquirla había llegado al cerebro de ‘Márquez’, por lo que “le habrían inducido el estado de coma”.

Sobre la autoría del ataque, los subalternos del jefe guerrillero aseguraron que estuvo “dirigido desde los cuarteles del Ejército y los comandos de la Policía”. No obstante, fuentes de inteligencia manejaron la hipótesis de que se pudo tratar de una retaliación por la muerte de ‘Gentil Duarte’, comandante de otra disidencia de las Farc que se enfrentaba a la de ‘Márquez’ o, incluso, de una traición de sus hombres.



Para diciembre de 2022, EL TIEMPO conoció que había salido del hospital en Caracas, tras semanas de tratamiento. De acuerdo con fuentes consultadas, lo habían trasladado a otro punto, al parecer cercano a la frontera con Colombia, del cual no se tenía mayor información.

