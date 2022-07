Mientras las autoridades siguen en la verificación de la posible muerte en Venezuela de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, -como lo reveló en primicia EL TIEMPO- ya se ha comenzado a hablar de qué pasará con el grupo del cual es máximo comandante: la ‘Segunda Marquetalia’.



(Lea también: ¿Quién remplazaría a 'Márquez' como posible jefe de 'Segunda Marquetalia'?).



Este grupo disidente de las extintas Farc oficializó su alzamiento armado en 2019 a través de un video en el que aparecían ‘Márquez’, ‘el Paisa’, ‘Romaña’ y ‘Jesús Santrich’, entre otros exguerrilleros que habían abandonado el proceso de paz meses antes.



(Le puede interesar: ‘Iván Márquez’: autoridades verifican si murió en Venezuela).

Aunque estos cuatro fueron los más altos comandantes de la disidencia, tres de ellos ya están muertos y si se confirma el deceso de ‘Márquez’, no solo desaparecería el último de los grandes cuadros, sino un personaje histórico en el conflicto armado colombiano.



“Si efectivamente está muerto, las disidencias pierden el personaje de más trayectoria como comandante y como jefe negociador”, explicó Álvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura Democrática y docente universitario. De acuerdo con el investigador, aunque algunos disidentes que quedan en la ‘Segunda Marquetalia’ podrían reorganizarse, lo más probable es que progresivamente se desintegre el grupo.



(Le sugerimos leer: Estos son los jefes disidentes de las Farc que han muerto en Venezuela).



“Estos grupos residuales en general no logran reconfigurar la anterior insurgencia. Son grupos en una profunda crisis de su propio proyecto, no le veo futuro como proyecto insurgente a esas disidencias, máxime si pierden a una persona de la connotación de ‘Márquez’ ”, afirmó.

El de mayor trayectoria era ‘Iván Márquez’; es una figura histórica, creo que es el fin de la ‘Segunda Marquetalia’ si se llega a confirmar su muerte: Camilo González, Indepaz FACEBOOK

TWITTER

En igual sentido opinó Camilo González Posso, director de Indepaz, quien dijo que si es cierta la muerte de Marín Arango, esto marcaría “el desvertebramiento de esta organización porque tiene muy pocos cuadros centrales y mucha dependencia del grupo fundador”.



Añadió que aunque tras la muerte de ‘Alfonso Cano’ fue elegido Rodrigo Londoño como máximo -y último- comandante de las Farc, “el de mayor trayectoria era ‘Iván Márquez’; es una figura histórica y es muy difícil que lo reemplacen en su papel político y militar, creo que es el fin de la ‘Segunda Marquetalia’ si se llega a confirmar su muerte”, puntualizó.



(Más notas: Las nuevas pistas de la operación en la que habría muerto 'Iván Márquez').



Aunque para los expertos lo más probable es una desintegración, en la ‘Segunda Marquetalia’ aún quedan algunas figuras que eventualmente podrían asumir el mando. Por ejemplo, en agosto de 2019, en un video, se anunció el rearme de los jefes disidentes, y en ese video salía José Vicente Lesmes, ‘Walter Mendoza’. Así como los demás excomandantes, Lesmes también fue negociador en La Habana y hacía parte del bloque occidental de las Farc.



Otro de los que podrían quedar al mando sería José Manuel Sierra Sabogal, ‘Zarco Aldinever’, quien hizo parte de la guerrilla por 26 años, en los que se volvió cercano de Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, quien fue la cabeza del Bloque Suroriental de las Farc. Por esa cercanía ‘Aldinever’ empezó a ser llamado el sucesor del ‘Mono Jojoy’ y logró posicionarse prácticamente como el jefe del bloque.



En cualquier caso, nada se dará por seguro hasta que oficialmente se confirme si en efecto ‘Iván Márquez’ murió y se puedan seguir los movimientos internos que tendría el grupo disidente.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: