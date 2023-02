Las disidencias que se hacen llamar 'Segunda Marquetalia' están decididas a lograr un cupo en la 'paz total' y conseguir nuevos beneficios.



Esa es la principal conclusión a la que llegaron varias agencias de inteligencia tras analizar la situación actual del jefe del grupo, Luciano Marín Arango, conocido como 'Iván Márquez' de 67 años, quien se repone de un atentado, registrado el 29 de junio de 2022, en territorio venezolano.



En el informe conocido por EL TIEMPO se indica que 'Márquez' está lúcido, con plenas facultades mentales, aunque le quedó una esquirla en la cabeza; y "tras el fuerte golpe que recibió en la parte cráneo frontal ha recuperado el habla y la motricidad".



En el documento de las agencias de inteligencia se destaca que 'Márquez' se mueve entre Caracas y el estado de Bolívar, en territorio venezolano, con un pequeño grupo de hombres y siempre con su compañera sentimental 'Maritza'.



Todo indica que 'Márquez' sigue bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro, señala el documento, "lo que obliga a clarificar el estatus actual de la 'Segunda Marquetalia', a la que no se le ha reconocido el estatus político y que se califica en este momento como un grupo desertor de la paz".



De igual forma, las agencias concluyen que 'Iván Márquez' se encuentra muy afectado psicológicamente tras el ataque con explosivos, del cual señalan a las disidencias del décimo frente con las que sostiene una guerra territorial.

'Iván Márquez', antes de volver a la ilegalidad. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

De hecho, se indica que 'Márquez', no confía mucho en el cese al fuego bilateral que compromete tanto a la 'Segunda Marquetalia', como a las disidencias de 'Iván Mordisco', en disminuir sus acciones bélicas, por lo que "no baja la guardia", sobre la base de ser víctima de un nuevo ataque.



De acuerdo con las agencias, 'Iván Márquez', como terapia, se ha dedicado a escribir temas relacionados con la paz y la propuesta del Gobierno, las cuales le habría hecho llegar su hombre de confianza 'Walter Mendoza'.



Señalan las agencias que 'Márquez', de acuerdo a los avances en el proceso, estaría planeando desplazarse hacia Colombia."Por ahora quiere mantener un bajo perfil y no aparecer en medios de comunicación", se lee en el informe.



Alias Walter Mendoza está encargado de la vocería de la 'Segunda Marquetalia', en medio de los acercamientos con el gobierno, pero a 'Márquez' le preocupa que no haya claridad sobre lo jurídico, ya que considera que en este momento se les esta dando el trato de "delincuentes al nivel del 'clan del Golfo'".

