La reaparición de 'Iván Márquez', 'Santrich', 'Romaña' y el 'Paisa'

Los dirigentes de la otrora guerrilla de las Farc 'Édison Romaña', 'Óscar Montero', 'Aldinéver Morantes', 'Wálter Mendoza', 'Jesús Santrich' e 'Iván Márquez', hoy integrantes del grupo subversivo llamado 'Segunda Marquetalia', reaparecieron este lunes.



Lo hicieron por medio de un comunicado conjunto emitido en un portal web. En su pronunciamiento, los guerrilleros piden la renuncia de Iván Duque a la Presidencia de Colombia.

"Este cuatrienio de Duque, a nombre de Uribe, es una maldición que está dañando nuestro futuro de la manera más irracional y absurda", dicen en su comunicado. Y agregan: "Cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, el gobierno Duque-Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su estrategia".



En su mensaje, que está acompañado de una fotografía en la que se les ve vistiendo uniformes con las siglas 'Farc-EP' y portando armamento aparentemente sofisticado, los guerrilleros manifiestan distintas razones por las cuales consideran que "Duque debe irse anticipadamente de la Presidencia de la República".



"Es un mandatario ilegítimo", escribieron. Para ellos, a Duque "le quedó grande el más elevado cargo de la nación porque quiere generalizar el caos destruyendo el equilibrio de poderes al incurrir en desacato y cuestionamiento público a decisiones de la Corte Suprema de Justicia, porque quiere borrar a plomo las movilizaciones sociales que hoy estremecen al país, y porque Colombia no quiere la dictadura (sic)".



Lo anterior a propósito del apoyo que el presidente Duque expresó públicamente a Álvaro Uribe cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del hoy exsenador y expresidente por el caso en su contra por supuesta compra de testigos. Además, del fallo que hace poco emitió ese alto tribunal en relación con el derecho a la protesta social.



'Márquez', exjefe negociador del acuerdo de paz, y compañía, que anunciaron su rearme en agosto de 2019, señalan que Colombia quiere un gobierno "verdaderamente democrático, incluyente, del pueblo y para el pueblo".



En sus palabras, "un nuevo gobierno de coalición democrática, que garantice la paz completa sin traiciones, la titulación de tierras a los campesinos, la reforma política (...), un gobierno de manos limpias que empiece a extirpar el cáncer de la corrupción, que escuche a los estudiantes, a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a la población LGTBI y demás sectores discriminados, que le devuelva la salud al pueblo y que implemente medidas de choque social orientadas a liberar a la gente de la pobreza".



Lo jefes guerrilleros hicieron un llamado a "volver a las calles con marchas, plantones y cacerolazos para gritar la inconformidad de todo un pueblo contra el mal gobierno".



Manifiestan que, en su concepto, es hora de exigir "el fin de la represión", así como "el respeto constitucional a la protesta social" y el "castigo para los altos cargos determinadores de la masacre de ciudadanos inermes en Bogotá el pasado 9 de septiembre". También rechazaron lo que denominaron el "exterminio" de líderes y lideresas sociales y excombatientes.



Y por último pidieron "esclarecimiento pleno de la trama de la 'Ñeñepolítica' ", la "revocatoria a todos los corrompidos por los dineros mal habidos" y "no más impunidad para Álvaro Uribe".



De momento, no se conocen reacciones a esta reaparición por parte de los firmantes del acuerdo de paz, como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Partido Farc), Humberto de la Calle o el expresidente y nobel de Paz Juan Manuel Santos.



Este pronunciamiento de los disidentes se conoce días después de la conmemoración de los cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. De hecho, en días pasados, se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional del Acuerdo de Paz en Colombia, cuya principal conclusión fue que, a pesar de las dificultades, se debe seguir trabajando en el cumplimiento de lo pactado.



Cabe recordar, además, que este grupo subversivo conocido como 'Segunda Marquetalia' anunció desde la clandestinidad su regreso a las armas en agosto de 2019. En ese entonces, a través de un video, los cabecillas anunciaron "una nueva etapa de lucha armada".

