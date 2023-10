'Los contratos se mantienen' con Israel, dijo Mindefensa sobre ayuda militar

En la tarde de este jueves, desde Carepa (Antioquia), el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió al anuncio hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel el pasado 16 de octubre, sobre la decisión de dicho país de suspender las exportaciones de seguridad a Colombia, lo cual no es otra cosa que suspender la cooperación militar.



Tras la puesta en marcha del Comando Conjunto N.5 Noroccidente, el Ministro aseguró sobre el tema que, "todavía no ha habido una comunicación oficial. Lo que tenemos es un comunicado del canciller israelí, pero no una comunicación oficial al gobierno colombiano".



El jefe de la cartera castrense dijo "que en este momento los contratos se mantienen", con Israel y añadió que está además la oferta de Estados Unidos de respaldo, al decir que "en lo que haya necesidad, ellos suplen".



En esa línea, concluyó Velásquez que "no cree que vaya a existir ningún tipo de trastorno, "aún en el evento que esos contratos terminen".



En los ejercicios participaron los aviones de máxima capacidad de la FAC. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, Fac.

EL TIEMPO ha consulatdo con fuentes en el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares que han coincidido en afirmar que son varios los sectores militares que se afectarían en caso que Israel suspenda la ayuda militar a Colombia.



Se afectan los repuestos para los aviones de superioridad aérea Kfir

El uso de patentes para fabricar fusiles Galil.

La contratación de equipos nocturnos, visores.

Entrenamiento de tropas.

Apoyo en operaciones de inteligencia.

Se desarrollaron actividades de búsqueda y rescate. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

Repotenciación de los Kfir

La vida útil de los Kfir empieza a cumplirse en diciembre de este año, y frente a la necesidad de mantenerlos en operación -y el no haber desarrollado ningún acuerdo para la compra de nuevas aeronaves– el gobierno de Gustavo Petro firmó un contrato por 30.000 millones de pesos para su repotenciación, la cual quedaría suspendida.



Para la defensa, soberanía y seguridad de un país es importante que al menos el 60 por ciento de sus aviones de combate estén disponibles para atender cualquier situación.



