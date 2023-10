Kfir: estas son las implicaciones de la suspensión de ayuda militar de Israel

Son varios los escenarios que ha venido analizando la Fuerza Pública tras el anuncio –el domingo 15 de octubre – por parte del Gobierno de Israel de que suspendían las “exportaciones de seguridad a Colombia”, que se traduce en parar la ayuda militar.



EL TIEMPO consultó con varias fuentes en el alto Gobierno, que indicaron que a la fecha no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las empresas militares de Israel con las que se han desarrollado – por años – los contratos en esa área.



En esa línea, vale la pena recordar que, por tratarse de elementos militares, las negociaciones se hacen Gobierno a Gobierno, lo que hace presumir que las empresas suspendan el desarrollo de los contratos; de hecho, es la primera vez que la Fuerza Pública de nuestro país enfrenta una situación de este tipo.



De acuerdo con las fuentes, la Fuerza Pública cuenta con casi un 70 por ciento de productos de Israel, "desde aviones remotamente tripulados, drones, los fusiles Galil, municiones, aviones como los Kfir, helicópteros como los Arpía, radares, sensores, plataformas de defensa y de comunicaciones, por mencionar algunos ítems".



En el intercambio de offset, Israel ha entrenado pilotos, técnicos, ha compartido patentes para fabricar armas y otros elementos, pero aún mantienen el control en algo tan básico como los repuestos.

Los aviones Kfir son los aviones con los que se ejerce la soberania nacional. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

¿Qué pasa con los aviones de superioridad aérea?

Suspender las exportaciones de seguridad tiene implicaciones “graves y contundentes para el Colombia en temas de la defensa nacional, soberanía y el cuidado de la infraestructura crítica”, (petrolera, gas y energía), aseguró el general en retiro de la Fuerza Aeroespacial, Guillermo León León, presidente de la Acore.



Uno de los temas que más llama la atención es el de los aviones de superioridad aérea de combate, que en el caso de Colombia son los Kfir, de fabricación israelí, de los cuales se compraron 12 en una primera negociación en la década de los 80´s y otro número igual en la década de los 90´s.



De esas 24 aeronaves se han accidentado 4, y los 20 Kfir que quedan empiezan a cumplir su vida útil en diciembre de este año, por lo que se había planteado la necesidad de adquirir una nueva flota de aviones de combate.



Para el general León, quien llegó a ser comandante de la FAC, la suspensión de la ayuda militar de Israel solo va a agilizar "que los aviones de superioridad aérea se queden en tierra antes del 2024 por la falta de repuestos, así de sencillo", puntualizó.

¿Falta de repuestos?

Ejercicios de soberania. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

El oficial señaló que hay piezas muy importantes que sólo se fabrican, reparan y ensamblan en Israel, y que la “obsolescencia de los Kfir hace más delicado el tema”.



Indicó que es necesario para la seguridad de un país que al menos el 60 por ciento de sus aviones de combate “estén disponibles para atender cualquier tema en defensa de la soberanía u otro tipo de actividades”.



Por eso, el general León, aseguró que esto no es un tema de "derechas, izquierdas, centros, sino de la responsabilidad de un Gobierno frente a la misión y defensa de una nación".



La flota de aviones Kfir y sus pilotos se ubican en Palanquero, en el Comando Aéreo de Combate Núm. 1 o CACOM 1, donde siempre se encuentra un equipo - piloto, copiloto y avión listos a despegar en caso de una emergencia o situación que exija la defensa de la soberania.

Contrato para repotenciar a los Kfir

La vida útil de los Kfir empieza a cumplirse en diciembre de este año, y frente a la necesidad de mantenerlos en operación – y el no haber desarrollado ningún acuerdo para la compra de nuevas aeronaves – el gobierno de Gustavo Petro firmó un contrato por 30.000 millones de pesos para su repotenciación, la cual quedaría suspendida.



Fuentes de la Fuerza Aeroespacial consultadas por EL TIEMPO indicaron que dicho contrato se firmó con la empresa Industria Aeroespacial de Israel, AIA, la misma que fabrica los Kfir y que se encargaría de verificar motores y otras piezas.



"El trato con AIA es de muchos años, y no se puede negar que hay preocupación, pero estamos confiados en que habrá una solución en corto tiempo", dijo la fuente.

Estos son los tres aviones que llegarían a Colombia. Gripen, F-16 y Rafale. Foto:

¿ Y la nueva flota de aviones de combate?

De acuerdo con la fuente, la FAC tiene listas las propuestas que le han presentado tres empresas - que hace años vienen detrás de dicho contrato - Lockheed Martin, de Estados Unidos, con sus F-16; Saab, de Suecia, con sus Gripe y de Dassault Aviation, con Rafale C/F3, - para remplazar los Kfir.



"Es solo que el Gobierno las pida y el equipo asesor dará su concepto, aquí estamos listos, esperando que se tome la gran decisión", señaló la personal de la FAC consultada.



Redacción Justicia:

