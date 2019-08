Inteligencia dice que video se habría grabado en Venezuela

Las autoridades publicarán un nuevo cartel de los más buscados de la disidencia de Farc. Inteligencia de la Policía y del Ejército trabajan en la plena identificación de los exguerrilleros de la guerrilla que aparecen junto a ‘Iván Márquez’ y que entrarán a la lista de los más buscados.

Fuentes oficiales señalaron que los investigadores iniciaron el reconocimiento morfológico de las personas que se encuentran en el video para avanzar junto a la Fiscalía en su judicialización.



En todo caso estar portando armas después del acuerdo ya es un delito que no es parte del conflicto por lo que se podría avanzar en nuevos procesos penales en su contra, señalaron fuentes oficiales.



El Ministerio de Defensa tendrá que definir en su comité de seguridad si los cataloga como una guerrilla o si los enmarca como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). En ambos casos en su contra el Estado podría aplicar su poder de fuego incluyendo los bombardeos.

¿Cómo se gestó?

Fuentes de la Fuerza Pública confirmaron a EL TIEMPO que se tuvo conocimiento de una primera reunión de ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ en mayo de este año en territorio venezolano.



“Al menos dos o tres veces se reunieron en el país vecino, muy seguramente para concretar esta nueva alianza Criminal”, dijo la fuente.



Señaló que por estar en un territorio extranjero no se podía actuar contra ellos, porque además gozaban de la protección jurídica de la JEP, la cual no podían vulnerar.



La fuente señaló que la mayoría del grupo se ha mantenido en Venezuela y aún no ingresa a territorio nacional.



“No tenemos duda que el video difundido esta madrugada fue grabado en Venezuela, donde hay presencia del Eln. Pero obviamente se está analizando para entregar un informe oficial”, señaló la fuente.



Igualmente dijo que la información, que tiene en cuenta declaraciones de fuentes humanas, se está suministrando al Gobierno Nacional.



Añadió que el hecho de que Iván Márquez tomará la vocería es evidencia de cómo será la estructura jerárquica de ese nuevo grupo ilegal.



Las fuentes señalaron que la idea de alianzas con otros grupos ya la había ambientado ‘Jesús Santrich’ en la X Conferencia, realizada en septiembre de 2016, la última realizada por la guerrilla para que las bases refrendaran lo pactado en La Habana, en la que se planteó la necesidad de considerar qué tipo de alianzas se mantendrían con estructuras clandestinas como el Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, las milicias y el Eln.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com