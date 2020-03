Narcos han cambiado químicos y métodos para procesar drogas: Jife

Ante la ofensiva mundial de las autoridades para controlar las sustancias químicas que son usadas para producir estupefacientes como cocaína y heroína, los carteles de la drogas están usando otros elementos que no son controlados y que por esto se consiguen más fácilmente en el mercado legal.



Esa es una de las advertencias que hace el más reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), de la que hacen parte 190 países que intentan tomar medidas conjuntas para evitar que la materia prima para el procesamiento de las drogas llegue a los laboratorios de los narcotraficantes.

El informe dice que se detectó la fabricación de anfetaminas en países de Oriente Medio, en Afganistán y en México, en donde se usaron elementos que no hacen parte de la lista de sustancias controladas, en algunos casos incluso se acudió a sustancias que no eran químicas como los arbustos de efedra que crecen de forma silvestre en montañas de Afganistán.



La Jife advierte sobre la proliferación de sustancias químicas no fiscalizadas, entre ellas los precursores de diseño, y hace un llamado para “alcanzar un marco mundial común en el que las autoridades puedan cooperar eficazmente” para controlar esas sustancias que hasta ahora se consiguen sin restricciones.



Otro de los hallazgos del informe es que al parecer las redes de traficantes de insumos químicos que eran independientes y no tendrían relación entre ellas habrían cambiado esa modalidad. Esta hipótesis parte de los descubrimientos de sustancias químicas para la producción de heroína hechos desde 2016 y que permitirían “sospechar que no son casos aislados, lo cual sugiere la existencia de una red de actividades delictivas mucho mayor de lo que se creía”.

Se descubrieron vínculos entre lo que parecían casos aislados, lo cual sugiere la existencia de una red de actividades delictivas mucho mayor FACEBOOK

TWITTER

Según el informe, China, con 20.000 toneladas, es el principal exportador de permanganato potásico, un químico clave para la producción de cocaína. Le siguen Estados Unidos e India, con tres mil toneladas cada uno.Paradójicamente, Colombia Bolivia y Perú, vinculados al procesamiento de la cocaína, tienen una tasa muy baja de importación de ese químico de menos del uno por ciento.

El caso colombiano

El informe señala que en Colombia las investigaciones de las autoridades permiten establecer que la mayor parte de químicos que llegan a los narcotraficantes son desviados por redes que con apariencia de legalidad los compran para negocios supuestamente lícitos y los terminan entregando a las redes criminales.



Además, los narcotraficantes han acudido a la fabricación de permanganato potásico y en los primeros seis meses del año pasado se destruyeron cuatro laboratorios en el país y se incautaron 27 toneladas de esa sustancia. Igualmente, se han encontrado en Colombia laboratorios para producir ácido sulfúrico. En 2018 fueron hallados dos, y en los primeros seis meses de 2019 se desmantelaron ocho laboratorios y se incautaron más de 400.000 litros de esa sustancia.



Se detectó que en Ecuador se incautaron grandes cantidades de otro de los precursores químicos usados para el procesamiento de la coca. “Según las autoridades, la sustancia tenía su origen en Perú y fue introducida de contrabando en Ecuador de camino hacia Colombia”, se lee en el informe.



Igualmente advierte que los análisis realizados a droga salida del departamento de Nariño “sugieren que se ha pasado del método tradicional de fabricación de cocaína en pequeños lotes a un método de alto rendimiento, en el que se fabrican más kilos de una sola vez”.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com