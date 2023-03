La unidad del llamado Estado Mayor Central de las Farc, uno de los grupos que forma parte de los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional, “parece no ser real o, a lo sumo, es una aspiración que aún está lejos de concretarse”.



Esa es una de las conclusiones más preocupantes del informe ‘¿Qué hacer con las disidencias? Tres claves para entender y caracterizar el fenómeno’, de la Fundación Idea para la Paz (FIP), que advierte que “no es posible equiparar a las disidencias con lo que fueron las Farc”.

Esto porque mientras la desaparecida guerrilla "tenía unidad de mando en torno al llamado secretariado, las disidencias funcionan más como una federación de grupos “con intereses, formas de operar y grados de articulación diversos, además de una gran autonomía en su funcionamiento a nivel territorial”.



Esa afirmación de la FIP la confirman las acciones violentas que han perpetrado, no obstante el cese del fuego, estructuras del Comando Coordinador de Occidente en el Cauca contra la Fuerza Pública, entre ellas un ataque en la vías que unen La Plata (Huila) con Inzá (Cauca) en el que fue asesinado el soldado Wilmer Vargas Medina.

Patrullaje de Disidencias en San Calixto, Norte de Santander Foto: Archivo particular

La semana pasada el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, ante hechos violentos en el occidente del país reconoció: “Parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central”. Y añadió que mientras hay expresiones positivas en los acercamientos del alto comisionado para la Paz con los facilitadores, otras demostraciones hacen estructuras como la ‘Dagoberto Ramos’ o la ‘Jaime Martínez’, “para citar solo dos, que actúan en contravía”.



En el documento los investigadores insisten que “cada estructura es autónoma: dentro del EMC no hay mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la subordinación de los comandantes y la unidad de mando”.



En el informe se advierte que el Gobierno pretende presentar al Estado Mayor Central como una organización unificada; el Ejecutivo se reúne con sus representantes y pide el levantamiento de las órdenes de captura en un intento de consolidar la figura de ese nuevo ‘secretariado’ y su unidad de mando.



Esto para los investigadores podría tener consecuencias delicadas: “propiciar esta unidad puede que le facilite al Gobierno los acercamientos y diálogos, pero se corre el riesgo de fortalecer la posición de esta facción y de disminuir los incentivos para negociar su desmonte, más aún cuando no es visible la estrategia estatal de seguridad territorial que acompañe los esfuerzos de paz”.

Por el lado de la ‘Segunda Marquetalia’, liderada por el exjefe de las Farc ‘Iván Márquez’, las cosas tampoco son mejores pues en este grupo, dice el informe, “la capacidad de incidencia de los mandos que se refugian en Venezuela sobre las estructuras con presencia en Colombia es mínima. Esto dificulta la coordinación y comunicación entre las estructuras y le da autonomía a cada grupo. Hoy, la ‘Segunda Marquetalia’ parece ser más una ‘colcha de retazos’ de diferentes grupos con intereses diversos”. Y de hecho se señala que el mismo gobierno en un decreto de cese del fuego diferencia a las ‘Segunda Marquetalia’ de los ‘Comandos Bolivarianos de Frontera’ y la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’, “quienes, en teoría, estaban articulados bajo una misma denominación.



La situación de las disidencias, dice el informe, contrasta con lo que sucede con el Eln y el ‘clan del Golfo’ sobre los que “hay un relativo consenso sobre las rutas para tratarlos” y los beneficios que podrían llegar a tener en un proceso de paz y un proceso de sometimiento respectivamente.

“No sucede lo mismo con las disidencias de las extintas Farc; se ubican en una zona gris que complica su caracterización y, en consecuencia, el tipo de negociación que el Estado debería tener con ellas”, dice el informe.



Igualmente se subraya la confusión que el mismo Gobierno abre sobre el tema, pues mientras “el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha actuado desde hace meses frente a las disidencias reconociéndoles estatus político, la Ley 2272, que establece el marco jurídico de la paz total y que fue promulgada por el Gobierno a finales del año pasado, le cerraría este camino a una facción de ellas”.



A eso se suma –señala el documento– que con esas reglas a la ‘Segunda Marquetalia’, por haber traicionado el acuerdo de paz de La Habana, solo le queda como salida el sometimiento a la justicia, pero en declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, se plantea otra cosa “al anunciar que están estudiando fórmulas para superar el ‘impase jurídico’”.



Ante esos mensajes confusos, los investigadores cuestionan: “Hasta ahora, ha sido cuando menos precipitado darles el carácter de rebelde a las disidencias de las extintas Farc y plantear la posibilidad de pactar acuerdos de paz, sin antes tener claridad sobre lo que realmente son”.

¿Qué hacer?

Los analistas señalan que las dificultades por el origen de las disidencias y la vinculación de parte de sus miembros a un acuerdo de paz pasado generan problemas legales que van más allá de un mero “impase jurídico”.



Y se enfatiza que bajo la Ley 2272, el Gobierno no podría entablar una negociación para llegar a pactos de paz con exfirmantes de acuerdos con el Estado, lo que haría necesario “un proceso diferenciado con disidentes y desertores dentro de una misma organización. Esto enredaría la negociación de paz, que de por sí es compleja, y motivaría que varias estructuras se aparten del proceso”.



Se recuerda que en la lista de 20 personas a las que el Gobierno solicitó suspender las órdenes de captura para establecer la delegación del EMC, por lo menos cuatro fueron presentadas en los listados de las extintas Farc en 2017, tres de los cuales fueron firmantes del Acuerdo de Paz, entre ellos Jhon Mechas.



Esto ya había sido advertido por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien no ha levantado esas órdenes de captura en espera de una aclaración del presidente Gustavo Petro.



Se recuerda que en la Ley Estatutaria que da forma a la actual Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se estableció que quienes incumplieran sus compromisos perderían sus beneficios y por ellos buena parte de los excombatientes que integran las disidencias no podrían entrar en este régimen especial. “Con esto es posible anticipar que las disidencias podrían aspirar a establecer un marco distinto de justicia transicional, lo que llevaría a una situación insostenible de coexistencia de cuatro sistemas: el de Justicia y Paz, que se instauró en las negociaciones con las autodefensas; la Justicia Especial para la Paz (JEP); el que surja del eventual acuerdo con el Eln, teniendo en cuenta que este grupo ha dicho que no se acogería a la JEP; y uno más para disidencias”, se lee en el informe.



Por eso se recomienda una adecuada caracterización y un entendimiento profundo de lo que son y representan estas estructuras para buscar la salida que mejor se ajuste.



“El Gobierno cuenta con importantes herramientas para obtener y analizar la mayor cantidad de información posible: inteligencia de los organismos de seguridad, investigaciones de la Fiscalía y de la Defensoría, informes basados en trabajo de campo de organismos internacionales y de centros de estudios, instancia de alto nivel creada por la Ley 2272 y Consejo de Seguridad Nacional, etc. Solo así podrá definir de manera ponderada el marco jurídico y operacional adecuado para aproximar a las disidencias desde la paz y la seguridad”, finaliza.

Alerta por reclutamiento de menores

Ubicado en el norte del Cauca, Toribío es un municipio que por muchos años ha intentado superar los episodios de violencia vividos por causa del conflicto armado, los cuales en este inicio de año no han sido la excepción.



Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, las disidencias de las Farc tienen convertido este lugar en un centro de operaciones militares y financieras a su servicio. Incluso, en el lugar de “acogida” para la concentración de niños y adolescentes que son reclutados en el norte del Cauca.



Al parecer, la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ lleva a los jóvenes a Toribío luego de entrenarlos rápidamente para repartirlos en diferentes subestructuras ilegales del ‘Comando Coordinador de Occidente’.



Por eso, Camargo emitió la alerta temprana 005 de 2023, en la que se habla de que hay un riesgo alto para 37.000 habitantes; de ellos, el 96 por ciento son indígenas de pueblos nasas de los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco. El peligro para estas personas es que, sumado al reclutamiento denunciado, hay presencia de otros actores armados que generan amenazas, como las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘clan del Golfo’.



“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla”, expuso el defensor Camargo.



Entre las reglas que por cuenta propia pusieron estas organizaciones ilegales está la restricción de vender bebidas embriagantes entre semana, la prohibición de parquear motos al frente de locales comerciales, los cuales, según Camargo, tienen una hora límite de cierre bajo amenazas. Además, no se puede manejar moto por las calles del municipio con cascos puestos, o carro con los vidrios arriba.



En Toribío, la Defensoría del Pueblo también ha registrado la difusión de panfletos amenazantes contra personas que son declaradas objetivo, así como la instalación de pasacalles, pancartas y grafitis.



Según la alerta temprana, esta zona del Cauca es un enclave para las disidencias de las Farc de difícil acceso, por sus condiciones topográficas, para la institucionalidad.



Aunque las autoridades estatales no llegan, según la Defensoría, los disidentes sí han logrado tomarse el municipio para camuflar sus actividades ilegales. En ese sentido, se documentó que la ‘Dagoberto Ramos’ utiliza esta zona para el transporte de estupefacientes, y que es llamada la ‘ruta de la marihuana’ o ‘el triángulo de la marihuana’.

