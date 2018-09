Incautan 7 toneladas de coca enviadas por el ‘clan del Golfo’ a Europa

En Oosterhout, Holanda, las autoridades de ese país incautaron 7,5 toneladas de cocaína que fueron enviadas a Europa por el ‘clan del Golfo’ desde el Urabá antioqueño y tendrían un valor aproximado de 300 millones de euros.

La droga entró al continente por el puerto de Amberes,en Bélgica, y el decomiso se hizo en dos días.



El primero fue cuando Paulus Adrian Van, un importante empresario europeo del sector de las frutas, recibía 3,5 toneladas de cocaína en un contenedor, mientras que las otras cuatro fueron halladas en una bodega perteneciente al empresario.



Este operativo se logró gracias al trabajo articulado entre agencias internacionales, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y hace parte del plan de choque de 100 días ‘El que la hace la paga’.

I need some white bananas. when you send them to me?" (Necesito algunos bananos blancos. ¿Cuándo me los envías?)

La investigación que permitió dar este golpe se inició luego de que la DEA, de Estaos Unidos, detectó constantes viajes del representante legal de la empresa Wanrroy por el Mediterráneo para visitar puertos y bodegas para, supuestamente, almacenar grandes cantidades de frutas.



No obstante, las autoridades comenzaron a hacer seguimiento de la fortuna del empresario, que en enero de 2018 importó por primera vez banano proveniente del puerto de Turbo (Antioquia).



Según las investigaciones, representantes de la empresa de Paulus Adrian Van sostenían reuniones en Panamá con integrantes del ‘clan del Golfo’ para planear los envío de la droga a Europa. Además, el seguimiento a las redes sociales de los investigados permitió establecer sobre las actividades de estos gracias a mensajes como “I need some white bananas. when you send them to me?” (Necesito algunos bananos blancos. ¿Cuándo me los envías?).

Estas interceptaciones fueron claves para la incautación de las 7,5 toneladas de coca, pues gracias a estas las autoridades conocieron sobre el envío de un gran cargamento en agosto.



“Hemos culminado con éxito la primera fase de la investigación que permitió desarticular la red internacional dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa. Seguiremos avanzando para determinar con precisión los nexos con cabecillas del ‘clan del Golfo’, grupo armado organizado que estaría tratando de enviar droga desde las terminales marítimas del país”, afirmó el director de la Policía Antinarcóticos, general Fabián Laurence Cárdenas Leonel.



