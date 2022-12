Los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff protagonizaron los titulares de laprensa nacional al ser vinculados en la década de los 90 con el narcotráfico, específicamente con el cartel del 'Norte del Valle'.



Se iniciaron con Wílber Varela, ‘Jabón’, Víctor Patiño Fómeque, el ‘Químico’, y hasta con Daniel ‘el Loco’ Barrera.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Retienen en Argentina al narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff)

De los hermanos Álvarez Meyendorff se había perdido el rastro hasta el martes, cuando se supo que Ignacio, de 63 años, fue retenido en el aeropuerto de Buenos Aires, donde le negaron el ingreso a Argentina.



(Lo invitamos a leer: Esta sería la millonaria inversión para remplazar los aviones de combate Kfir)



Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que los hermanos Álvarez no tienen cuentas pendientes con la justicia colombiana y que a Ignacio le negaron el ingreso a Argentina porque él tiene una restricción en ese sentido, "por haber sido capturado por narcotráfico y extraditado a Estados Unidos donde cumplió condena", dijo una fuente de la Policía Nacional.



De acuerdo con la fuente, se verificaron las bases y se corroboró que Ignacio puede ingresar a Colombia sin ningún problema, "por lo que esperamos que las autoridades de Argentina lo deporten en las próximas horas hacia Bogotá".



(De seguro le interesa leer: Así cayó en Colombia rumano sindicado de estafas en 11 países europeos)



Al ingresar al país quedaría de inmediato en libertad, señaló la fuente, quien añadió que "Ignacio al parecer tiene a su familia viviendo en Buenos Aires y pensaba reunirse con ellos para pasar el fin de año juntos. No sabemos si no lo habían notificado de la restricción de ingrso que tenía", puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el aeropuerto en el que fue retenido. Foto: Aeropuerto Internacional Ezeiza / Ministerio de Seguridad de Argentina.

En el cartel del 'Norte del Valle' a Ignacio lo llamaban 'Gran Hermano' por su habilidad para manejar las finanzas, tras su captura y luego de pagar una condena de 7 años en Estados Unidos, se fue a vivir a Argentina.



De acuerdo con las autoridades de ese país, Ignacio Álvarez tomó como residencia Buenos Aíres desde 2004 y mantuvo un bajo perfil, "pero con mucha opulencia, se llevó a vivir a su señora madre, esposa e hijos".



En 2011, Ignacio y su familia fueron detenidos en Buenos Aires cuando llegaban de vacaciones de Tahití. A él lo pedía una Corte de Estados Unidos por sus nexos con 'el Loco Barrera', y a su familia -esposa, mamá y dos hijos- para que respondieran en Argentina por lavado de activos.



(Le sugerimos leer: Las claves de la preselección de los Rafale como reemplazo de los Kfir)



Los familiares de Ignacio fueron condenado a penas entre 5 y 7 años de cárcel, por eso, la retención de Ignacio en el aeropuerto generó tanta atención en Argentina, allá se les conoce como el 'clan Meyendorff'.



En Colombia no avanza un proceso de extinción de dominio sobre 362 bienes que estarían a nombre de los hermanos por más de 1,2 billones de pesos.

Otras noticias de la sección Justicia:

- Así fue como una patrullera se robó $ 300 millones de la Policía





- Procuraduría señala presuntas irregularidades en la liberación de voceros de paz





En Twitter: @JusticiaET