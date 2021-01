Hombre lanzó paquetes de cocaína desde una ventana para evitar captura

Minutos después de que las autoridades llegaron a la casa de dos pisos donde estaba Wilber Orobio Bonilla, presunto integrante de una red de narcotráfico en Buenaventura, los agentes empezaron a ver que decenas de paquetes eran arrojados desde una ventana.



Al percatarse de la presencia de los uniformados, Orobio habría ingresado por la puerta de atrás de la vivienda, se dirigió al segundo piso y se encerró con llave en una habitación.



Desde allí, el hombre tiró a los techos de las casas vecinas y a un lote baldío, aledaño a vivienda, al menos 37 envoltorios, cuyo contenido, tras ser recuperado, fue analizado mediante una Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), arrojando positivo para cocaína.



En total, fueron 37 kilos del alcaloide los que se encontraron en esta área del barrio Kennedy de ese puerto sobre el Pacífico.



Según la Fiscalía, una fuente humana indicó que, en varias viviendas del sector, una banda delincuencial guardaba armas de fuego de corto y largo alcance.



El hombre fue capturado en el interior de la vivienda por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía, y la Armada Nacional.



Wilber Orobio Bonilla fue privado de la libertad en centro carcelario por el juez segundo penal de Buenaventura (Valle del Cauca), como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado. No obstante, no se allanó a los cargos imputados por el ente investigador.



