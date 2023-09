“Yo le dicto letra por letra, para que quede bien escrito el nombre de mi niña. A, h, i, l, y, n. Es Ahilyn Salomé Ussa Mosquera, nació el 9 de agosto de 2019 y me la mataron una semana antes de cumplir los cuatro años, el 27 de julio de 2023”, dijo Marlin Mosquera, quien hizo una pausa y añadió “la extrañamos cada segundo del día”.



Marlin, de 25 años, describe a Ahilyn como una niña muy risueña, que amaba montar en bicicleta y que se levantaba cantando las canciones de Sebastián Ayala, en especial Mi Decisión.



“Le gustaba mucho esa canción, la interpretaba a toda hora y se reía mucho, era muy despierta para su edad. Además, jugaba con sus muñecas, tenía muchas, y jugaba con las hijas de mis amigas”, relató con nostalgia Marlin, quien no llora, porque con la pérdida de su niña se le secaron las lágrimas.



Esta mujer, dedicada al hogar, al cuidado de su hijo de dos años y a su esposo que es agricultor, aseguró que la forma de superar este dolor, el de haber visto morir a su hija, es estar unidos, los tres, como familia y procurar “compartir y pasar la mayoría del tiempo juntos”.



Marlin afirmó que su hija fue una niña deseada y esperada con mucho amor por la pareja, “cuando nació sentimos la felicidad más grande, queríamos que fuera una niña, estaba sana, era nuestro bebé”.

Ahilyn Salomé Ussa Mosquera. Foto publicada con autorización de su familia. Foto: Cortesía familia Ussa Mosquera

Ahilyn no se adaptó al jardín infantil y no quiso volver, prefería estar en su casa donde su mamá le preparaba los huevos revueltos “con tomate y cebolla, eran sus preferidos, pero ella comía de todo”, dijo la joven madre con un tono de voz suave pero lleno de nostalgia.



Ahilyn debería estar hoy jugando con su hermanito o montando bicicleta, pero la niña está muerta, una bala de fusil la atravesó y la convirtió en otra víctima inocente del conflicto interno que por décadas ha generado dolor y tristeza en los hogares y familias colombianas.



En la mañana del 27 de julio, Ahilyn estaba en la vereda La Esperanza, zona rural de La Plata, Huila. Ella, su familia y varios campesinos quedaron en medio de combates entre el Ejército Nacional y un grupo de las disidencias que se hacen llamar ‘Dagoberto Ramos’. En el cruce de disparos quedó herida la niña, en videos que se hicieron virales se evidenció la situación y, pese a los esfuerzos por salvar la vida de la menor por parte de los enfermeros de combate del Ejército, la niña murió.



“Mis vecinos nos acompañaron en nuestro duelo, fueron muy solidarios con nuestro dolor, pero desde ese día nuestra vida cambió, no ha habido más enfrentamientos, pero a nosotros se nos llevaron la vida”, aseguró esta madre desolada que aún no entiende por qué murió su niña, su Ahilyn.

Cinco tiros a traición

Paula Cristina Ortega Córdoba, patrullera asesinada en Neiva. Foto: Cortesía Laultima.com.co

Una situación singular vive la familia de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, de 28 años, que trabajaba en labores de vigilancia en Neiva (Huila), y quien recibió cinco impactos de bala mientras hizo el pare en un semáforo, el 2 de agosto.



Lo impactante del hecho es que el homicidio quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes dejaron ver la sevicia y crueldad de los dos sicarios que la atacaron a traición, por la espalda, sin darle la oportunidad de defenderse. Ese mismo día, los dos hombres fueron capturados y se comprobó que hacen parte de las disidencias del bloque ‘Jorge Briceño Suárez’.



La mamá de la patrullera quedó al cuidado de la hija de Paula Cristina, una niña de 8 años, y su mayor preocupación, de acuerdo con sus allegados, es evitar a toda costa que la niña vea (a través de las imágenes que se hicieron virales en redes) la forma en que asesinaron a su mamá.

Un patrullero en Acacías

El patrullero Edisson Harvey Velásquez Moreno, de 40 años. Foto: Policía Nacional

En Acacías, Meta, será despedido y enterrado el patrullero Edisson Harvey Velásquez Moreno, de 40 años, quien falleció el jueves, tras un ataque con explosivos en la vía que une las poblaciones de Puerto Lleras y Fuentedeoro (Meta).



Velásquez murió junto al intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán, de 36 años. Ellos son los dos últimos integrantes de la Fuerza Pública asesinados a manos de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’, las de ‘Iván Mordisco’, que están en acercamientos con el gobierno de Gustavo Petro.



Edisson nació en Acacías, allí estudio su primaria y secundaria. De hecho, los habitantes del municipio están conmocionados con su muerte. “Todo el mundo lo conocía y lo quería. Siempre fue muy juicioso y respetuoso. Se crió en estas calles”, dijo entre sollozos su tío Miguel Velásquez.

Miguel aseguró que son una familia muy unida y que no se explican por qué asesinaron a su sobrino. “Este muchacho era muy entregado a la comunidad a servir, por eso siempre quiso ser policía, era su sueño y lo cumplió. Yo creo que él era muy feliz con su trabajo”, puntualizó.



Miguel, quien es profesor, confesó que sentía una profunda tristeza por la hija de Edisson que quedó huérfana de padre a sus cinco años. “Está muy pequeña, ¿cómo le explica uno a una bebé de esa edad qué su papá no va a volver?”, señaló angustiado, añadiendo que como familia la van a cuidar y proteger.



El patrullero tiene dos hermanos hombres que también se encuentran muy afligidos, pero que gozan del cariño de los acacireños, que se volcarán a las calles para rendir un homenaje a Edisson Harvey, otro servidor público que ofrendo su vida por Colombia.

El adiós de Jhoan

Jhoan David Gómez Foto: Ejército

El país se conmovió el 29 de marzo, cuando el Eln, en horas de la madrugada, atacó con explosivos y ráfagas de fusil a un grupo de militares, la mayoría jóvenes entre los 19 y 21 años que estaban prestando su servicio militar.



Los hechos se registraron en zona rural de El Carmen, en Norte de Santander, donde fueron asesinados 10 uniformados. Uno de ellos es Jhoan David Gómez Gelvez, de 19 años, a quien su padre, Alirio Gómez, describió como un “muchacho muy alegre, juicioso, con muchas ilusiones”.



De hecho, Alirio aún no entiende por qué su hijo está muerto, considera que “el rigor del conflicto y las malas decisiones de los mandos” pueden haberle costado la vida de Jhoan. “Es que él estaba muy joven, apenas empezando a vivir”, aseguró en un tono fuerte, molesto, en diálogo con este diario.



Alirio dijo que su hijo tomó la decisión de ir a prestar el servicio porque lo veía como una oportunidad de terminar sus estudios y hasta de seguir la carrera militar. “Mi muchacho tenía muchas ilusiones, nosotros somos gente del campo y él quería comprar una tierra para cultivar y para tener a donde ir a descansar, eso le daba mucha ilusión”, recordó el acongojado padre.



Aseguró que el joven tenía el don de “hacer amigos, donde llegaba caía bien. Me contó que tenía buenos amigos en el Ejército, que se llevaba bien con todos”, puntualizó Alirio, al recordar como anécdota que aunque a su hijo le gustaba mucho el fútbol, era malo para practicarlo, y que en su corazón siempre estuvo con la Selección Colombia.



​

Alirio se refugia en sus otros dos hijos, a los que ama profundamente, pero no deja de preguntarse cada día: “¿Por qué le cortaron los sueños a Jhoan David?”.

El miedo de los indígenas

La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) denunció que cuatro jóvenes menores de edad habían sido asesinados por las disidencias.



“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad El Estrecho, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego”, aseguró en la denuncia Opiac.



Hombres de las disidencias ‘Carolina Ramírez’ habían reclutado a los menores, y estos huyeron porque se negaron a ingresar a sus filas.



Un vocero de la comunidad dijo que la situación es compleja para los pueblos indígenas por los constantes ataques de los grupos al margen de la ley, que quieren, entre otros, sacarlos de su territorio. “Estos muchachos tienen derecho a un futuro, se merecen algo mejor que se los lleven a cargar un fusil”, puntualizó.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA DE JUSTICIA

