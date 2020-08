La historia de Jaime Monge, el líder ambiental que asesinaron en Cali

En Colombia hay paraísos que por sus riquezas naturales se ven constantemente violentados y sus recursos se convierten en casi que un botín. Se arrasan bosques, montañas, se asesina a los seres vivos que allí habitan y va quedando una estela de humo y sangre seca.



(Le recomendamos: El miedo con el que viven líderes tras atentados en Cauca y Valle)

El corregimiento de Villacarmelo, a 15 minutos en carro de Cali, es uno de esos paraísos que durante muchos años se enfrentó a ese embate humano y que luego, después de un tiempo, retornó a su calma natural. La comunidad vivió con la esperanza de disfrutar de esa riqueza, respetando a esa tierra que les da vida. Los campesinos cultivaban sus tierras en paz, los turistas empezaron a llegar, y sus cascadas y paisajes se volvieron famosos. Sin embargo, este año, la sangre empezó a correr nuevamente y el temor a esos tiempos de horror regresaron con dos asesinatos a dos de sus líderes ambientales más reconocidos.

En mayo, la comunidad escuchó disparos. El profesor Jorge Enrique Oramas había caído por disparo de fusil dentro de su casa. Él se dedicaba a los cultivos orgánicos y se desconocen los móviles de su asesinato. Ahora, tres meses después de ese hecho, volvieron a sonar los disparos y esta vez en contra de un amigo y vecino de Oramas, Jaime Monge.

Ambos asesinatos generan muchas dudas pues al parecer sobre ninguno de los dos pesaban amenazas. Sin embargo, hay varios factores comunes entre ambas historias. Una particularmente diciente es que ambos eran defensores de la naturaleza en la zona de Villacarmelo y en general del Parque Nacional Farallones. Y en Colombia ser defensor de la naturaleza es causa suficiente para que su vida penda de un hilo.



Las autoridades de Cali están investigando ambos crímenes; sobre Oramas aún no hay hallazgos concluyentes, y sobre Jaime, el crimen aún es muy reciente. Ya son varios los ambientalistas y organizaciones que han alzado la voz clamando justicia por estos crímenes y que alzan los brazos como pidiendo auxilio para que las autoridades presten atención a lo que ocurre en Villacarmelo. Porque seguro algo está pasando.

Aunque muchos dicen que en general este corregimiento se caracteriza por su calma, “ya son dos asesinatos seguidos en la zona. Tenemos miedo. No entendemos qué está pasando”, dice una vecina de Jaime y de Oramas que prefiere mantenerse en anonimato.

Se habla de que la inseguridad ha aumentado en el corregimiento por su cercanía con Cali y en específico con la comuna 20. Sin embargo, la forma como ocurrieron ambos asesinatos deja muchas dudas sobre los móviles. A ninguno de los dos, ni a Jaime ni a Oramas, les robaron nada. Los acribillaron y punto.

En la noche del martes pasado, Jaime se encontraba en su finca donde tenía su vivienda y su trabajo: Pachamama. Hace años, Jaime fundó ese centro de ecoturismo en una de las veredas del corregimiento para atraer turismo a la zona. Mientras caminaba por el lugar mirando sus árboles, el asesino, que había descendido de un carro, se acercó por detrás del desprevenido hombre de 62 años y sin dudarlo le disparó por la espalda. “No creo que mi papá se percatara de que le habían disparado. Murió ahí mismo”, dice su hijo Andrés.



Andrés vive a 60 metros de donde vivía Jaime. Él escuchó los disparos y salió corriendo a ver qué había ocurrido. Al parecer, según cuenta, hubo un intercambio de disparos entre el asesino y una persona del sector que pasaba por allí. “Creemos que lo alcanzaron a herir. La policía está buscando al asesino en los hospitales de Cali”, explica el hijo de 33 años.

Andrés llegó con su padre a la zona cuando tenía 8 años, es decir, desde hace 25 años los Monge están en este territorio. Aunque durante mucho tiempo Jaime estuvo involucrado en liderazgos comunitarios, según cuentan allegados, en los últimos años se dedicó a su proyecto de ecoturismo y a la defensa ambiental del corregimiento, entre otras, del río Meléndez, una de las siete cuencas que surten de agua a la capital del Valle.

A Pachamama llegaban turistas, estudiantes y caleños para pasar unos días en las cabañas del lugar, o en la zona de 'camping', o para hacer caminatas ecológicas de las que Jaime era el guía. Llegaban hasta las espectaculares cascadas que tiene el sector y don Jaime, como muchos le decían, les hablaba sobre la importancia de los recursos naturales de la zona.



La mayoría de personas consultadas por este diario, que prefirieron mantenerse en el anonimato, sienten miedo de lo que pasa en el sector. Y además están sorprendidas porque, por un lado, Villacarmelo no es el principal foco de minería ilegal en las cercanías del parque, y tampoco hay graves problemas ambientales. Sin embargo, sí señalan que últimamente se han presentado disputas por tierras, “que la cerca está más allá o más acá, que no puede pasar por acá, que tiene que pagar para hacerlo…”.



“Mi papá me dijo en las últimas semanas que él sentía que lo iban a matar, pero nunca me dijo si es que lo habían amenazado o qué, solo eso, –cuenta Andrés–. Yo creí que era que estaba cansado. Nunca pensé que esto fuera a pasar”. Y el hijo señala que Jaime estaba contra la privatización de las cascadas, de los senderos, mejor dicho, de la naturaleza.



“Últimamente, cuando salía a hacer sus caminatas, se encontraba con que habían cercado los senderos o gente estaba cobrando para poder llegar a las cascadas. Eso lo tenía muy molesto”, explica Andrés.

Jaime era un hombre inteligente, “uno de los más conocedores de los Farallones”, dicen, un hombre franco que no temblaba a la hora de decir que estaba inconforme con algo. Algunas personas de la zona incluso lo señalan de malgeniado. Sin embargo, y como todas las fuentes consultadas por este diario lo aseguraron, “era un buen hombre que se preocupaba por la naturaleza”. Y allí hay mucha.

La riqueza y la desgracia

El corregimiento Villacarmelo y, en específico, la finca Pachamama son colindantes con el Parque Nacional Farallones. La riqueza de este parque se extiende hasta estas tierras, haciéndolas atractivas para el ecoturismo.



El parque Farallones provee importantes bienes y servicios ecosistémicos, entre ellos el de provisión de recursos hídricos, con 11 cuencas hidrográficas. Además de proveer agua a los principales centros poblados y acueductos veredales de los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura, permite alimentar dos represas para la generación de energía en el país.



(Le puede interesar: Proceso y palabra para la vida de nuestros pueblos)



Los Farallones son reconocidos por su belleza, pero también por los problemas de minería y ocupaciones ilegales. La director del parque, Claudia Sandoval, le explicó a EL TIEMPO que si bien el 96,14 % del área protegida se encuentra en un buen estado de conservación, en el parque existe una situación de minería ilegal y de ocupación que afecta notablemente a los ecosistemas. En lo que va corrido del 2020, con el apoyo del ejército, se ha logrado el desmantelamiento de varios campamentos ilegales y la captura de 25 personas que realizaban actividades relacionadas con minería ilegal dentro del área protegida.

Aún no se sabe por qué asesinaron a Jaime. Sin embargo, sí se sabe por qué vivió. Andrés y muchos que lo conocieron señalan que era un férreo defensor de la naturaleza, que peleaba incluso si iban a matar una araña, que vivía por el aire y el agua de esa tierra. Y el parque Farallones es una naturaleza por la que vale la pena vivir. Jaime cumplió su sueño de vivir colindante con los Farallones.

El riesgo de ser líder ambiental en Colombia

Por primera vez Colombia ocupó el vergonzoso primer lugar de los países con más líderes ambientales asesinados. La escalofriante cifra es de 64 muertes en el 2019, y el reporte lo hace el informe ‘Defendiendo el mañana’, de la ONG británica Global Witness, que registra los casos de asesinatos contra líderes ambientales en el mundo desde 2012. Hasta el momento, la cifra de Colombia es la más alta registrada por la ONG.

Video Colombia encabeza listado mundial de ambientalistas asesinados

SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción domingo

Twitter: @simongrma