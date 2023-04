Este miércoles, durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado, familiares de colombianos detenidos en el exterior hablaron sobre las preocupaciones por sus seres queridos, y entre ellos habló Mónica Murillo, hija del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna y extraditado a Estados Unidos en 2008.



Murillo Bejarano fue comandante del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, se desmovilizó en 2003 y tras su envío a Estados Unidos, en 2009 fue condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.



En la sesión del Senador, su hija manifestó que él, quien actualmente tiene 62 años, está en una grave situación de salud en la cárcel Terre Haute, ubicada en Indiana (Estados Unidos) y necesita una silla de ruedas para moverse.



“Se está quedando sordo de un oído así que hablar con él se vuelve cada vez más complicado”, detalló, al decir que su padre se ha mantenido firme en sus compromisos con Justicia y Paz, creada para judicializar a los exparamilitares desmovilizados.



Esto pese a que en 2020, la Fiscalía precisamente pidió la exclusión de ‘Don Berna’ de Justicia y Paz por dejar de asistir a las audiencias.



Según Mónica Murillo, eso ha ocurrido por las condiciones de reclusión en las que está y porque no tiene herramientas tecnológicas para entregar sus declaraciones.



“Nunca se ha negado a decir la verdad, solo que ahora, en esta prisión, no hay condiciones tecnológicas para que él siga con lo de Justicia y Paz diciendo la verdad, reparando a las víctimas. Ha sido muy complicado y piensan que él no quiere o se niega, pero no es así”, comentó la familiar del exjefe paramilitar.

