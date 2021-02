Denuncian nuevas amenazas en El Salado, tras 21 años de la masacre

Hace 21 años, entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, los habitantes del corregimiento de El Salado, en el municipio de El Carmen de Bolívar, fueron víctimas y testigos de una de las masacres más cruentas registradas en el país: al menos 60 personas fueron asesinadas a manos de paramilitares.



(Le puede interesar: Así sería la regulación para el regreso de la aspersión con glifosato)

Aunque la zona –que en su momento fue una de las más prósperas de los Montes de María– quedó desierta después del hecho, con los años sus pobladores se llenaron de valor y comenzaron a regresar. Pero la violencia no se marchó y, más de dos décadas después, continúa vigente.



"Acá siguen llegando mensajes de texto amenazando a los líderes sociales", cuenta una mujer, que pide mantener su nombre en reserva por miedo a que los armados tomen represalias en su contra.



(Lea además: Reconocido empresario capturado para extradición señalado de estafa)



Hace menos de un mes, el 19 de enero, las alertas se encendieron tras confirmar que grupos armados ilegales estaban amedrentando a la población de El Salado y podían repetirse los días de terror de hace 21 años.

Acá siguen llegando mensajes de texto amenazando a los líderes sociales FACEBOOK

TWITTER

El presidente Iván Duque visitó el corregimiento, se comprometió a fortalecer la seguridad y la inversión social, y horas después comenzaron a llegar uniformados del Ejército, la Armada y la Policía.



(En contexto: 'Aquí no vinimos a hacer visitas protocolarias': Duque en El Salado)



Sin embargo, la presencia de las autoridades no ha impedido que los habitantes sigan siendo amenazados, según denuncian habitantes de El Salado. "Aumentó mucho el pie de fuerza, uno ve acá a la Fuerza Pública, pero los mensajes siguen llegando. También hay un sector de la población que no confía en los soldados, porque acá la masacre del 2000 la cometieron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en connivencia con el Estado", dijo la fuente.



Por esto, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompaña a algunas de las víctimas de la masacre de El Salado, elevó un llamado para evitar que se repitan los hechos de hace 21 años.

Este mes se cumplen 21 años de la masacre de El Salado. Las víctimas, en lugar de ser reparadas y recibir protección por parte del Estado, están siendo nuevamente intimidadas con amenazas que prometen repetir los hechos ocurridos.#ElSalado21Años pic.twitter.com/gjGndWo78w — Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) February 16, 2021

"La comunidad salaera, actualmente, en medio de la pandemia por el covid-19, está siendo blanco de la violencia de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial del corregimiento, mediante las amenazas y hostigamientos de algunos de sus líderes y lideresas. Esta situación ha traído consigo nuevos episodios de desplazamientos forzados de personas y familias que se rehúsan a vivir por tercera vez el horror del conflicto", asegura la entidad defensora de los derechos humanos.



(Siga leyendo: ¿Qué pueden hacer y qué no los policías de tránsito cuando me paran?)

Esta situación ha traído nuevos episodios de desplazamientos forzados de personas y familias que se rehúsan a vivir por tercera vez el horror del conflicto FACEBOOK

TWITTER

Según la CCJ, la amenaza es inminente, pues hay presencia y asentamiento del 'clan del Golfo' cerca a la vereda El Espiritano, que se encuentra tan solo a seis kilómetros del corregimiento de El Salado.

Las deudas pendientes con la comunidad

Luego de los desplazamientos forzados de hace dos décadas, cuando los pobladores retornaron a El Salado, se organizaron alrededor de la resistencia, exigencia y reivindicación de sus derechos.



"Las demandas de reparación integral a las que tiene derecho son históricas. Las indemnizaciones, que todavía no se han recibido a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún son esperadas por muchas familias. Igual suerte han corrido las medidas en torno a la reparación colectiva de El Salado", aseguró la Comisión Colombiana de Juristas.



(Además: Así fue el cruel ataque paramilitar que dejó 60 muertos en El Salado)

Las indemnizaciones, que todavía no se han recibido a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún son esperadas por muchas familias FACEBOOK

TWITTER

Y agregó que, por ejemplo, la atención en salud, con la que ha sido enfática la Corte Constitucional mediante la sentencia T-045/10, "no satisface los requerimientos de continuidad y cobertura de toda la comunidad y de la diáspora de salaeros y salaeras que no retornaron a su tierra".



Además, la comunidad sigue en espera de las diligencias de búsqueda de quienes se encuentran todavía desaparecidos tras la masacre.



"La verdad sobre lo sucedido no se conoce a plenitud. Y la suerte sobre el futuro del máximo comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, que puede brindar importantes insumos al respecto (luego del cumplimiento de su condena por narcotráfico en USA), sigue siendo incierta", advirtió la CCJ.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com