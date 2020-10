'Había información de que en campamento de ‘Uriel’ había menores'

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, señaló que había información de inteligencia de que en el campamento en el que se encontraba alias Uriel del Eln había dos menores de edad.

Sin embargo señaló que luego de ingresar al sitio solo se encontró el cuerpo del jefe del Eln Andrés Felipe Vanegas, considerado un objetivo de alto valor.



Añadió que la información que se tenía era que los dos menores que estaban en el lugar no eran parte de la organización ilegal y por ello se adoptó una operación en la que se minimizaron los daños para afectar solo al objetivo de alto valor. Uno de los menores de edad, sería familiar de 'Uriel'.



"No se encontraron más cuerpos, ni más personas heridas, distintos al objetivo de alto valor", dijo el alto oficial.



Añadió que los guerrilleros del Eln que estaban en el campamento se habrían llevado a los menores. "Su obligación es devolverlos, ellos son responsables de la integridad de esos menores", indicó el general Navarro.



A su turno el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo señaló que las operaciones de las autoridades cumplen con el Derecho Internacional Humanitario y con los protocolos internacionales.



“La fuerza pública no mata niños, la fuerza pública protege a los ciudadanos”, añadió el funcionario tras indicar que las autoridades si pueden desarrollar acciones en lugares en los que hay menores de edad y que los responsables de ponerlos en riesgo son los grupos ilegales.



"El Estado bajo las normas del DIH debe y puede actuar (...) ¿Se pueden hacer operaciones militares cuando hay menores?. Si se puede hacer, cumpliendo debidamente todos los principios de conducción de las hostilidades", dijo el Ministro e insistió que quien viola el DIH es quien lo pone en riesgo llevándolo a ese tipo de campamentos ilegales.



El director de la policía, general Óscar Atehortua, dijo que en la operación fue clave la información obtenida "de estudiantes e integrantes de grupos radicales especialmente de Bogotá, Medellín y Pereira afines a la ideología del Eln".



Añadió que se tenía información de que a sus campamentos llegaban jóvenes como parte de un plan para intentar conformar células urbanas en las ciudades.

.

Dijo el general Atehortua que desde 2018 'Uriel' se convirtió en objetivo de alto valor y que habían identificados cinco puntos en los que regularmente de establecía entre Novita, Condoto e Itsmina en el Chocó.



Igualmente que tradicionalmente portaba dos fusiles y una pistola blanca que le regaló 'Pablo Beltrán', integrante del Comando Central del Eln (Coce).

