La paz que en 2016 firmaron las personas que pertenecieron a las Farc enfrenta una adversidad nada menor en la idea del Gobierno de acabar con el conflicto: en Mesetas, Meta, 200 familias de excombatientes corren el riesgo inminente de ser desplazadas a causa de una amenaza de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’.



El mensaje llegó hace menos de 10 días a oídos del presidente Gustavo Petro, quien para buscar un alivio a la situación visita este miércoles el municipio, en el cual pocos quieren hablar del tema.



La zozobra por alguna represalia, cuentan, les puede más que las ganas de denunciar no solo el ultimátum de dejar sus casas, sino también las extorsiones y otras amenazas que padecen hace varios años.

En ese pueblo, que fue un importante fortín del oriente del país para la exguerrilla y que tiene casi 16.000 habitantes, no se salva ni el alcalde Yonier Alfredo Flórez, a quien también le han llegado mensajes intimidatorios exigiéndole plata. De ahí que se entienda el silencio que hace ver al municipio como un lugar en el que las cosas andan bien: no hay grafitis alusivos a ilegales y el turismo va en crecimiento, por ejemplo.



La llegada de Petro, prevista para las 11:30 de la mañana, se da porque el 14 de marzo los firmantes y sus familias recibieron la advertencia de que, por supuestamente colaborar con la otra disidencia –la ‘Segunda Marquetalia’–, tienen que abandonar el ETCR Mariana Páez, ubicado a 45 minutos en carro de Mesetas.



Según el relato de varias autoridades que prefirieron mantener su nombre bajo reserva, la decisión que tienen es dejar ese lugar, pues desde el ‘Estado Mayor’ les están diciendo que “se uniformen con algún bando”, pero que no sigan colaborando bajo cuerda con la ‘Segunda Marquetalia’, de alias Iván Márquez.

Visita del presidente Petro a Mesetas, Meta Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Eso sí, todos los consultados –entre ellos un firmante– advierten que la mayoría de habitantes del ETCR están comprometidos con la paz y sus proyectos productivos, entre estos el turismo y la ganadería, que también son objeto de vacunas.



El crítico panorama fue expuesto en medios de comunicación con las cartas enviadas por los dos grupos ilegales, y por la Cumbre de Gobernadores que acabó en Armenia el 17 de marzo. Esa vez, el mandatario del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, comentó la situación de orden público con el Gobierno Nacional, que tomó nota y citó al Puesto de Mando Unificado (PMU) de hoy.



Ante la visita de Petro, en diálogo con este diario, el alcalde Flórez se limitó a decir solo una frase: que espera que el mandatario pueda recoger todos los pedidos que hay en Mesetas, donde los representantes del ETCR ya anunciaron que el 8 de abril se tiene programada la salida humanitaria del territorio al que llegaron tras la firma de la paz.



“El destino se definirá según la respuesta del Gobierno del presidente Petro a través de las instituciones que participan en las comisiones. Esperamos que de manera expedita y adecuada se logre atender la vulneración de derechos y necesidades de todas las y los firmantes y sus familias”, dice un comunicado del 24 de marzo de representantes del ETCR y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR- Comunes).



La radiografía

Facebook Twitter Linkedin

Para explicar qué hay de por medio, uno de los funcionarios, que conoce la región, cuenta que bajo la amenaza de desplazamiento masivo y la extorsión hay una “reconfiguración del territorio, una disputa por quedarse con fincas. Ahora, la ‘Segunda Marquetalia’ está moviendo sus puntos para estar en la zona. Y las disidencias de ‘Iván Mordisco’, lideradas aquí por alias Calarcá, dicen que el Eln y la ‘Segunda’ se están aliando para ganar terreno estratégico”.



Tanto él como una trabajadora de una autoridad distinta afirman que en Mesetas “los disidentes de ‘Mordisco’ son el Estado”, y que si alguien se atreve a denunciar, los 15 policías que mantienen en el casco urbano no darían abasto para controlar a los hombres que pasan cobrando extorsiones de forma muy sigilosa.



De hecho, al preguntarle sobre las extorsiones a un firmante de la paz amenazado, afirmó de una que no sabe nada de eso, y que en su círculo cercano no es un tema de conversación.

Por otro lado, los pobladores recuerdan que la presencia de ilegales ya no es como hace 20 años, cuando las Farc andaban en grupo con camuflados verdes y armas largas. Ahora los disidentes andan con pistolas de a dos personas vestidas de civil en moto, y si mucho en una camioneta.



Incluso, cuentan que ya tienen identificada la manera como le exigen plata a la gente: a través de sobres con sellos secos y con mensajes personalizados, o con llamados para encontrarse en cierto punto.



Esto les ha servido para no prestarles tanta atención a las llamadas extorsivas que vienen desde distintas cárceles. Es decir, el peligro real para ellos son los disidentes que también concurren por otros municipios del Meta como Vista Hermosa y La Macarena.



Por eso, la disputa por Mesetas, añaden las fuentes, es más por consolidar el paso estratégico de estupefacientes hacia otros departamentos como Cundinamarca o Caquetá. Y que al desplazar a los firmantes de la paz, harán que se vayan los militares que tienen un puesto cerca del ETCR. El camino, entonces, les quedaría despejado.

Cumplir el acuerdo

Sumado a garantizar la integridad de su vida y la de sus compañeros, un excombatiente que habló con EL TIEMPO recalca que necesitan que se cumpla uno de los puntos cruciales del acuerdo de paz: el del acceso a la tierra.



“Lo que les estamos diciendo a ellos (Gobierno) es que necesitamos la tierra, porque a nosotros de nada nos sirve sacar otra tierra en arriendo para seguir pagando por nuestros proyectos productivos”, cuenta.



Y añade que el escenario ideal para él es tener su espacio propio –sea el ETCR u otra parte– pero de manera unida, “en el sentido de que nadie quiere vivir por su lado, las personas ya han venido mucho tiempo viviendo juntas. Pienso que la gente va a optar por mantenerse unida a donde vaya”.



Esa promesa gubernamental de garantizar la integridad de las 200 familias –en parte rota tras la amenaza– es la que se ahondará hoy en el PMU, en el que también estarán el alcalde, el gobernador y el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Enviados especiales:

Carlos López @CarlosL49

Fotos de César Melgarejo

