Tras posesionar en sus cargos al Ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hizo su primer discurso ante las Fuerzas Armadas.



(Lea: ¿Qué dicen exgenerales sobre las propuestas de cambio en la Policía?)​

"Los invito a una reflexión. El significado que tuvo el 19 de junio día de elecciones, tiene un mensaje común al cual hay que prestar el debido cuidado: la población de Colombia votó por un cambio de rumbo", dijo en la Escuela Militar 'José María Córdova', tras la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas.



(Lo invitamos a leer: Gustavo Petro sobre la nueva cúpula: la política es la seguridad humana)

"Delante de las Fuerzas Militares de Colombia, si algo no es positivo, es matarnos en una guerra fraticida que lleva siglos, una guerra perpetua", señaló al hacer referencia a conflictos en



"Cambio significa entonces salir de esa violencia perpetua y construir la paz. Esfuerzos ha hecho el país, hay que reconocerlo, en momentos estelares en los que hemos creído la posibilidad de crear una paz estable y duradera, pero luego aparece la deslusión", agregó.



"Nos estamos planteando ese reto. Hoy como presidente de Colombia, no tendría sentido serlo, sino fuera para tratar de obtener los pilares de una paz que se vuela definitiva en el futuro. Condenar a Colombia a la guerra no merece una medalla. Pasaremos a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento, todas y todos ustedes, soldados y generales, si construimos la paz", agregó.

Pasaremos a la historia, no solo yo, sino todas las personas de esta generación, de este momento, todas y todos ustedes, soldados y generales, si construimos la paz" FACEBOOK

TWITTER

El presidente dijo que los informes de la Comisión de la Verdad presentó cifras "dantescas" de hechos de violencia e hizo referencia a los miles de muertos que ha dejado el conflicto en el país. "Quizás ahí murieron nobeles de Colombia que no pudieron ser porque pereció su padre o su abuelo, porque murió una parte de la sociedad", señaló al indicar que de alguna manera, "nos hemos derrotado a nosotros mismos".



El presidente dijo que vale la pena vivir los días para cumplir el mandato del pueblo, "de cambiar el rumbo" y dijo que eso tiene implicaciones para la Fuerza Pública que no es de ascensos y cambios de generales, sino de construir un Ejército de paz y para la paz.



"Debemos empezar a a hablar no solo de como nos preparamos para la guerra, que hay que hacerlo, sino también de como nos preparamos para la paz", señaló el Jefe de Estado. "En tiempos de paz las Fuerzas Militares continúan cumpliendo su misión constitucional: defender la soberanía", dijo al tiempo de indicar que esto requiere investigar qué puedo afectar esa soberanía.



En ese sentido, habló de las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico, que tienen su origen en otros países ya no en Colombia, que ameritan acciones institucionales.​ El presidente dijo que esa tarea debe continuar para que el país se defienda de ese tipo de crimen internacional "antes de que haga un inmenso daño en la patria".

"Ser un motor de la modernización de Colombia. Eso hizo Japón cuando estaba en paz. Yo propongo que las FF.MM nos ayuden a industrializar el país" FACEBOOK

TWITTER

Paso seguido, el Jefe de Estado señaló que una tarea prioritaria tiene que ver con el medio ambiente y cuidar la selva amazónica, en función de soberanía nacional.



"Prepáranos para la paz implica no caer en ingenuidades, a veces se ha poesía de la paz, pero todos sabemos que mientras que se mantenga una política equivocada contra las drogas, los colombianos seguirán matándose", agregó Petro Urrego al insistir en la necesidad de una nueva política y un nuevo consenso mundial al respecto.



"Que las FF.MM desarrollen centros de investigación para conocer lo que pasa en el mundo sin prejuicios, sin ideologías, sin doctrinas, porque la ciencia no se mueve así", agregó al indicar que las fuerzas pueden ayudar a industrializar el país, a partir de su propia industralización. "Ser un motor de la modernización de Colombia. Eso hizo Japón cuando estaba en paz. Yo propongo que las FF.MM nos ayuden a industrializar el país", insistió.

"Si tenemos una Satena aérea, porque no tenemos una Satena marítima", aseguró el presidente Petro. "¿Por qué unas empresas sí y otras no. Satena me puede llevar a Corozal, pero no a Miami y a París", señaló al indicar que las Fuerzas Militares podrían hacer distritos de riego, casas rurales y puentes."¿Desde cuando construir la paz, es un conflicto entre campesinos y soldados? Esto no puede seguir pasando"

Jefes de Fuerzas Militares se posesionaron

En la ceremonia, se leyó el decreto que oficializó al Iván Velásquez como jefe de la cartera castrense. Además, el presidente Petro hizo el reconocimiento y presentación de Velásquez como jefe de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. "En tal virtud, todo el personal lo obedecerá, acatará y respetará en todos los actos del servicio como fuera de él", dijo Petro.



"Asumo el cargo", señor presidente dijo Velásquez. Lo mismo sucedió con cada uno de los comandantes de Fuerza, designados el viernes en medio del cambio de cúpula, asumirá el mando de las unidades.



(Podría ser de su interés leer: 'Mandos deben neutralizar masacres', la primera orden de Petro a nueva cúpula)



El general Felder Fernán Giraldo Bonilla asumió como comandante de las Fuerzas Militares, cumplidos los protocolos y la presentación del ministro de Defensa. De igual forma, asumió el mando el general Luis Mauricio Ospína Gutiérrez como comandante del Ejército Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Petro en posesión de la Cúpula Militar y el Mindefensa Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO.

(De seguro le interesa leer: Hijo del Diablo: la historia de la nave de narcos sacada del fondo del mar)



El vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados asumió como comandante de la Armada Nacional y el general Luis Carlos Córdova Avendaño como comandante de la Fuerza Aérea. En desarrollo...

Otras noticias de la sección Justicia:

- Así cayeron extorsionistas que robaban predios y amenazaban de muerte a víctimas



- Así cayó en Bogotá red que abastecía de armas y uniformes al 'clan del Golfo'



En Twitter: @JusticiaET