Con una larga exposición de lo que será la seguridad humana, la nueva hoja de ruta del gobierno en la lucha contra el delito y la criminalidad, el presidente Gustavo Petro Urrego encabezó ayer por primera vez la transmisión de mando en la Policía y puso sobre la mesa las reformas a la institución.



El jefe del Estado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y los nuevos integrantes de la cúpula recorrieron por primera vez juntos el campo de paradas de la Escuela de Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander’, en donde se forman los oficiales que hacen parte de la institución.



Petro Urrego, insistió en la desmilitarización de la Fuerza Pública y señaló que los cambios a la Policía van mas allá de que salga del Ministerio de Defensa y pase a otra cartera. Y dijo que incluso los cambios deberían discutirse dentro de la institución a todos los niveles.



Arrancó señalando que una primera reforma es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la Policía para que se vuelva “una práctica cotidiana”. Reconoció que en este campo hay avances pero que deben continuar para asegurar el papel de la mujer en la institución y crear mecanismos para su protección frente a abusos.



Luego, señaló que se deben reducir las distancias entre los oficiales y los patrulleros y “evitar el choque y la debilidad del mando”, garantizando que el uniformado que entra a la base de la institución pueda llegar incluso a ser general.



Esto se podría conseguir, dijo Petro Urrego, asegurando que se unan “los dos mundos”, el de los patrulleros y suboficiales, y el de los oficiales para que el ascenso sea por méritos y no porque el uniformado no tuvo el dinero para pagar el curso de oficial.

El presidente Petro y el ministro de Defensa Iván Veslásquez saludan al nuevo director de la Policía, general Henry Sanabria. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

“No tiene que haber un cobro para pasar de un mundo a otro. Estudiar debe ser totalmente gratuito para todos los uniformados”, dijo el jefe del Estado, señalando que con los recursos públicos se podrían financiar la capacitación de los uniformados. Es decir, que todas las personas que lleguen a la Policía ingresen como patrulleros y vayan ascendiendo por sus méritos.



Añadió que una nueva reforma apunta a garantizar la capacitación de los uniformados en temas específicos, incluso de educación superior, para enfrentar la criminalidad. Para ello, sostuvo Petro se tendría incluso que pensar en acudir al Sena y a la Universidad Pública para que los uniformados se puedan capacitar.



“Cuando una persona se retire por cualquier razón queda capacitada pare ejercer su profesión”, dijo Petro e insistió que el Estado tiene que darle a los jóvenes que entran a estas instituciones para defenderse en la sociedad tras su paso por las Fuerzas Militares o de Policía.



“Un cuerpo de policía mas profesional implica unos dineros (...) y se debe mirar que es lo prioritario lo que les propongo es que todo gasto en los humano es lo prioritario es mas importante el ser humano que el fusil”, indicó.

Petro en posesión de director de la Policía, general Henry Sanabria. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

La seguridad humana

En su discurso, Petro amplió la nueva política que tendrán que implementar las fuerzas militares y de policía que ha catalogado como seguridad humana y que, sostuvo, no era un invento suyo sino un “tema de discusión mundial”.



Dijo que el entendimiento de la seguridad “tiene que ser transformado en el país, porque el que se ha usado ha fallado de manera enorme, llevando a instituciones a una quiebra de la ética y los derechos humanos”. Insistió en que ahora los indicadores para medir la seguridad “no son los de las bajas, son los de las vidas”.



“¿Cómo se disminuye el riesgo de morir? De eso se trata la seguridad humana. Por tanto los indicadores no son los de las bajas, sino los de la vida. La pericia de un mando o de un oficial o de un comisario debería ser cómo salva la existencia humana que incluye, indudablemente, el desmantelamiento de las organizaciones multicrimen”, dijo el mandatario.



Sostuvo, por ejemplo, que la Policía no puede estar “persiguiendo a jóvenes consumidores en los parques”, ni a los vendedores ambulantes, sino que se debe concentrar en la lucha contra la criminalidad.

Las autoridades, dijo Petro Urrego, se tendrían que ocupar de lo que ahora se llamarán organizaciones multicrimen que no solo se dedican a rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal sino que además están implicados en la extorsión, el secuestro que afectan la seguridad de los ciudadanos.



Dijo que constantemente se presentan capturas de personas vinculadas a esas redes ilegales pero que quienes están detrás, quienes se quedan con las grandes utilidades y los lavadores de los activos siguen en la impunidad y que en esas personas es que se debe avanzar para su judicialización.



“Si nuestro pueblo no tiene hambre habrá menos crimen, si logramos que los jóvenes estudien habla menos robo”, dijo e insistió que en el país hay conductas que están crimizalizadas y que se deberían abrir otras opciones y conceptos y “escoger bien a quien hay que confrontar no es al pobre, es a la organización poderosa multicrimen”.



Finalmente, dijo que la Policía para enfrentar esas organizaciones tendría que dejar de ser un cuerpo militar porque esas redes ya no tienen ese carácter y por tanto se deben acudir a otras estrategia

“Esta dirección no tolerará la corrupción”

Director de la Policía general Henry Sanabria Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

El nuevo director de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely, anunció la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Construcción de la Paz (CI3CP) para impulsar “la consolidación de la seguridad ciudadana y la convivencia como prioridad”.



El oficial indicó que ese grupo será “una instancia de articulación estatal para la prevención de dinámicas de afectación al proceso de paz (homicidios de líderes sociales, desplazamiento forzado, constreñimiento y amenazas a comunidades, etc)”.



El alto oficial fijó sus prioridades en el cargo que apuntan a la consolidación de la seguridad ciudadana y la convivencia, la protección de los derechos humanos y el mejoramiento del servicio y de las condiciones de carrera de los policías.

Añadió el general Sanabria Cely que los esfuerzos institucionales, bajo las directrices del nuevo gobierno enmarcadas en la seguridad humana, “se concentrarán en la preservación de la vida a través de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, la reducción de los índices de criminalidad, la lucha contra el cibercrimen, la protección de los líderes sociales, el cuidado del medioambiente, la cercanía con las comunidades y el fortalecimiento de la transparencia policial, entre otros grandes objetivos”.



Añadió que serán claves en la prevención del delito las relaciones con la comunidad y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en las calles del país.



“Esta dirección no tolerará la corrupción, ni el abuso de la investidura pública, ni al que ejerza cualquier tipo de violencia injustificada, es decir, no cederá ante quien vulnere los derechos y libertades en su núcleo esencial. Tampoco dudaremos en respaldar la actuación legítima del policía, la cual se presume, porque estamos para cumplir la constitución política, las leyes de la República y los reglamentos institucionales”, finalizó el alto oficial.

