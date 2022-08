"La seguridad del presidente Gustavo Petro no estuvo en riesgo", aseguró a EL TIEMPO una fuente de la Fuerza Pública al referirse al artefacto explosivo que fue encontrado en una vía en inmediaciones a una de las entradas de Ituango, Antioquia, minutos previos a su arribo a esta población.



"El posible artefacto se detectó en medio de las labores de seguridad que se habían coordinado por la visita del señor Presidente, se habían dispuesto varios cordones de seguridad tanto por la Policía como por Ejército", señaló la fuente.



De acuerdo con el reporte oficial, sobre las 2:50 de la tarde, "un canino antiexplosivos se sienta en dos oportunidades indicando posible artefacto explosivo", en una vía de acceso al casco urbano de Ituango.



Efectivos de la Policía y Ejército verifican la posible presencia del artefacto y proceden "a realizar detonación de una carga de manera controlada para descartar posible artefacto explosivo improvisado".



Al finalizar el procedimiento se confirma que no había más explosivos en el lugar y los técnicos en explosivos toman muestras para confirmar o descartar, con prueba de laboratorio, si había presencia o no de artefactos explosivo Improvisados.



El momento en que expertos en explosivos de @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia detonan una contra carga en Ituango (Antioquia), previa a la visita del presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/yhAsu5oUXI — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) August 28, 2022

Solo hasta que se conozca el resultado del estudio se podrá confirmar si en el lugar se encontraba un explosivo.



De hecho, la fuente señaló que fue una estrategia de la guerrila instalar explosivos en inmediaciones de las vías para atacar a los uniformados, "de allí la importancia de las operaciones de desminado humanitario que se realizan en las ruralidades", puntualizó.

