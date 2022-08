El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró que en la Policía Nacional se deben hacer cambios para garantizar la equidad entre hombres y mujeres en la Institución, así como para eliminar las brechas entre los oficiales y los suboficiales y patrulleros, permitiendo incluso que estos últimos puedan ascender hasta el rango de general por mérito.



La propuesta fue presentada durante la ceremonia de transmisión de mando y posesión del general Henry Sanabria como director de la Policía Nacional y ya tiene varias reacciones.



Que un patrullero o patrullera pueda llegar a ser general de la policía sin costo económico alguno y si con mucho mérito.



La seguridad Humana. pic.twitter.com/QNek6FQ2wj — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 19, 2022

Por ejemplo, el exdirector de esa institución, general en retiro Luis Ernesto Gilibert, destacó el anuncio.



"El tema de que la base pueda llegar a la cúpula no es nuevo, eso se ha hecho en la Policía. Hay generales que fueron patrulleros y, en muchas oportunidades, la base ha pasado a la oficialidad haciendo carrera hasta donde sus capacidades se lo han permitido", dijo Gilibert a EL TIEMPO.



El exdirector de la Policía dijo que esta propuesta no solo es plausible sino motivante y que el único impedimento son las capacidades que los uniformados demuestren en toda su carrera.



El exalto oficial indicó que, en todo caso, para llegar a ser general, se requiere de méritos.



"No todo el mundo puede ser general, no es que él solo hecho de llegar al grado de oficial le va a permitir ser general, para ello se necesita llevar una hoja de vida, trabajo y una serie de protocolos que le permitan ir avanzando", señaló.

Sobre el tema de la incorporación de mujeres y alcanzar la equidad de género en la institución, el general (r) Gilibert estimó que "la lucha por la mujer en la Policía es de tiempo atrás".



"Si las mujeres no están en la mayoría de los cargos es por la diferencia numérica de mujeres en la Policía respecto al número de hombres. ¿Qué hay que hacer? Incorporar", señaló.

Presidente Petro posesiona al general Henry Sanabria como director de la Policía

El presidente Petro también habló de garantizar la capacitación de los uniformados, incluso a nivel superior, por lo que se podría acudir al Sena y a la universidad pública para ello.



Según el presidente, esto podría permitir que estas personas tengan elementos para ejercer una profesión una vez salgan de las Fuerzas Militares.



El general en retiro Héctor Castro, exdirector de la Policía, dijo que “es esencial” que en la institución “se hable de mayor conocimiento para todos sus integrantes”.



“Ese empoderamiento permite que cada Policía reaccione mejor ante cualquier circunstancia que se le presente”, dijo el alto oficial.

De otro lado, el experto en seguridad Néstor Rosanía se refirió al concepto de seguridad humana que introdujo el presidente Petro quien habló de dejar de medir la seguridad en bajas o capturas, sino en la preservación de la vida.



“¿Cómo se disminuye el riesgo de morir? De eso se trata la seguridad humana. Por tanto los indicadores no son los de las bajas, sino los de la vida. La pericia de un mando o de un oficial o de un comisario debería ser cómo salva la existencia humana que incluye, indudablemente, el desmantelamiento de las organizaciones multicrimen”, dijo el mandatario.



Rosanía le dijo a EL TIEMPO que ese concepto parte de la idea de que el eje central de la seguridad es el ser humano. "Históricamente la concepción de seguridad que ha tenido el país ha sido en la lógica de la guerra fría y del enemigo interno, la transformación es aplicar ese nuevo enfoque en la Policía y yo creo que dentro de la Policía están muy reacios", dijo.

