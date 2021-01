Cuando las escuelas cierran y el reclutamiento infantil se dispara

Lidia Cruz, líder comunitaria en el sur de Colombia, pasa sus días tratando de evitar que los niños y adultos jóvenes se vean obligados a unirse a grupos de narcotráfico. Cuando todo lo demás falla, ayuda secretamente a evacuar a los posibles reclutas a áreas más seguras del país.



Uno de los evacuados más recientes: su propio hijo.



Había estado asistiendo a una escuela técnica en la ciudad de Tumaco, en la costa del Pacífico. Pero las clases se cancelaron en marzo, cuando estalló la pandemia, por lo que él y otros estudiantes comenzaron a pasar su nuevo tiempo libre jugando al fútbol. Eso llamó la atención de ‘los Contadores’, una pandilla cuyos miembros comenzaron a deambular por la cancha de fútbol, presumiendo sus ‘hazañas’ y armas.



“Mi hijo me decía: ‘¡Mamá! ¡Estos hombres nos están mostrando sus armas y su dinero!’”, recordó Cruz. “Tenía que sacarlo de allí”. Envió a su hijo a vivir con su abuelo cerca de Bogotá. Pero su partida repentina enfureció a ‘los Contadores’, quienes luego la comenzaron a acosar y le advirtieron: “Mejor cuídese”.



Cruz, quien insistió en que no usara su nombre real, me dice que ‘los Contadores’ y media docena de otros grupos armados están luchando por el control del negocio de la cocaína en Tumaco y sus alrededores y están constantemente en busca de nuevos soldados de infantería. Cuando los jóvenes se resisten, las pandillas a veces se los llevan a punta de pistola. “Se acercarán a una madre y le dirán: ‘Deme a su hijo o la mato’”, dice Cruz.



A medida que 2020 llegaba a su fin, más del 97 por ciento de los estudiantes en América Latina permanecían físicamente fuera de la escuela debido al covid, según un estudio de Unicef. Esto ha sido un desastre para los sistemas educativos de la región y una bonanza potencial para las organizaciones criminales, que ahora tienen un grupo aún mayor de jóvenes inactivos para reclutar.

No está claro si las pandillas han tenido mucho éxito aumentando sus filas en otras partes de la región. Pero en Colombia, funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil han documentado un fuerte aumento en el reclutamiento forzoso desde que comenzó la pandemia.



La Coalición contra la Participación de Niños y Jóvenes en el Conflicto Armado de Colombia (Coalico), con sede en Bogotá, informó que al menos 190 menores fueron reclutados durante los primeros seis meses de 2020, cinco veces más que el año anterior. Esto, probablemente, representó solo un pequeño porcentaje de los casos reales, dado el temor que muchas familias tienen de informar tales episodios.



Es una situación alarmante para un país que ha visto disminuir drásticamente la violencia provocada por las drogas en los últimos 15 años, y donde el Gobierno firmó un histórico tratado de paz en 2016. Ahora, en Colombia y en otros lugares, existe el temor de que la desesperación engendrada por la pandemia pueda llevar a una nueva generación a una vida de delincuencia.



Colombia impuso uno de los bloqueos más prolongados de América Latina, que duró hasta septiembre, y las autoridades esperaban que la economía se contrajera alrededor de un 7 por ciento en 2020. Oficialmente, el desempleo ha aumentado del 9,8 al 14,7 por ciento, pero eso no tiene en cuenta millones de trabajos informales que desaparecieron.

“La dinámica ha cambiado durante la pandemia”, dice un abogado de Tumaco que tiene contacto regular con los grupos criminales de la región y solicitó el anonimato.



“Para muchas familias, el dinero que ofrecen estos grupos es su mejor y única opción”.

Los hombres armados comienzan a cortejar a posibles reclutas entregando dinero en efectivo, ropa y teléfonos celulares, dice el abogado. También se “enamoran” de mujeres jóvenes y, a veces, las dejan embarazadas, por lo que se sienten obligadas a unirse a la pandilla. Incluso proporcionan alimentos y medicamentos para ganarse a las familias de los jóvenes. Los reclutas más jóvenes comienzan como vigías a tiempo parcial. Los que trabajan a tiempo completo reciben armas, estipendios mensuales de un millón de pesos a dos millones, más una moto.



En lugares como Tumaco, estas ofertas pueden ser difíciles de resistir. La ciudad densamente poblada está construida sobre tres islas frente a la costa del Pacífico, cerca de la frontera de Colombia con Ecuador. En estos días, las oportunidades laborales legales son limitadas y el contrabando de drogas impulsa gran parte de la economía.



Los arbustos de coca, cuyas hojas proporcionan la materia prima de la cocaína, salpican el campo. Los manglares y los estuarios proporcionan sitios de embarque clandestinos para botes llenos de drogas y submarinos caseros que se dirigen a puntos de desembarque en las aguas de Centroamérica y México. Cuando las fuerzas de seguridad colombianas arrestan o matan a miembros de grupos de trata, dijo Cruz, pueden ser reemplazados fácilmente.



“Cuando encierran a 20”, dijo, “reclutan a 30”. A veces, la única forma en que las familias pueden proteger a sus hijos es evacuarlos a otras partes del país. Ahí es cuando interviene Cruz.

En abril, por ejemplo, tres familias abandonaron sus hogares a lo largo del río Mira, cerca de la frontera con Ecuador, para evitar que sus hijos, incluido un niño de 10 años, fueran reclutados. En botes y a pie, se dirigieron a una pequeña casa de Cruz cerca de Tumaco. Allí, se escondieron mientras Cruz pasó tres meses acosando a los funcionarios locales hasta que pudieron organizar el transporte para que las familias abandonaran la región.



Tales historias reavivan recuerdos de una época agonizante que la mayoría de los colombianos esperaban que hubiera terminado. Informé por primera vez sobre el reclutamiento forzoso durante el apogeo de la guerra de guerrillas del país a principios de la década de 2000. Mientras visitaba los campamentos rebeldes, vi a niños vestidos de camuflaje limpiando rifles automáticos, una tarea en la que eran buenos porque sus manos son muy pequeñas.



Las Farc utilizaron las ganancias del contrabando de cocaína para convertirse en el ejército rebelde más grande del país, con unos 17.000 combatientes. Muchos fueron reclutados por la fuerza y, según algunas estimaciones, alrededor de un tercio eran menores. Bajo el acuerdo de paz de 2016, las Farc depusieron oficialmente sus armas y se convirtieron en un partido político legal de izquierda. Sin embargo, aun así, la paz de Colombia ha sido parcial, y el reclutamiento forzoso es una pesadilla recurrente.

En el corazón del problema, dice Jeremy McDermott, codirector del grupo de investigación InSight Crime, está el fracaso de la policía y el ejército de Colombia en brindar seguridad en las regiones abandonadas por las Farc.

Varios grupos armados han salido al vacío, como ‘los Contadores’, que son liderados por los llamados miembros disidentes de las Farc que han rechazado el proceso de paz, rearmado y ahora se enfocan casi exclusivamente en el contrabando de drogas.

Otro actor clave es el Eln.



Todos estos grupos luchan por el control del territorio y las rutas de tráfico y compiten por reclutas jóvenes. “Es muy triste, pero los niños son buenos soldados”, dice Juan Sebastián Campo del grupo de Bogotá Benposta, que opera programas para jóvenes en riesgo en zonas de conflicto. “Un niño o una niña de 15 años puede subir y bajar montañas más rápido que un viejo comandante gordo”.



El grupo de reclutas potenciales también se ha expandido gracias a los dos millones de venezolanos que se estima que han huido a Colombia, escapando del desempleo, la escasez de alimentos y el gobierno autoritario. En la región del Catatumbo, a lo largo de la frontera con Venezuela, más de la mitad de todos los reclutas recientes han sido venezolanos, dice Carmen García, presidenta del grupo de derechos humanos Madres del Catatumbo.



Durante los operativos de seguridad de los últimos tres años, la policía y los soldados colombianos rescataron a 1.509 menores de grupos criminales, según Nancy Patricia Gutiérrez, máxima asesora de derechos humanos del presidente colombiano Iván Duque. Estas cifras son similares a las registradas a mediados de la década de 2000, cuando la guerra fue mucho más intensa, dice Paola González, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. “Todos los datos muestran que los números están aumentando”.

‘Ahórrenos la bala’

En un caso, un lunes por la mañana poco después de que comenzara la pandemia, un adolescente se encontraba en un salón de billar en el departamento de Arauca.

De repente, miembros de la guerrilla del Eln irrumpieron en busca de nuevos reclutas. El niño se resistió y los rebeldes le pusieron un arma en la cabeza.



“Dijeron, ‘¿por qué no nos ahorras la bala?’”, cuenta Claudia Arango, directora de la asociación de padres y maestros de la escuela pública donde el niño había estado estudiando. Luego, dice, los rebeldes ataron al adolescente y lo llevaron a la jungla.

Arango, que es un seudónimo, insistió en que el adolescente habría eludido a los reclutadores rebeldes si hubiera estado en clase como de costumbre.



Ella describió las escuelas como santuarios que permiten a los estudiantes comer una comida decente, alejarse de los padres abusivos, discutir problemas personales con los maestros, involucrarse en la música o los deportes y encontrar un rumbo para sus vidas.



“Cuando los niños están en la escuela, sus mentes están ocupadas”, dice Arango. “Pero cuando no están en clase, tienen más tiempo para pasar el rato con personas que no son buenas para ellos”.



Muchos esperan que estas circunstancias duren más que la pandemia en sí. Un estudio reciente realizado por académicos como Nora Lustig de la Universidad de Tulane estimó que el porcentaje de estudiantes latinoamericanos que completan la escuela secundaria puede caer del 61 al 46 por ciento debido a la pandemia. La tasa de finalización de la escuela secundaria podría disminuir hasta en 20 puntos porcentuales entre los estudiantes cuyos padres tienen niveles de educación más bajos.



En Colombia, aunque millones de estudiantes en áreas urbanas han cambiado al aprendizaje en línea, los pueblos y aldeas pequeñas a menudo carecen de un servicio de internet decente y, a veces, están completamente desconectados.



Ese es el caso en Arauquita, un pueblo ubicado al otro lado del río Arauca desde Venezuela, y sus alrededores. Allí, el aprendizaje virtual ha sido imposible porque la mayoría de los niños carecen de computadoras, teléfonos y acceso a internet, dice Joel Llanes, funcionario local de derechos humanos.



En cambio, la escuela consiste en que los profesores distribuyan hojas de trabajo a sus alumnos y las recojan cada pocos meses. Pero Llanes dice que muchos estudiantes han perdido el interés. “Suponemos que algunos de estos estudiantes abandonaron y fueron reclutados”, dice Llanes.



El testimonio más dramático que escuché sobre el papel vital de las escuelas en la protección de los niños provino de una niña de 17 años que creció en un pueblo a pocas horas al sur de Arauquita. Hablamos a través de Zoom y ella me pidió que la identificara solo como Érica. “Siempre me sentí segura en la escuela porque los profesores me cuidaban”, dice Érica. “Pero tenía miedo de volver a casa”.



Los rebeldes del Eln vagaban por su barrio y ocasionalmente se detenían a charlar con su madre. Un día llegó a su casa y se encontró con un pistolero en una motocicleta esperándola. Ella protestó, pero su madre, por razones aún desconocidas para Érica, le dijo que se tenía que ir con él.



En la selva, los guerrilleros le enseñaron a Érica a desmontar las armas y le ordenaron que cocinara para el resto del grupo. Explicaron las glorias de unirse al Eln y le dijeron que sería una “vida hermosa”. Pero lloraba constantemente y después de unos días se puso tan enferma que los rebeldes la llevaron a un hospital cerca de su casa.



Después de recuperarse, Érica se escabulló del hospital, se escondió con familiares y luego se dirigió a Bogotá. Ahora vive en un refugio para niños excombatientes, está terminando la escuela secundaria y habla de convertirse en ingeniera de sistemas.

“Tuve suerte”, dice Érica, “porque poco después de que me fui, los militares bombardearon la unidad rebelde que me tomó”.

JOHN OTIS*

Americas Quarterly**

Tumaco* John Otis informa desde Bogotá sobre América del Sur para la NPR y ‘The Wall Street Journal’ y es consultor del Comité para la Protección de Periodistas.

(**) Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly. Léalo completo en: www.americasquarterly.org