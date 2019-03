Así funcionaba la red narco a la que supuestamente pertenecía Viáfara

"Soy inocente”, fueron las palabras que pronunció ante la prensa y en tono bajo Jhon Eudis Viáfara Mina a su llegada a Bogotá desde Jamundí, Valle del Cauca, en un avión de la Policía, el pasado jueves.



Estaba asediado por los medios de comunicación, como muchas otras veces, pero ese día no era por los goles que en su condición de mediocampista marcó en sus 17 años de futbolista profesional, jugadas que lo llevaron en el 2004 a ser elegido do como el mejor jugador por la Conmebol, tras ser campeón con el Once Caldas en la Copa Libertadores.

El jueves, las preguntas a Viáfara tuvieron que ver con la sindicación que tiene de integrar una red de narcotraficantes que, a través de lanchas rápidas y aviones, enviaba cocaína a Centroamérica, y de allí a Estados Unidos.



Viáfara, de 40 años, fue capturado en Robles, un corregimiento de Jamundí, donde nació y vive su familia. Allí lo encontró la Policía Antinarcóticos cuando llegó para hacer efectiva una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte de Texas. La justicia de Estados Unidos lo acusa de tráfico de narcóticos y concierto para delinquir.



Los seguimientos a Viáfara y a la red de la que, según las autoridades norteamericanas, hacía parte, comenzaron tras la incautación en aguas internacionales de 2.500 kilos de cocaína, que de haber llegado a Centroamérica habrían alcanzado un valor cercano a los 28 millones de dólares.



Las operaciones dejaron en el radar de las agencias antinarcóticos al hombre que portó la camiseta de equipos como el América de Cali y el Portsmouth FC, en la Premier League de Inglaterra.



En las acciones de la DEA, en el 2017 y el 2018, fueron capturadas 20 personas. Los detenidos, en búsqueda de beneficios judiciales, entregaron los nombres de quienes estarían detrás de los millonarios cargamentos.



“Esas confesiones dieron rastros sobre los miembros de la red y fueron la base del 'indictment' de las autoridades de Estados Unidos, que sustenta la solicitud de extradición de Viáfara y otros cuatro hombres”, le dijo a EL TIEMPO un investigador antinarcóticos.

El agente se refiere a Luis Fernando Toro Londoño, alias don Alonso; Pablo Hernando de San Nicolás, conocido como don José; Iván Darío de los Ríos, ‘Pelusa’, y Primitivo Oliveros Segura, alias Primito mi señor, capturados en Medellín, desde donde, según las autoridades norteamericanas, se coordinaban los embarques.



Toro Londoño fungía como el cerebro de la organización y, según la investigación, era quien manejaba directamente los contactos con carteles mexicanos.



El director de la Policía Nacional, general Óscar Atheortúa, dijo que Toro se habría reunido en varias ocasiones “con emisarios del cartel de Sinaloa en las selvas del Darién, en Chocó, para negociar los cargamentos de droga que enviarían a través de lanchas rápidas”.



Alias don Alonso, en la capital antioqueña, se presentaba como un próspero comerciante y, al parecer, fue quien contactó a Viáfara después de su retiro, en el 2015.

El narcotraficante habría aprovechado el reconocimiento del futbolista y lo invitó a fiestas y eventos, donde lo habría relacionado con el mundo del narcotráfico.



“Se está verificando si Viáfara realizó viajes al exterior, en especial a México, donde fue invitado a partidos amistosos, que todo indica fueron el gancho para seducirlo con las ganancias ilegales”, dijo el investigador.



De acuerdo con el organigrama presentado por las autoridades, el futbolista, que se inició en el Deportivo Pasto en 1998, sería el encargado de coordinar las rutas de envío y el pago de la nómina de los lancheros y de las personas encargadas del embalaje y transporte del alcaloide, en su gran mayoría en lanchas rápidas.



De acuerdo con la información entregada por la DEA a sus homólogos colombianos, esta red adquiría la cocaína en los laboratorios de Tumaco, en Nariño, y en algunos puntos de Antioquia. La misma era embarcada desde la costa Pacífica nariñense hacia Centroamérica.



De San Nicolás, quien sería el segundo en la organización, se afirma que era el encargado de ubicar pistas clandestinas para el envío de aviones ultralivianos, cargados con máximo 180 kilos de cocaína.



En el momento de su captura tenía 50 millones de pesos en efectivo, cuya procedencia no supo explicar a los uniformados. “Es una muestra de su poder corruptor, de seguro llevaba esa plata para comprar conciencias en el momento que se viera enfrentado a alguna situación que lo dejará en riesgo”, señaló el general Atehortúa.



Alias Pelusa, según los investigadores, era muy cercano al futbolista en retiro y manejaba las coordenadas de los puntos de embarque de las lanchas y los aviones. También se encargaba de contratar a los pilotos y lancheros.



Alias Primito mi señor, según el dosier en poder de los agentes antinarcóticos en Colombia, era el encargado de las actividades relacionadas con el lavado de activos.

Precisamente, en medio de la verificación de datos, “llamó la atención que Viáfara no tiene propiedades a su nombre ni declara renta, lo que no se esperaba, y la situación se está investigando”, dijo el director de la Policía.



Con base en este hecho, la unidad de extinción del dominio de la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos están rastreando los bienes que a través de terceros puedan tener los capturados, y que estarían ubicados en Medellín, Cali y Bogotá.



Viáfara, quien jugó su último partido a nivel profesional con Águilas Doradas en el 2015, hoy está recluido en los calabozos de la Dijín a la espera de un cupo en el pabellón de extraditables en La Picota, mientras se cumple el proceso para su envío a EE. UU.

Jhon Viáfara llegó a la base militar de Catam en la tarde este miércoles. Foto: Héctor Fabio Zamora

'Tenemos rota el alma': Papá de Viáfara

José Elías Viáfara, padre del futbolista, le dijo a EL TIEMPO que no entiende lo que está pasando. “Estamos desbaratados desde la captura de Jhon, mi esposa, con la que llevo 42 años de casado, escasamente habla”, dijo el hombre de 63 años, quien afirmó que viven en precarias condiciones económicas.



El padre del futbolista señaló que Jhon vive a dos cuadras de la casa familiar en Robles, solo, “en un apartamentico que no tiene lujos. Tiene lo escaso para sobrevivir”.

Don José Elías afirma que esto es un montaje, porque si su hijo fuera un narcotraficante no vivirían tan mal.



“Yo lavaba baños y hacía el aseo en un colegio de Jamundí hasta el año pasado que se me acabó el contrato. ¿Usted cree que un narco va a permitir que su papá lave baños?”, preguntó.



Dice que no sabe si su hijo tenía abogado y que está a la espera de una ayuda económica de unos familiares que viven en España para viajar a Bogotá este fin de semana.



“Ese muchacho debe estar con la misma ropa que lo capturaron, con frío, porque no le dejaron llevar nada más de lo que tenía puesto, y eso nos tiene rota el alma”, afirma don José Elías, tras reiterar que está seguro de la inocencia de su hijo.



