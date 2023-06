En la noche de este lunes, una base militar y una estación de Policía en Ricaurte, Nariño, fueron hostigadas por un grupo armado mediante disparos de fusil y ametralladora.



Los disparos, que se produjeron en el sector conocido como Las Cruces, no alcanzaron ninguna de las posiciones de defensa.



Según informaron desde la Brigada 23 del Ejército, el hecho ocurrió a las 10 de la noche y, afortunadamente, los uniformados no sufrieron lesiones.



Aún no se ha determinado cuál grupo armado estaría detrás del ataque pues en la zona hacen presencia varios; por el momento se reforzó la seguridad del sector.

