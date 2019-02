Goyo, cantante de Chocquibtown, denunció enfrentamientos en Chocó

La cantante y líder de la agrupación Chocquibtown, Goyo, registró este lunes, a través de su cuenta de Twitter, el regreso de enfrentamientos armados en cercanías a su municipio natal.



En su mensaje aseguró que “hace rato que no se veía esto”, refiriéndose a los enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública, en un incidente que se presentó en cercanías a Tadó.

En un corto video muestra cómo soldados del Ejército repelan un hostigamiento armado en el que uno de los militares que hace parte del grupo dice “en el fondo mi teniente”, mientras activa su fusil.

El trino está acompañado de un mensaje que deja ver su preocupación por lo que pasa en esta región.



“Esto fue a una hora y media de donde yo nací en Tadó-Chocó. Hace rato que no se veía esto! Qué pena no poder publicar solo frases motivacionales, ni practicando con mi guitarra, ni fotos de mis looks etc.”, escribió Goyo en su nota.

El Ministerio de Defensa, por su parte, le respondió y explicó de qué se trató el hostigamiento por parte de la guerrilla del Eln.

