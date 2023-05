El pasado 18 de mayo, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) denunció el asesinato de cuatro menores de edad a manos del frente ‘Carolina Ramírez’ perteneciente a las disidencias de las Farc.



(Puede ser de su interés: Tras atroz crimen de disidencias, paz total de Petro enfrenta otro desafío: ¿qué sigue?).



Según el reporte oficial realizado por la Opiac, los cuatro menores de edad fueron reclutados de manera forzosa por el 'Estado Mayor' de las disidencias de las Farc el pasado mes de marzo: uno de ellos fue raptado directamente de la comunidad Samaritana Resguardo Alto Predio Putumayo.

Integrantes del frente 'Carolina Ramírez' realizaron un reclutamiento forzado de un joven menor de edad en la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui FACEBOOK

TWITTER

“Siempre se ha tenido conocimiento de la presencia de grupos armados organizados y se han denunciado y puesto en conocimiento dichas situaciones sin que exista un verdadero control por parte del Estado Colombiano. El día 26 de marzo del 2023, integrantes del frente 'Carolina Ramírez' realizaron un reclutamiento forzado de un joven menor de edad en la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui. El joven Luis Alberto Matías Capera, filial a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo”, informó la Opiac.



Sin embargo, Luis Alberto decidió escapar del frente ‘Carolina Ramírez’ que lo habría reclutado forzosamente. Según las fuentes de información de la Opiac, el joven se fugó junto a otros tres menores de edad (aún no se han revelado sus identidades) el pasado 15 de mayo y se internaron en la selva del Caquetá, en donde fueron asesinados a sangre fría.



“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho” límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, denunció la Opiac.

Facebook Twitter Linkedin

Gobierno suspende cese del fuego bilateral Foto: Archivo del Ejército

Comunicado oficial del Gobierno Nacional



El Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022 FACEBOOK

TWITTER

Luego de conocerse el atroz hecho en el departamento de Caquetá, el gobierno del presidente Gustavo Petro emitió un comunicado oficial este domingo 21 de mayo, donde condenó la masacre de estos cuatro menores de edad y decidió suspender el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc.



“Hoy después de escuchar a los delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad —y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumando otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población—, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022”, indicó el comunicado.



Además, informó que este cese bilateral del fuego se suspenderá en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo “y se reactivarán las operaciones ofensivas” de las Fuerzas Armadas de Colombia desde este miércoles 24 de mayo.

Comunicado a la opinión pública sobre el cese al fuego con el EMC-FARC. pic.twitter.com/Wunu8xIQuT — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2023

Después de la decisión por parte del Gobierno Nacional, las disidencias de las Farc emitieron un comunicado donde señalaron al Ejército Nacional de no respetar el acuerdo realizado en la mesa de diálogo y expresaron que el “cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares, que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron”.

Leonardo González Perafán, coordinador de Indepaz, en una entrevista con EL TIEMPO reveló que hay una preocupación general por parte de la Opiac, debido al reinicio de las operaciones en contra de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.



“La Opiac nos han comunicado que están muy preocupados por la suspensión del cese al fuego bilateral por parte del Gobierno, era lo más lógico y sensato frente a un hecho de esta barbarie, donde los menores fueron reclutados, logran escapar, pero después los vuelven a apresar y los asesinan", señaló el funcionario.



(Lea aquí: Este es el poderío de las disidencias de 'Mordisco' que amenaza con multiplicar muertos).



Además, afirmó que la comunidad ‘está asustada’ por las posibles represalias que puede haber por parte del frente ‘Carolina Ramírez', que sacó un "comunicado amenazante y vengativo".

Facebook Twitter Linkedin

Alias 'Iván Mordisco' Foto: Ernesto Guzmán/EFE y archivo particular

Por otro lado, desde Indepaz están intranquilos por las alarmantes cifras de reclutamiento forzado de menores de edad este año, donde se han presentado 63 casos denunciados, 19 asociados al Clan del Golfo, 15 a las disidencias de las Farc, 11 al Eln y 12 a otros grupos armados.



“Este año se han presentado de esos 63, 15 casos de disidencias de las Farc. Hay un problema y es que se han presentado 25 hechos en donde aún no está identificado cuál de los grupos fue el que lo hizo, porque hay zonas de Cauca o Nariño donde hay más de dos grupos armados que reclutan forzosamente a los niños, pero no se sabe cuál fue porque operan varios”, señaló Leonardo González.



Y añadió: “No siempre tiene que ser un reclutamiento forzado la forma de vincularlos al conflicto, no siempre hacen parte del grupo y están con armas, muchas veces vinculan a los niños menores de edad al conflicto para que trabajen como campaneros y hagan distintas actividades. No siempre son actividades armadas”.

Masacre 36 en el 2023

17 de mayo de 2023

Solano, Caquetá



4 menores de edad indígenas del pueblo Murui, víctimas de reclutamiento forzado, fueron ejecutados por el mismo grupo que los reclutó al pretender escaparse de sus victimarios



Grupo armado: Frente Carolina Ramírez del EMC pic.twitter.com/cEd8fV74br — INDEPAZ (@Indepaz) May 21, 2023

Los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores de edad son Antioquia, Cauca y Meta FACEBOOK

TWITTER

Según cifras oficiales del Registro Único de Víctimas en Colombia, ‘9.339 personas han sido incluidas por estos hechos victimizantes’ y se han emitido 220 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, donde identifican el reclutamiento forzado de menores de edad.



En las cifras oficiales entregadas por Indepaz, los departamentos de Cauca, Meta y Antioquia son los más afectados ‘por estos hechos que atentan contra los niños y jóvenes del país’.



“Los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores de edad son Antioquia, con 1.428 casos; Cauca, con 604; Meta, con 541; Caquetá, con 533; Nariño, con 486, y Chocó, con 429; mientras que los municipios que reportan más denuncias son Medellín, con 187, Tumaco, con 156; San Vicente del Caguán (Caquetá), con 149, y Necoclí (Antioquia), con 104”, finalizó González.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO