Gobierno Petro analiza alcances de suspensión de ayuda militar por parte de Israel

Las repercusiones a corto y media plazo del anuncio - este fin de semana - del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, sobre la decisión de dicho país de suspender las exportaciones de seguridad a Colombia, lo cual no es otra cosa que suspender la cooperación militar, son tema de análisis del gobierno de Gustavo Petro.



De hecho, no se descarta que anoche, durante el consejo de ministros de todos los lunes, al que asistieron el jefe de la cartera castrense Iván Velásquez y los integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares se haya expuesto la preocupación sobre la incidencia de esta sanción y el desarrollo de las operaciones de control del orden público, soberanía y control territorial.



En esa línea, EL TIEMPO estableció que en la mañana de ayer se reunieron los asesores del comando de las FF.MM., quienes realizaron un balance e informe sobre los efectos reales del anuncio de Israel y la seguridad del país.



Una fuente enterada le dijo a este diario que los jurídicos advirtieron que hasta el momento no ha llegado una “notificación oficial, un escrito” de la suspensión de dichas exportaciones.



“Aunque por tratarse de equipos militares las negociaciones se aprueban y hacen Gobierno a Gobierno. Como son de tantos años atrás, hay un trato directo con las empresas fabricantes, que hasta el momento no se han comunicado o pronunciado”, señaló la fuente.

Se desarrollaron actividades de búsqueda y rescate. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana, FAC.

El uso de patentes

En la Escuela aprenden el manejo de los drones. Foto: FAC

En esa línea explicó que sobre el tema de los aviones de superioridad aérea, los Kfir, el contrato vigente con Israel es por repuestos, aunque reconoció que gracias al intercambio de “conocimiento” muchos de estos ya se fabrican en Colombia.





Sin embargo, el temor se concentra en que “prohíban usar las patentes”.



De hecho, recalcó que como en diciembre se empieza a vencer la vida útil de estas aeronaves, se venía hablando de la “repotenciación de los Kfir”, la cual podría quedar suspendida, situación que reconoció que genera cierta preocupación.​

Contratos en 2023

Ese contrato, que se habría firmado a comienzos de este año, alcanzaría un valor cercano a los 30.000 millones de pesos, que da prioridad al mantenimiento de los motores y algunas inspecciones mensuales.



Esto de cara a dar por lo menos un año más a la vida útil de estas aeronaves – mientras el Presidente decide si adquiere o no una nueva flota de aviones de superioridad aérea. Son tres la empresas oferentes.



Sobre las repercusiones de suspender las exportaciones de seguridad, tanto Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial se podrían ver afectadas en el tema de las armas largas, fusiles Galil, que se fabrican en Colombia, pero cuya autorización por parte de las fábricas de Israel (patente) se podría suspender.

El Galil Cordova se fábrica en Colombia con autorización de Israel. Foto: Indumil

Este año, en febrero, se conoció la firma de un contrato por 132 millones de dólares para la adquisición de un potente sistema de defensa aérea que estaría en acción a finales del 2026.



La fuente indicó que en este momento se venía concretando la entrega de equipos de alta tecnología (para las tres fuerzas), entre ellos visores nocturnos –un número que no quiso precisar– pero que ya se había negociado.



De igual forma, refirió que otros equipos que estaban en camino son unas ayudas para los buques de la Armada en desplazamiento nocturno y unas tanquetas –livianas– que están en uso en La Guajira, “por mencionar algunos elementos militares que usamos para la seguridad”, aseguró la fuente, quien puntualizó que en este momento “solo hay incertidumbre” ante el anuncio de Israel.



Redacción Justicia:

EEn X: @JusticiaET