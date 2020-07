Gobierno impugnará fallo que frena misión de una brigada élite foránea

“El permitir el tránsito de tropas extranjeras en el territorio colombiano es atribución del Senado de la República y es competencia del Consejo de Estado”.



Así lo consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que falló una tutela de un grupo de congresistas que pedían que se garantizaran sus derechos a la participación política y el debido proceso.

La Sala Tercera del Tribunal ordenó suspender los efectos jurídicos de la autorización de cualquier actividad a una brigada militar élite de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio y cuya misión en el país generó polémica.

La controversia se inició a finales de mayo, cuando se conoció que llegarían al país unidades de la Misión SFAB (Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad) que entrarían a prestar asesoría a las Fuerzas Militares en la lucha contra el narcotráfico.



El grupo de senadores, entre ellos Iván Cepeda, Aída Avella, Antonio Sanguino y Gustavo Petro, acudieron a la tutela al considerar que la autorización para esa misión debió pasar por el Senado.



Durante el trámite de la tutela, la Secretaría Jurídica de Presidencia argumentó que esto no es “exigible” cuando el ingreso se da con fines de colaboración y cuando los uniformados no van a desarrollar “actividades militares propiamente dichas”.



Añadió que el Presidente de la República es el responsable de las relaciones internacionales y el manejo de las relaciones diplomáticas y de colaboración. Y que ese tipo de decisiones deben pasar por el Senado cuando se trata de una solicitud de una nación amiga para que sus tropas pasen por el país con destino a otra nación con fines militares y bélicos.



Mientras que la Procuraduría consideró que la tutela no procedía porque había otros recursos a los que podían acudir los congresistas, el Tribunal terminó por fallar a favor de ellos.

Los magistrados señalaron que en el marco del equilibrio de poderes y del control político a las decisiones del Ejecutivo, este tipo de medidas deben pasar por el Senado.



Por esto da un plazo al presidente Iván Duque para que envíe al Senado “toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia” de la brigada. Esto con el propósito de que el Legislativo tenga la oportunidad de asumir su función de control político.



Ambas órdenes, tanto la de suspender los efectos de la autorización a toda actividad de los militares extranjeros como la de enviar un informe al Senado, deberá cumplirlas en las próximas 48 horas.



El Ministerio de Defensa señaló que respeta la decisión de los magistrados y que en consecuencia cumplirá con el fallo de la tutela.



“Se procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Consejo de Estado, por cuanto la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado”, dijo el ministro Carlos Holmes Trujillo.

Añadió que la cooperación internacional “es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico” y que el Gobierno “continuará fortaleciendo esa lucha en el marco del ordenamiento jurídico”.



