¿Gobierno estudiaría proyecto de ley de punto final que proponen las exFarc? 

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a varios temas coyunturales del Gobierno Nacional, y dentro de ellos se refirió a la propuesta de ley de punto final que están cocinando personas como exintegrantes de las antiguas Farc.



"La principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla; si no es compatible con eso, pues primero están esos principios: no impunidad, reparación a las víctimas y verdad”, explicó el Ministro.



La propuesta de tener una ley de punto final, que significaría otorgar un beneficio generalizado -a través del Congreso- a miembros de grupos ilegales por delitos cometidos en el marco del conflicto armado, se empezó a promover hace unos días por cuenta de algunos excombatientes de las Farc, en desacuerdo con decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Rodrigo Londoño, Otty Patiño y Roberto Carlos Vidal.

Sobre el tema se han pronunciado varias personas, entre ellas el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, quien en diálogo con EL TIEMPO advirtió que esa propuesta de punto final abriría la puerta para que la Corte Penal Internacional (CPI) vuelva a Colombia.



"Somos completamente respetuosos de las competencias del Gobierno y del Congreso para diseñar la arquitectura para la paz, pero tienen que tener en cuenta los marcos legales y constitucionales que establecen que la amnistía tiene un límite, no se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad", dijo el magistrado.



Presidente de la JEP, Roberto Vidal, y fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

También reaccionó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se mostró preocupado frente a algunas propuestas de paz en el país: "La ley de punto final: es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el Eln y otros".



Sobre el mensaje del exjefe de Estado, respondió el senador Julián Gallo, miembro del Partido Comunes, quien anotó que ellos no han propuesta ninguna idea de punto final, "porque entendemos perfectamente que siendo Colombia signataria del Estatuto de Roma esa opción no es viable; por ese motivo y porque el Estado no puede ser juez y parte es que se creó la JEP que luego desnaturalizaron".

Álvaro Uribe, expresidente.

Así las cosas, para Gallo "nuestra propuesta de tribunal de cierre pasa por garantizar la verdad y el asumir responsabilidades por parte de quienes participamos directa e indirectamente en el conflicto. (...) Su propuesta de amnistía política, que no penal, no es antagónica con la nuestra".



