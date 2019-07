Gobierno dice que asesinatos de líderes disminuyeron

En lo que va del gobierno del presidente Iván Duque se han presentado 68 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

Esta cifra significa una reducción del 35 por ciento en los asesinatos de estas personas, frente al periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2017 al 9 de julio de 2018, lapso en el que se registraron 105 casos, según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.



Si se comparan los dos periodos, hay una reducción en 37 casos.



Desde enero de 2016 hasta el pasado 9 de julio, se han reportado un total de 289 homicidios de líderes sociales en el territorio nacional, señala la Consejería, con base en información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Policía Nacional.

La reducción en las cifras, de acuerdo con la Consejería presidencial, es el resultado de “una respuesta concreta y oportuna del PAO (Plan de Acción Oportuna)”, la estrategia del actual gobierno para prevenir los asesinatos y amenazas contra líderes sociales en el país.



Al presentar el informe ‘Homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos 2010-2019’, Francisco Barbosa, consejero presidencial para los Derechos Humanos, destacó que desde la implementación del PAO estos crímenes se han reducido un 50 por ciento. El PAO fue lanzado en noviembre del año pasado.



Ese estimativo es el resultado de comparar los 40 asesinatos ocurridos entre el 19 de noviembre de 2018 y el 9 de julio de 2019 con los 80 registrados entre el 19 de noviembre del 2017 y el 9 de julio de 2018 (en el gobierno anterior).



El informe también indica que en este 2019 se presenta una sustancial reducción en la tasa de homicidios de líderes sociales por cada 100.000 habitantes. La tasa actual es del 0,06; en 2018 fue de 0,23; en 2017 de 0,17 y en 2016, de 0,13.



El funcionario explicó que la proliferación de los cultivos de coca es el principal factor de riesgo que tienen los líderes sociales, seguido de la minería ilegal y de los grupos criminales.

De acuerdo con el informe, en el 95,46 por ciento del territorio nacional no se han registrado casos de asesinatos de líderes sociales ni de defensores de derechos humanos, lo que significa que en solo 50 municipios (el 4,54 % del total de estas entidades territoriales) se han cometido esos homicidios.



“El presidente Duque ha enviado un mensaje al país y yo quiero reiterarlo: el tema de los líderes sociales no solamente es propio del Gobierno Nacional, también hay una responsabilidad de los gobiernos municipales y departamentales, y de una ciudadanía activa que tiene que acompañar estos procesos denunciando”, dijo el Consejero presidencial al hacer un llamado a los colombianos sobre la necesidad de denunciar.



“Todos los colombianos, sin excepción, tienen un compromiso moral, ético para poder avanzar en un proceso de civilidad en Colombia, y es que no existan más muertes de líderes sociales”, reiteró.



Finalmente, Barbosa anunció que el Gobierno va a implementar la ley de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (Zeii) en los territorios donde se están registrando las muertes de líderes sociales, para consolidar la presencia del Estado con Fuerza Pública y la “provisión de bienes públicos de salud, educación, vías terciarias, acompañamiento a las estructuras productivas de nuestros campesinos”.

