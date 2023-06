En la mañana de este viernes el ministro de la Defensa, Iván Velásquez se refirió a la política de lucha contra el narcotráfico del gobierno de Gustavo Petro, frente a las declaracionez del zar antidrogas de Estados Unidos, Rahul Gupta, quien aseguró el miércoles que “los niveles récord de cultivos (en Colombia) son una amenaza no solo para EE. UU. sino para otros países”.



De acuerdo con el Ministro, hay una nueva política de la lucha contra las drogas, "ya no gira en torno a la erradicación forzada" y señaló que así se lo han hecho saber a Estados Unidos.



El jefe de la cartera castrense, señaló que existe documentación de Naciones Unidas en la que se asegura que en cerca del 70 por ciento de los cultivos ilícitos en los que se se realiza erradicación forzada, ocurre algún proceso de resiembra.



Las cifras que se presentan sobre erradicación forzada "puede generar titulares y una aparente eficacia, pero que, en realidad, no contribuye en la lucha contra el narcotráfico. Dos millones de hectáreas erradicadas con glifosato y un millón manualmente, durante los 22 años anteriores, y no ha habido una contención al fenómeno", puntualizó el funcionario.



El ministro dijo que "a la Fuerza Pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades". Foto: Ministerio de Defensa

El Ministro dijo que en lo corrido de este año se han intervenido 5.500 hectáreas sembradas con matas de coca, al reiterar que este Gobierno va a privilegiar las acciones contra estructuras vinculadas con el narcotráfico, procesos de extinción de dominio e incautaciones históricas de insumos para el procesamiento de cocaína.



"Se está en un fortalecimiento de las capacidades de incautación, también se está fortaleciendo la capacidad de inteligencia para dirigir la acción contra los dueños del negocio. Estamos detrás de las finanzas criminales" Afirmó el Ministro.



Sobre las relaciones con Estados Unidos recalcó que el Gobierno Nacional nunca ha ocultado su decisión, y por el contrario, la ha planteado a las autoridades norteamericanas.



"No sólo en las reuniones que hemos tenido allá, la planteó el Presidente Gustavo Petro en su reciente visita a Washington; lo hablamos con las autoridades que nos visitan", adfirmo el funcionario.

Para expertos en el tema, el éxito de la sustitución voluntaria depende de unos proyectos sostenibles a largo plazo. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Proyecto piloto de sustitución

"Nosotros estamos para mostrar que efectivamente ese plan que se va a empezar a desarrollar, es un plan eficaz, y que les va a generar a esos campesinos unos ingresos suficientes para su extensión", destacó.



Sobre la sustitución voluntaria, indicó el Ministro que el Gobierno buscará, en el transcurso de los próximos meses, establecer un proyecto piloto de sustitución productiva con 240 familias ubicadas en el Cauca y Catatumbo, en el entendido de que para el Ejecutivo el problema de los cultivos ilícitos abarca un drama social en el que de por medio están los campesinos cultivadores.



