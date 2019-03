'Indígenas alteraron escena de explosión en Dagua', dice MinDefensa

Desde Popayán (Cauca), donde encabeza un consejo de seguridad, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, aseguró que indígenas del resguardo en el que en la tarde del jueves ocurrió una explosión que cobró la vida de 8 personas alteraron la escena de los hechos.



"Tras la explosión, los mismos indígenas se encargaron, sin poder hacerlo, de alterar el lugar de los hechos, de tapar el hueco de la explosión, cambiar todo lo que había ocurrido", aseguró Botero.

El jefe de la cartera castrense reiteró que los indígenas "trataron de mostrar que nada había sucedido" (en el sitio). "Verdaderamente eso hará mucho más difícil el trabajo que tenga que hacer Medicina Legal y los demás entes de investigación, porque se alteró el teatro de acontecimientos, el lugar de los hechos, y eso es sumamente grave porque implica una conducta delictual", puntualizó.



Los indígenas, por el contrario, sostienen que fueron víctimas de un atentado.



Botero dijo que con base en la investigación adelantada se ha determinado que en el resguardo indígena se estaban manipulando explosivos, sin tener la experiencia para hacerlo. Afirmó que no se descarta que el número de víctimas fatales sea superior a las 8 inicialmente registradas, dada la gravedad de los heridos y la fuerza de la explosión.



"Se permitió a la Fuerza Pública el ingreso al resguardo por espacio de dos horas, se recolectó alguna información de tipo judicial que consideramos importante para establecer lo que fue realmente lo que ocurrió, pero es definitivamente una mala manipulación de explosivos, tal vez pentolita o pólvora negra", reiteró.



El funcionario señaló que en Dagua ocurrieron no muertes accidentales sino homicidios y que espera la colaboración de los familiares de los fallecidos para que brinden la información real de lo qué pasó. Para las autoridades, algunos indígenas planeaban afectar con los explosivos la vía Buenaventura - Cisneros a la altura del sector de la Delfina.



"Es claro que detrás de esto están los grupos criminales, los cuales hasta ahora no hemos identificado", señaló el Ministro.



Finalmente señaló que la Fuerza Pública no tiene zonas o territorios vedados en el país, pero que son respetuosos de las costrumbres y leyes de las comunidades indígenas. "No los queremos vulnerar, pero eso no quiere decir que la Fuerza Pública no puede entrar al territorio", puntualizó.



JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET