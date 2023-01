El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, mediante un video, alertó a la Defensoría del Pueblo y al Comisionado de Paz y dijo que campesinos y líderes de la Juntas de Acción Comunal en el sur del departamento están siendo sometidos y presionados por parte de las disidencias para que asistan a reuniones de carácter ‘obligatorio’.



A través de panfletos, agregó el gobernante, que las disidencias de las Farc están amenazando e intimidando a campesinos para que asistan a una reunión en la misma zona en donde fueron liberados esta misma semana 30 militares.

Hacemos un llamado a la @DefensoriaCol y al @ComisionadoPaz para que los campesinos y las juntas de acción comunal en el sur del

Meta, no sigan siendo sometidas ni presionadas por las disidencias. pic.twitter.com/SNXsMNIDs7 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) January 20, 2023

El mandatario seccional informó que en los últimos días se han conocido panfletos en la población en Vista Hermosa, Meta, en los cuales se les obliga a los habitantes por parte de las disidencias de las Farc a asistir a una supuesta reunión en zona de la Macarena, que fue el mismo lugar en donde fueron secuestrados esta misma semana una treintena de militares de la Fuerza de Tarea Omega.



“Que no jodan más a la gente, dejen a los campesinos y juntas de acción comunal trabajar tranquilos, no los involucren en esto, esto es una hostilidad, muchos van a ir porque les toca, no porque pertenezcan a alguna agrupación, sino porque les toca”, explicó el Gobernador.



“Yo sé que muchos van a ir. Van a ir porque les toca: van o van. Y no es porque pertenezcan a ninguna organización”, agregó Zuluaga.



De acuerdo a la denuncia del mandatario departamental, están diciendo en algunos sectores que lleven ropa y provisiones para tres días. “Si ustedes (disidencias de las Farc) se están acogiendo a un cese de hostilidades, cúmplanlo. Es una hostilidad estar intimidando y amenazando a la gente”, puntualizó.



Finalmente, el mandatario pidió a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Defensoría y a la fuerza pública cuidar de la comunidad pues reconoce que a muchos les tocará ir para evitar retaliaciones.



