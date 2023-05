Hacia el mediodía de este lunes, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que el martes convocará a un consejo de seguridad en el departamento para coordinar qué medidas tomar a nivel local tras la suspensión del cese del fuego con las disidencias del 'Estado Mayor Central' de las extintas Farc, luego de una masacre a cuatro jóvenes indígenas.



En entrevista con EL TIEMPO, a dicho grupo ilegal al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el gobernador del Meta le respondió que "actúa con cinismo", pues son los responsables de gran parte de la violencia que se vive en el país.



Otros gobernadores como Carlos Caicedo, del Magdalena; y Jhon Rojas, de Nariño, hicieron un llamado a superar los obstáculos para así llegar a una paz en todos los territorios del país.

¡Increible! Ahora les salimos a deber a las disidencias. Se aprovecharon de la mano generosa del Gobierno en su anhelo por encontrar la paz, Ahora lo maltratan y amenazan con más muertos. Respaldo total a nuestra Fuerza Pública y a la decisión del presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/b5ZtJDxT9h — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) May 22, 2023

Gobernador, ¿qué opina de la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de suspender el cese del fuego con la disidencia de 'Mordisco'?



Lo primero que tengo que decir es que respaldamos completamente la decisión del presidente, la paciencia se iba a agotar en algún momento. El Gobierno ha sido muy generoso en tender la mano a estos grupos para que nos sentemos en una mesa y busquemos la paz, pero ellos no han dado muestras. No solamente es el asesinato de los cuatro niños en Putumayo, sino también muchas afectaciones a la población civil en el Meta.



Estoy hablando de secuestros, de extorsiones, de reclutamiento de menores, de minas antipersonal. Yo creo que están todos los insumos para que el Gobierno haya tomado esta decisión, y la respaldamos completamente. Ya era hora de decirles a estos grupos que una cosa es buscar la paz y otra es claudicar en la defensa de los ciudadanos.



El 'Estado Mayor Central' dice que no está detrás de extorsiones y otros delitos. ¿Qué les responde?

Alias Iván Mordisco en encuentro del Estado Mayor Central de las Farc. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Es cínico desde todo punto de vista que afirmen eso, que nieguen su accionar. No solamente lo he dicho yo, sino que lo han dicho las comunidades. Hasta la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre esta situación, así que esa es una posición que no obedece a la verdad, y me parece que actúan con cinismo. Es increíble que ahora les salgamos a deber, cuando son ellos los que han violado todas las condiciones para continuar con este diálogo y cese del fuego.

Gobernador, el Gobierno les dio 72 horas a los disidentes, porque luego iniciarán operaciones militares. ¿Qué dice ante ello?

Respaldo ahora y respaldo siempre el accionar de la Fuerza Pública, y yo creo que hoy es un clamor de los colombianos ver actuando a las Fuerzas Militares y de Policía con todas sus capacidades. Hoy lo que necesitan los ciudadanos es sentirse protegidos, y yo creo que en las zonas en las que hay conflicto, donde los ciudadanos han sentido que no hay un despliegue total contra estos grupos, es una muy buena oportunidad para demostrar todas las capacidades amparadas en la Constitución.

No nos podemos dejar doblegar de unas fuerzas insurgentes absolutamente minoritarias, cuando tenemos una fuerza pública totalmente dotada y en capacidad de combatirlos. FACEBOOK

TWITTER

No nos podemos dejar doblegar de unas fuerzas insurgentes absolutamente minoritarias, cuando tenemos una fuerza pública totalmente dotada y en capacidad de combatirlos. Así que yo los respaldo, como estoy seguro de que los respaldan los colombianos.



¿En el Meta cómo está la situación de orden público?

Las disidencias de las Farc no surgen en estos ocho meses de Gobierno del presidente Gustavo Petro, surgen mucho antes, pero indiscutiblemente en estos últimos meses ellos han aprovechado la generosidad del Gobierno para fortalecerse territorial y militarmente, porque es que ya están desde el municipio de Macarena hasta el municipio de Granada, todo ese corredor que pasa por Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Lejanías.



También en el corredor que va hacia San José de Guaviare, y se han extendido hasta Mapiripán y Puerto Gaitán. Han aumentado su accionar de presión con las juntas de acción comunal y las comunidades, han incrementado la extorsión, han vuelto a extorsionar, eso es lo que ha venido pasando, han aprovechado la mano tendida del Gobierno para fortalecerse, aunque ahora lo niegan.



Eso ha tenido en zozobra al departamento del Meta, nosotros no queremos vivir lo que pasó en épocas pasadas, que fueron de horror. Estamos en un buen momento para enfrentarlos, para frenarlos, porque si siguen creciendo al ritmo que van, eso después no lo controla nadie.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

