Colombia es otro de los países en los cuales un objeto "similar a un globo" sobrevoló en los últimos días y, ante ello, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) indicó que reaccionó haciéndole un monitoreo constante con el fin de salvaguardar los intereses nacionales.



El episodio se presentó en la mañana del viernes pasado, cuando a 55.000 pies de altura y una velocidad de 25 nudos, los radares identificaron el objeto que salió del espacio aéreo sin representar "una amenaza a la seguridad y defensa nacional, así como a la seguridad aérea".



(Puede leer: ‘Comprar nuevos aviones es inaplazable’: general (r) León, excomandante de FAC)

La llegada de este objeto se da en medio de la controversia por la entrada de un globo espía de China al espacio aéreo estadounidense, país que decidió derribarlo para preservar la seguridad nacional, algo que le molestó al gobierno de Pekin, el cual aseguró que el globo cumplía funciones meteorológicas.



A nivel de Latinoamérica, los chinos agradecieron la comprensión de los gobiernos latinoamericanos, los cuales entendieron que la presencia del globo no genera ninguna amenaza para las naciones.



(Le dejamos: Metro de Bogotá: Procuraduría pide a gobierno Petro que sustente modificación)

Facebook Twitter Linkedin

Aviones Kfir. Foto: Fuerza Aérea Colombiana.

No obstante, el general (r) de la Fuerza Aérea Héctor Fabio Velasco le explicó a EL TIEMPO que "si tuviéramos la capacidad, podíamos tumbarlo e interceptarlo". Y es que según él, las aeronaves colombianas no alcanzan a volar a la altura del globo que pasó por el país el fin de semana.



No obstante, el oficial recalcó que no necesariamente la violación del espacio aéreo se da cuando se tiene armas, por lo que no le parece descabellado pensar que los chinos estuvieron haciendo "inteligencia electrónica, cibernética. "Entonces perfectamente si hubiera una decisión, lo podrían neutralizar", dijo Velasco.



Por su parte, el también general en retiro de dicha Fuerza Guillermo León, detalló qué pasa cuando los uniformados se enfrentan a una situación como la ocurrida. "Se surte un proceso que es verificar si esa traza obedece a un vuelo comercial reportado, o si es uno que no tiene ningún respaldo de procedimiento que la avale. En este caso hay una detección que se da de un elemento que está volando a una altura muy alta".



(Le dejamos: China agradece que países latinoamericanos no vean amenaza en el 'globo espía')



Una vez se tiene el contexto, según el oficial, se toma en cuenta la velocidad de desplazamiento, para ver si es un error del sistema, o si se tiene algún reporte de que un globo fue enviado y que por el viento se perdió.



Para él, como para el general Velasco, es claro que los aviones no alcanzaban los 55.000 pies, y aunque no se atreve a decir si con misiles alcanzarían a derribarlo, sí fue muy enfático en que esa decisión la tomaría el comandante de la Fuerza Aérea, quien siempre debe tener en cuenta los protocolos internacionales que hay para derribar aviones tripulados y no tripulados.



(Puede ver: ‘Gonzalito’, jefe de clan del Golfo, estuvo tras secuestro de fiscales: Fiscalía)



"Tenemos algunas armas que nos permitirían hacer algo, sí, claro, pero habría que entrar a mirar el tema de rangos a esas alturas, para ver si alcanzaríamos nosotros la meta de destruir", enfatizó el general (r) León.



En el caso del globo chino, explicó que posiblemente el globo luego se destruyó, pues son objetos que transmiten información por sondas a través de equipos de bajo costo diseñados precisamente para ese fin.



El globo alcanzó a pasar por Venezuela, Costa Rica y Colombia, y la explicación que dieron desde China es que el objeto se emplea “para pruebas de vuelo con motivos civiles", y "se vio afectado por las condiciones meteorológicas, además de su limitada capacidad de maniobrabilidad, lo que provocó su entrada no intencionada en el espacio aéreo de países latinoamericanos”.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: