"Ellos, los Rodríguez Orejuela, no mataban como Pablo Escobar pero tenían un gran poder de corrupción", aseguró a EL TIEMPO el general en retiro de la Policía Rosso José Serrano, al recordar cómo se desarrolló la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela, quien murió este 1.° de junio en una cárcel de Estados Unidos.



Gilberto, conocido como el 'Ajedrecista', fue capturado en Cali el 9 de junio de 1995, cuando era el jefe del llamado 'cartel de Cali', una de las redes más grandes en su momento dedicada al tráfico de cocaína.



El general Serrano, quien para la época era el director de la Policía Nacional, recordó que ese viernes se encontraba en Cali asistiendo al sepelio de un sargento que habían asesinado.



"El comandante de la Policía en el Valle me dijo 'mi general, no se vaya que vamos a capturar a Gilberto Rodríguez, lo tenemos ubicado' (...) yo empecé a tomar agua y a temblar (...) y a las dos horas lo teníamos capturado", puntualizó.



De acuerdo con el general (r), "dos mujeres policías, muy valientes, siguieron al contador del cartel y vieron dos casas idénticas, pero una de ellas detectó a dónde había entrado por el olor de la loción, de la loción del contador".



Ese hombre, el contador del cartel de Cali, era Guillermo Palomari.

Rodríguez Orejuela tenía orden de libertad para el 2 de septiembre del 2030, cuando cumple 90 años. Foto: Luis Acosta. AFP - Archivo EL TIEMPO

El general (r) Serrano llegó al lugar donde se encontraba Gilberto y lo encontró "sentado con la pobre Rocío (esposa) con una cara de espanto la mujer, y me empecé fue a preocupar por su salud", señaló.



El general dijo que sabía que Gilberto tenía la presión alta y que tomaba medicamentos para controlarla, "yo estaba muy preocupado, por su salud, pensaba en eso; y de camino al aeropuerto me dijo que tenía ganas de ir al baño y yo, como cosa anecdótica le respondí: 'pués venga, nos va a tocar detrás de un palo' ".



En el avión, dijo Serrano, él (Gilberto) le dijo que "venía muy nervioso y yo pensaba, 'le va a dar un infarto'. Él tomaba mucha agua. Llegamos a Bogotá y la captura fue tan importante que ustedes, los de EL TIEMPO, sacaron esa tarde una edición especial".



De igual forma, señaló que durante el vuelo le pregunto a Gilberto por qué se habían metido en el narcotráfico, ya que la historia de la familia era de comerciantes, y reiteró que el poder de los Rodríguez se baso "en corromper las grandes esferas del país".

