Ejército incauta gran cantidad de explosivos de 'Gentil Duarte'

En la mañana de este miércoles, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el general Raúl Hernando Flórez Cuervo, confirmó que las tropas ubicaron un campo minado y un punto de acopio de explosivos de las disidencias de 'Gentil Duarte'.



El general señaló que las operaciones se concretaron gracias a la red de participación cívica que actúa en Meta.

"Con estas actividades se logró neutralizar acciones terroristas que pretendían adelantar las disidencias empleando material explosivo los cuales utilizarían para atacar a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública", aseguró el comandante de la Omega.



De hecho, el general Flórez dijo que de haber concretado sus acciones terroristas el daño "psicológico para los pobladores y económicos para la región serían incalculables.



El oficial reiteró que la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos -en referencia a los explosivos de fabricación artesanal ubicados por las tropas- está tipificado como delito en el Código Penal, en su artículo 142. "De igual manera vulnera el artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra", puntualizó.



Los explosivos fueron incautados en medio de dos operaciones simultáneas en Meta. Foto: Fuerza de Tarea Omega

El general Flórez señaló que en una primera operación militar conjunta, con unidades del Batallón de Operaciones Terrestres No. 4 y Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 32, "previa verificación por parte del personal militar experto en el manejo de explosivos y demoliciones, grupo Exde, lograron ubican y accionar de manera controlada varios artefactos explosivos improvisados (tipo contenedores de forma cilíndrica de 10 libras)", en zona rural de la vereda El Recreo, en Puerto Concordia, Meta.



En la segunda operación, ejecutada de manera simultánea, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres No. 5 y Batallón de Infantería de Marina No. 32 con efectivos de la Sijín de la Policía, ubicaron en la vereda Charco Danto, de Puerto Rico, Meta, "un depósito ilegal con 120 kilogramos de Anfo, 14 artefactos explosivos improvisados tipo tatuco, tres granadas de 60 milímetros, una mina antipersonal, 12 metros de cordón detonante y dos canecas plásticas", señaló el comandante de la Omega.



El general Flórez reiteró que el material explosivo iba hacer utilizado por las disidencias para atacar la infraestructura del Estado y reiteró que las operaciones militares se mantendrán para debilitar la estructura de 'Gentil Duarte', que delinque en los llanos orientales.



