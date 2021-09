Así es la cacería de ‘Gentil Duarte’, uno de los más buscados del país

'Gentil Duarte’, de 57 años, jefe de la disidencias y hoy uno de los criminales más buscados del país, ya no está en Venezuela y actualmente está escondido en la zona selvática que divide a Guaviare y Caquetá.



Su movilidad es compleja, lo hace en caballo o mula, no camina grandes trechos porque aún no se repone del tiro que recibió en una de las piernas, el 28 de julio. Ese día, el grupo élite del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares lanzó una operación contra su campamento. Con información de inteligencia se logró ubicar el sitio y se estableció que se había trasladado unos días atrás a la vereda El Camuya, de San Vicente del Caguán, Caquetá.



“Se salvó por un segundo”, se lee en el reporte de la operación. Cuando quedó herido fue auxiliado por integrantes de su primer anillo de seguridad, entre ellos, su compañera sentimental, una adolescente que no supera los 15 o 16 años. La orden que impartió el narco fue clara: “Evitar la confrontación con los uniformados y huir”.



Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, pasó de ser considerado como un ideólogo de la desaparecida guerrilla de las Farc a ser señalado como uno de los grandes narcotraficantes de cocaína del país, que ahora sostiene una guerra a muerte con sus antiguos compañeros, los disidentes bajo el mando de ‘Iván Márquez’.



Por información que permita la captura de Gentil Duarte, el Gobierno ofrece una recompensa de hasta dos mil millones de pesos. Esto, señalan las autoridades, lo ha puesto paranoico ante la idea de ser traicionado por sus propios hombres. De hecho, inteligencia señala que ha ordenado homicidios en Caquetá, Guaviare y Meta de subalternos bajo sospecha de estar entregando información a las autoridades.



EL TIEMPO estableció que uno de sus hombres de confianza huyó hace unas cinco semanas con una caleta de entre 300 y 500 millones de pesos. El hombre habría huido luego de que su jefe ordenó su sentencia de muerte por asesinar a cuatro personas que adelantaban una labor de la Unidad de Restitución de Tierras, que fueron reportadas como desaparecidas el 27 de mayo y cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa común entre Uribe y Mesetas, Meta, el 6 de julio. Para Gentil Duarte, ese crimen lo volvió a poner en el radar de las autoridades, cuando pretendía tener un bajo perfil para poder recuperar su salud.



Paralelo a ello, Gentil Duarte estaría alterado por la muerte de Germán Amado Porras, alias 'Cipriano González', el 17 de agosto, en San José de Caquetania, en La Macarena, Meta.



Cipriano González murió junto a otros dos de sus subalternos en una operación adelantada por la Fuerza de Tarea Omega. Él era jefe de una de las comisiones encargadas de mover la cocaína, llevaba más de 20 años en la vida criminal y era el hombre de confianza de Iván Mordisco.

Recompensa de 2 mil millones de pesos

Precisamente la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, cuya base de operaciones se encuentra en La Macarena, Meta, tiene como prioridad la neutralización (captura o dar de baja) de Gentil Duarte y de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', este último exFarc que se mantuvo en la ilegalidad.



De Iván Mordisco, por quien también se ofrecen hasta 2.000 millones de pesos en recompensa, se sabe que está enfermo de diabetes y que le ha sido muy complicado acceder a los medicamentos especializados como la insulina por el constante asedio de las tropas.



A esto se suma que Gentil Duarte e Iván Mordisco están librando una guerra territorial en Putumayo con otra disidencia que se hace llamar ‘Comandos de la Frontera’, aliados de la ‘Segunda Marquetalia’, al mando de Iván Márquez, quien se encuentra delinquiendo desde Venezuela.



Esa guerra territorial tiene como objetivo quitarle el control a ‘Duarte’ y a ‘Mordisco’ del oriente del país, en especial, el control de los corredores naturales (montañas y ríos) que dan paso por esta zona hacia Venezuela y Brasil para el traslado de toneladas de cocaína.



Gentil Duarte e Iván Mordisco son los blancos principales de los hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, cuya base de operaciones se encuentra en La Macarena. Un equipo de periodistas de este diario estuvo en el epicentro de las operaciones acompañando a los hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que hacen parte de esa unidad que depende directamente del comando de las Fuerzas Militares.



Son ocho mil uniformados que cada día desarrollan operaciones en medio de condiciones adversas, selva y ríos para llegar a los cerebros de la organización ilegal que es responsable de los movimientos de droga por la zona y de ataques a líderes sociales y comunitarios que se oponen al avance del poder de esta red ilegal.

El poder militar de la Omega

El general Raúl Hernando Flórez Cuervo es el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Foto: César Melgarejo. ELTIEMPO.

A lo que se suma un ingrediente, “que el 80 por ciento de quienes integran estos grupos armados organizados residuales son menores de edad, reclutados a la fuerza”, aseguró a este diario el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el general Raúl Hernando Flórez Cuervo, quien añadió que es clave golpear estos grupos residuales “para devolverles la tranquilidad y seguridad a los niños y adolescentes de la región”.



La Omega se divide internamente en otras tres unidades operativas con el objetivo de cumplir con la protección de más de 106.714 kilómetros cuadrados de territorio nacional.

Teatro de operaciones al oriente del país

Este teatro de operaciones cuenta con la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), ubicada en la base de la Omega. Además del Comando Específico de Oriente con sede en San José del Guaviare, Guaviare, y el Comando Específico del Caguán, en San Vicente del Caguán, Caquetá.



En la base de la Fuerza de Tarea Omega se escucha el toque de Diana a las 5 de la mañana, pero en varias unidades el día ha iniciado mucho antes. Es el caso del grupo de la Fuerza Aérea a cargo de las Aeronaves Remotamente Tripuladas, ART.



Los de la FAC prendieron sobre las 4:30 de la mañana la red de computadores que recibe en tiempo real las imágenes que envían las aeronaves no tripuladas. Entre cinco y media y seis de la mañana (dependiendo de las condiciones climáticas) se lanza un ART Básico EO-700 que cuenta con una cámara con zoom electrónico óptico.



Pero se cuentan con otros modelos como el EO-900 que incorpora una cámara telescópica. O los ART con cámara infraroja para las imágenes nocturnas.



El trabajo de este equipo es vital porque aparte de apoyar las misiones de inteligencia refuerzan otras actividades operativas como lo indicó el general Flórez Cuervo quien resaltó que desde la Omega se direccionan “operaciones de seguridad para las poblaciones de nuestra jurisdicción, de protección del medio ambiente, operaciones de ubicación de terrenos sembrados con matas de coca, de interdicción en la identificación de laboratorios para el procesamiento de la base y pasta de coca y la ubicación de los grupos armados organizados, entre otras más”, puntualizó.



De hecho, es constante el aterrizaje y despegue de helicópteros y de aviones Hércules de la FAC que transportan tropas.



Sobre las 7 de la mañana se realiza un programa de radio que conecta a las unidades que dependen del comando de las Fuerzas Militares, en el mismo, el general Luis Fernando Navarro, quien es el comandante de las Fuerzas escucha el parte de las novedades en cada unidad y coordina las operaciones del día.



A ese programa el comandante de la Omega hace presencia, dependiendo de las circunstancias desde su centro de operaciones o desde el área.



En el centro de operaciones se observan varios archivos con el rótulo de secreto y el acceso es limitado. En uno de los costados están las imágenes de Gentil Duarte, en un mapa se marca su zona de injerencia, los hombres a cargo de los diferentes frentes o comisiones y la estrategia operacional. De igual forma se ubica la información de Iván Mordisco.



En la comunicación se escucha el número de aeronaves y el personal que se dirigirá a un punto para destruir una pista clandestina que los narcos utilizan para el transporte de la coca.



Una de las recomendaciones que se hace a los uniformados del Ejército que llegan al punto “es estar atentos a un ataque. Estos delincuentes evitan la confrontación pero pueden atacar con un francotirador”, precisa el general Flórez, al señalar que esa es la táctica para afectar al personal que apoya las tareas de erradicación forzada.

La Armada presta protección y seguridad a los ríos, más de 10, sobre la jurisdicción de la Omega. Foto: César Melgarejo. ELTIEMPO.

Dos grupos de la Armada Nacional se desplazan por el río Guayabero hasta determinado punto para prestar apoyo en caso de un eventual ataque.



El personal de la Armada desempeña una labor ardua, brinda apoyo en seguridad a los labriegos que usan la riqueza hídrica de la región como sus vías de tránsito para el comercio de mercancías, “pero a la vez, son los encargados de cerrar el paso a los narcos, disidencias que aprovechan esta red para el tráfico de drogas, armas y hasta explosivos”, afirmó a este diario el comandante de la Fuerza de Tarea Omega.



De hecho, las alarmas están prendidas. Desde la Omega ahora se direcciona el desarrollo de la Fase XII de la operación Artemisa (lanzada el fin de semana) que busca afectar a quienes están deforestando las reservas naturales.



Esta Fuerza de Tarea tiene a su cargo la protección del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural Picachos y la zona de Reserva Forestal Nukak Makú.



Precisamente en medio de la operación llega el reporte de la retención por parte de varios colonos de Winston Wilchis Álvarez, biólogo experto en biodiversidad y especies amenazadas, con más de 10 años de experiencia en investigaciones de campo de la flora colombiana.



Su detención se registró en zona rural de San Vicente del Caguán, la Fuerza Pública detiene la operación contra las estructuras señaladas de acaparar tierras y de ganadería extensiva. El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, calificó el hecho como "un secuestro". Organismos humanitarios medían por la liberación del funcionario.

La Omega en cifras

El general Raúl Hernado Flórez aseguró que este año, en la lucha contra todos los frentes de la delincuencia en el oriente del país, se ha logrado:

PUNTOS CLAVE La captura de 163 delincuentes. La desactivación de 817 explosivos (minas y campos). Desminado de 59.42 metros cuadrados de territorio en Meta. La incautación de 1.558 kilos de base de coca. La siembra de 91.686 árboles. La reforestación de 91,6 hectáreas.

El comandante de la Fuerza de Tarea Omega reiteró que para los hombres a su mando es un "asunto de honor" lograr la neutralización de Gentil Duarte e Iván Mordisco y que no se ahorrarán recursos y esfuerzos para lograrlo.



Llega la noche y por grupos se dividen la continuidad de las operaciones. Es una base que trabaja los siete días de la semana, las 24 horas del día, no bajan la guardia.



Los uniformados rompen la rutina con el nutrido grupo de animales y mascotas que hacen presencia en la base de la Omega. Están Zeus y Ares, dos labradores que son los consentidos del general Flórez; Max, un lobo siberiano, y varios criollos: Risas, Bigotes, 7 combates, Covid, que con su lealtad y pilatunas se roban la sonrisa de propios y extraños. A lo que se suma un lora, que se monta en el hombro de la visita y que con sus frases algo subidas de tono, hacen la fiesta en la base.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Enviada especial