En entrevista con EL TIEMPO, el excomandante del Ejército Nacional general (r) Eduardo Zapateiro presen su primer libro: El honor del deber cumplido. Y se refiere al avance de la 'paz total', sobre la necesidad de que haya un marco jurídico claro para que la fuerza pública pueda actuar y dice que esta está "maniatada".



Además, habla sobre lo que piensa del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, de si tiene o no aspiraciones políticas, entre otras cosas. " Yo al presidente Gustavo Petro le deseo la mejor suerte, el mejor éxito, que Dios lo acompañe en su gestión como gobernante, pero tiene que escuchar", dijo.

Libro del general Eduardo Zapateiro Foto: Cortesía

Lanzó su primer libro...

​

Así es. El honor del deber cumplido, así se llama. Escribir un libro era mi sueño y se me presentó la oportunidad con la editora Penguin Random House.



¿A quién va dirigido?

No es un libro solamente para que lo lean mis soldados, los oficiales, los suboficiales y mis amigos, es para todo el pueblo colombiano, para esos que hoy están pidiendo un cambio en el país. Fueron cinco meses en los que me concentré en escribir, en traer esos recuerdos, en traer cuarenta años de mi vida y de la vida colombiana y escribirla en un contexto histórico.



¿El libro lo fundamenta en tres fases de su vida?

​

Así es, la primera parte habla de ese joven bachiller, de Eduardo Zapateiro, que se gradúa del colegio y no quiere que le compren su libreta, y me voy a prestar el servicio militar obligatorio, ese año cambió mi vida, cambió mi sueño de ser médico.



¿Qué historia hay para destacar?

​

Casa Verde, la operación Colombia, para enfrentar al nicho del secretariado de las Farc, en cabeza de ‘Tirofijo’. Relato el asalto que hicimos de una manera clara, objetiva pero al detalle. Encontré unas fotos en el campamento de ‘Raúl Reyes’ y de ‘Alfonso Cano’, fotos de las reuniones con personas que cumplían misiones con la guerrilla como Álvaro Leyva, actual canciller, en su papel de propiciar la paz, porque todos los presidentes, no solo el actual gobierno, todos los presidentes vienen con su afán y preocupación de buscar la paz para el país. Y aquí yo quiero ser muy claro, a mí me tildan de general guerrerista, como a otros más, pero yo quiero decirles a los colombianos que no soy un general guerrerista porque amo la paz, la tranquilidad y la seguridad de los colombianos.



La 'paz total' y la falta de un marco jurídico

¿Cómo ve la propuesta de ‘paz total’ del Presidente?

​

Cuando se habla de paz deben haber normas claras, deben haber procedimientos claros, debe haber un marco jurídico. El expresidente (Iván) Duque, y me excusan que lo ponga de referencia pero fue el Presidente con el que estuve, él, en cualquier procedimiento que íbamos a hacer, consultaba a sus generales, consultaba a su cúpula, nos citaba a Palacio, hablaba, socializaba los temas con nosotros, nos pedía recomendaciones claras para que las cosas estuvieran bien, para que el soldado estuviera tranquilo de su actuar.



¿Y ahora no pasa eso?

​

Algo está pasando, no hay un marco jurídico que pueda blindar a nuestros hombres. Yo no me quiero imaginar a los soldados en esa base (atacada por el Eln en Norte de Santander), a las tres de la mañana los están ‘tatuqueando’. “¿Qué hacemos? ¿Disparamos, no disparamos? ¿Lanzamos mortero?”.



Le repito: ¿Cómo ve el proceso de paz?

​

Un proceso de paz tiene que hacerse con justicia, no con impunidad. En este momento no hay reglas claras. Eso es como un partido de fútbol, sin árbitros centrales y sin árbitros de línea, o sea, eso allá es una locura. Se necesitan unas reglas claras para que los colombianos sepan cómo se está negociado con el Eln y con todos los demás grupos al margen de la ley que son criminales (...). Si no hay un marco jurídico vamos a seguir teniendo soldados asesinados, soldados heridos.



¿Los uniformados no saben cómo actuar?

​

Correcto, le reitero, no hay un marco jurídico que proteja y blinde a nuestros hombres en cualquier acción que ellos estén haciendo en el área de operaciones, en los territorios. Me preocupa porque uno escucha a los colombianos sobre una inseguridad muy marcada en el país, todo el mundo se queja, los gobernadores, los alcaldes, entonces algo está pasando, no soy yo el que voy a entrar aquí a decir qué. Aquí llamaron a consultas, yo pensé que eso era solo con los embajadores.

General (R) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Foto: Archivo particular

Se refiere al Eln, ¿qué hubiera hecho?

​

Dejar claridad, yo pienso que ellos están maniatados.



¿La Fuerza Pública está maniatada?

​

Sí, señora, no es que yo hable con la cúpula, son amigos míos, pero yo no hablo con ellos, yo no los molesto, para eso esta la cúpula que debe trabajar mancomunadamente con el Presidente y hay un comandante de las Fuerzas Militares que debe tener contacto directo con el Presidente o con el ministro.



¿Qué opina del ministro de Defensa?

Iván Velásquez es el directo responsable de dejar normas claras desde el Ministerio hacia el comando general de las Fuerzas Militares, que se van direccionando hacia cada Fuerza (...), por eso, cuando yo hablo de que no hay un marco jurídico, él es el responsable. Lo que yo digo es que tenemos que ponerle seriedad al tema, sentarnos y hacer las cosas bien, escritas, con marco jurídico, y no tengamos que reconstruir a Colombia, lo que ha costado sangre y muchísimas vidas.

¿De qué trata la segunda etapa del libro?

​

Muestra a un Eduardo Zapateiro ya curtido y cuento algo que es muy bonito para mí y es que estuve representando a Colombia en el batallón del Sinaí, allí hice parte de la fuerza multilateral de observadores y narro el desarrollo de la operación Camaleón, que fue quirúrgica, y que permitió el rescate (en junio 2010) del hoy general Luis Mendieta y tres integrantes de la Fuerza Pública que estuvieron muchos años secuestrados por las Farc. Explico cada paso para que vean que cuentan con un Ejército profesional, el que les entregue el 20 de julio.



Precisamente fue el 20 de julio, antes de la posesión presidencial, que usted se fue del Ejército...

​

Yo fui claro, yo defendí al Ejército, al cuerpo de generales porque había un trino, y eso lo encuentra detallado en el libro, toda Colombia sabe que fuimos maltratados, sobretodo la cúpula del momento. Ellos no hablaron, yo respeto su posición, respeto la posición del Ministro, por eso yo dije voy hablar y apliqué lo que me enseño mi papá y mi mamá: tener carácter, defender mis convicciones, mis principios, valores y el senador (en ese momento, Gustavo Petro) aprovechándose de su investidura nos tachó de estar trabajando con el ‘clan del Golfo’. Los generales aquí en Colombia, puedo meter la mano a la candela, somos bien formados, somos gente de buena familia, somos gente formada en la cuna de la ética que es la Escuela General de Cadetes. Yo no me veía desfilando con él ni acompañándolo a entrar al Palacio de Nariño, olvídese.



¿Usted qué opina del presidente Petro?

​

Yo al presidente Gustavo Petro le deseo la mejor suerte, el mejor éxito, que Dios lo acompañe en su gestión como gobernante, pero tiene que escuchar, tiene que escuchar a sus subalternos, tiene que escuchar a su equipo de trabajo porque uno no es solo (...). Para eso es su gabinete y debe ser un gabinete que le hable con carácter al Presidente, la cúpula debe hablarle con carácter al Presidente, con respeto y con carácter.



¿El Presidente no escucha a sus generales?

Yo pienso que lo que hoy se está presentando deja una tela de incertidumbre tenaz.

¿Usted tiene alguna aspiración política?

No, por el momento yo quiero seguir sirviéndole al país, nunca dejamos de ser generales y la obligación moral de un general es orientar al país en seguridad y defensa, que es su fuerte. Muchos me han pedido que sea el gobernador de Bolívar o el alcalde de mi ciudad natal, Cartagena, pero prefiero asesorar.



¿Cómo ve el orden público y la seguridad?

Bastante convulsionado. Yo aprecio a los generales y me pongo en su pellejo, ellos son los que reciben la crítica, por fortuna contamos con gobernadores y alcaldes que nos aprecian mucho, pero llegó un momento crítico para Colombia de la oposición contra el expresidente Duque y casi estrangulan el país. Pero fuimos muy inteligentes en no dejarnos llevar, a eso yo lo llamo un entrampamiento. ¿Qué quería la oposición con el expresidente Duque estrangulando el país, incendiando el país? (…) Quiero dejar algo en claro a los colombianos: he visto en redes sociales, “Zapateiro, golpe de Estado”. Olvídense, yo he sido claro en mi posición como ciudadano.



¿Usted cómo ve esas advertencias de un golpe de Estado?

​

No estamos para eso y ningún general se va a prestar para eso, y menos Eduardo Zapateiro. En eso quiero ser claro, hay mecanismos, y el pueblo colombiano fue el que eligió a su Presidente.

Venezuela, el mal vecino y el caso por 'Santrich'

Facebook Twitter Linkedin

General Eduardo Zapateiro Foto: Cortesía

¿Qué cuenta en la tercera parte del libro?

​

Cuento los tres grados de general y lo que hice como comandante del Ejército al lado del expresidente Iván Duque, al cual le guardo un profundo respeto y admiración.



¿Cómo ve la indagación que abrieron por la muerte de ‘Jesús Santrich’?

Yo quiero dejarle a los colombianos clarísimo que las operaciones especiales que hacemos son respetuosas; nos hicimos fuertes fue en la línea fronteriza para evitar que siguiera ese contubernio del vecino país que yo llamo y lo escribo en el libro como el fenómeno del mal vecino.



¿Y el mal vecino es Venezuela?

Y entonces quién más. Cuando yo presto mi patio trasero para albergar a un bandido o a unas estructuras criminales narcoterroristas que lo que hicieron fue contaminar el país, contaminar su fuerza militar, por eso se habla de cartel de los Soles allá en Venezuela. Pero aquí no lo van a lograr y no lo lograron. Atacamos durísimo a esos cabecillas en el interior de nuestro país y la vieron tan difícil que tuvieron que irse a Venezuela a albergarse y Venezuela los albergó (…). Y hoy están buscando responsables en Colombia, cuando los responsables deben buscarlos en Venezuela. ¿Qué pasó allá? ¿Por qué se quedaron callados en el momento que esos cabecillas (‘Santrich’, ‘El Paisa’, ‘Romaña’, ‘Duarte’) murieron en su ley, allá en Venezuela, no en territorio colombiano, en territorio venezolano.



¿Quién los mandó investigar?

​

Yo no he hablado con el comandante general, pero lo que el expresidente Duque manifestó en la revista Semana es que el comandante de las Fuerzas Militares le dijo que el presidente Gustavo Petro le dio la orden.



¿Y qué cree que busca el Presidente con eso?

No, ni idea, no sé qué pretenda, pero sí veo malas intenciones, perversas intenciones.



¿Qué le preguntaron?

Son 12 preguntas. Si tuvimos reuniones con el presidente (Duque) para realizar operaciones en territorio venezolano. Si tropas colombianas estuvieron allá (en Venezuela) realizando operaciones, que si recibíamos dinero de los Estados Unidos para este tipo de operaciones. Primero, no hicimos ninguna operación allá y segundo, yo como comandante del Ejército no recibo dinero de nadie. Yo no manejó platas de inteligencia.



¿Cómo le llegó el cuestionario?

Se rompió el protocolo y eso me duele. Yo llamé porque no es la forma, no es la manera, me lo hicieron llegara la casa, en un sobre de manila, tocó contestarlo y me lo mandó el jefe de operaciones conjuntas, el general Ómar Sepúlveda.



¿A él lo conoce?

Sí, claro, ha sido mi subalterno. Giraldo (comandante de las FF. MM.), fue mi subalterno y yo lo llamé y le dije: “Helder, yo creo que esta no es la forma correcta de mandarle un cuestionario a un excomandante del Ejército, esto tiene unos protocolos, revísalos”.

¿El general Giraldo sabía que iban a abrir esa investigación?

Sí, claro, claro.



¿Esa investigación qué repercusiones reales puede tener?

No sé, ni me preocupa porque no hemos hecho nada ilícito. Yo quisiera dejar eso en manos del Comandante y el Presidente, que él vea cómo va a resolver su problema (…), pero mi tranquilidad es que las cosas las hicimos en el marco de la ley.



¿Y si les preguntan por la muerte del ‘Paisa’, de ‘Romaña’?

No sé, que le pregunten a (Nicolás) Maduro, él es su lanza, su amigo, qué investiguen allá exactamente qué fue lo que pasó, pero nosotros estamos construyendo Patria, construyendo país y eso fue lo que hicimos con el expresidente Duque.

¿Qué le aconsejaría al presidente Petro?

​

Que se concentre como gobernador, tiene que estar concentrado en gobernar de manera eficaz, eficiente y efectiva y de manera pulcra concentrado en nuestro país. No necesitamos estar leyéndolo en trinos, manifestándose, ni lanzando improperios como lo hizo hace poco en Francia: dijo que el Ejército, en las protestas violentas había asesinado, fusilado a 100 jóvenes. ¡Por Dios, no diga eso señor Presidente, usted es el comandante Supremo de las Fuerzas Militares! Un gobernante debe gobernar sin odios, sin rencores, sin apasionamientos, pensando siempre en construir y en dejar un país mejor que el que recibió.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Subeditora de Justicia

