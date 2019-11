El objetivo no eran los menores, era 'Gildardo Cucho': Mindefensa (e)

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF. MM. y ministro (e), se refirió en entrevista con EL TIEMPO a la muerte de ocho menores en una operación de bombardeo en Caquetá, y señaló que es la disidencia la que comete un crimen de guerra al reclutarlos. Afirmó que se enteró en el debate de la muerte de los menores.

Usted ha dicho que no sabían que en el sitio había menores. ¿Cuándo se enteran?



El documento y contenido presentado el día del debate no era de conocimiento de las Fuerzas Militares. No teníamos conocimiento de que había menores en el sitio. Nosotros nunca íbamos en una operación contra menores de edad, íbamos contra un blanco lícito que era alias Gildardo Cucho.



O sea que ustedes se enteran al mismo tiempo que los demás ciudadanos...



Sí, y entre otras cosas, vuelvo y enfatizo, porque todos los protocolos de necropsia y el informe de Medicina Legal forman parte de la investigación penal y gozan de reserva, a las cuales no tenemos acceso. En esa etapa procesal no tenemos ninguna participación.

Pero al estar en la zona, los uniformados no se dan cuenta...



Es importante tener en cuenta cuáles son los procedimientos después de este tipo de operaciones. Primero llegan las tropas que aseguran y protegen la zona y luego se realizan los llamados actos urgentes, que los hace Policía Judicial, que inspecciona el lugar, identifican elementos probatorios y los embala. Cuando ellos entran las tropas salen. Todo queda en cadena de custodia en manos de la Fiscalía y Medicina Legal y vienen una serie de hechos, de procedimientos a los cuales yo no tengo ningún tipo de acceso.



General, si ustedes hubieran sabido que estaban estos menores allí, ¿hubieran suspendido la operación?



No hay dos operaciones iguales, cada operación es totalmente diferente y para cada una siempre se analizarán todas las circunstancias específicas y al final tienen que salir unas conclusiones y ahí se decide si se lanza o no.



Pero si hubieran sabido, ¿la estrategia habría cambiado?



Como le digo, cada operación es totalmente diferente, no hay dos operaciones iguales, y siempre cada una tendrá su especial particularidad, y no olvidemos que aquí el objetivo no eran menores de edad, era un objetivo lícito a la luz del DIH, era ‘Gildardo Cucho’.

¿Hubo un error en el desarrollo de la operación?



No. A la luz de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ejecutamos para planear esta operación no hubo error. Hay que tener en cuenta que quien infringe el DIH es quien pone a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, es la disidencia la que comete un crimen de guerra al reclutar menores y ubicarlos en un objetivo militar. También es importante saber que para temas de legalidad de los procesos se hace apertura de una investigación de oficio por una operación en cuyo desarrollo se presentan muertos. Esto desde el principio estuvo en manos de autoridades competentes.



¿Es posible que en otros bombardeos hayan muerto más menores?

​

Es probable. Hemos recuperado de las filas de los grupos armados a 185 menores de edad, algunos de ellos heridos en combate, y teniendo en cuenta que el reclutamiento de menores es una realidad en Colombia, siempre existirá el riesgo en desarrollo de operaciones militares que mueran combatientes menores de edad.



Ustedes insisten en que la operación se hizo con base en el DIH, ¿no temen denuncias internacionales?

Ya hemos escuchado algunas voces al respecto, pero para eso nosotros hemos actuado con total transparencia, a la luz de la normativa colombiana, del DIH, y las tropas están a disposición de los organismos de control.



Políticamente, el mindefensa renunció, ¿en la cúpula de las Fuerzas Militares alguien también debería apartarse?

​

Esta es una operación legítima, legal, que se ha hecho dentro del marco del DIH. Todos los procesos y procedimientos que se desarrollaron en la operación ya forman parte de un proceso que adelanta la Fiscalía y están listos para ser observados por los organismos de control. Estamos plenamente convencidos de que es una operación legítima.



¿Van a seguir los bombardeos?

​

Tenemos que seguir desarrollando operaciones porque tenemos una misión constitucional clara, objetivos de seguridad y defensa nacional. Hay unas amenazas que son reales, grupos armados organizados que están en las zonas cometiendo delitos, no podemos parar las operaciones. El Estado colombiano ha generado unas capacidades para defender al pueblo y tenemos que seguirlas empleando dentro de las normativas.

¿Qué pretenden las disidencias reclutando menores?



Uno de los objetivos que estos bandidos se proponen es llegar entre el 2019 y 2021 a tener 6.000 hombres en armas, reactivar sus antiguas estructuras de bloques y frentes y tener como una articulación nacional de estructuras bajo el mando de alias Gentil Duarte.



¿Lo han logrado?



En este momento, no lo han logrado, pero ahí nace una necesidad estratégica de la nación de contener y no permitir que se desarrolle este proyecto. Ellos empiezan a desarrollar su plan en límites del Meta, Caquetá y Guaviare, y buscan expandirse hasta el resto del departamento del Caquetá, Putumayo, y hacer una conexión hacia el departamento del Huila. Hay que focalizar esfuerzos de inteligencia para contener este plan. Nuestras operaciones, repito, se dan en el marco de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y del DIH, siempre en aras de salvaguardar la integridad y vida de los colombianos.



¿Cómo tomaron la renuncia del ministro Botero?



Para nosotros es un golpe muy fuerte porque en él siempre reconocimos un colombiano patriota, convencido de la tarea y la labor que estaba desarrollando. Lo vimos siempre en un trabajo muy especial de 24 horas. Es muy cercano a las fuerzas, muy cercano a los soldados y policías, y cumplió una labor muy importante.



¿Qué esperan del nuevo ministro?



Antes que esperar alguna cosa del ministro que a bien tenga nombrar el Presidente, él puede tener la certeza de que cuenta con unas Fuerzas Militares y Policía profesionales, comprometidas, con alto nivel y sentido de patria que le van a garantizar los objetivos, tareas y metas que se proponga.

