Si hubiéramos sabido de niños, decisión hubiera sido otra: Ejército

El comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, afirmó que si hubieran sabido que había niños en el campamento bombardeado en el que murieron ocho menores de edad no se habría dado luz verde para la operación.



“Siempre hacemos la protección a las personas que lo requieren. La decisión hubiera sido otra (si se hubiera sabido que en el sitio había niños)“, dijo el oficial en un foro de EL TIEMPO.

Sostuvo que se sabía sobre la presencia del disidente, el cual era un objetivo de alto valor, pero no de los menores de edad.



Las declaraciones del Comandante del Ejército se dan después de la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, luego del debate de moción de censura, en donde se conoció que en el bombardeo en el cual fue dado de baja 'Gildardo Cucho' en Caquetá fallecieron ocho menores, entre los 12 y 17 años. Tema que ha generado un fuerte debate en el país.



El general Martínez indicó que hay un acompañamiento jurídico desde 2008 que estudia cada operación antes de lanzarla y garantizar que se ajustan a la ley.



“Los que están violando todos los preceptos y quitándoles la calidad de protegidos a los menores son los que los reclutan”, indicó el general Martínez.



Igualmente, dijo que el Ejército ha recuperado a 179 menores de edad encontrados en operativos armados y que han sido entregados a Bienestar Familiar.



Señaló que el reclutamiento de menores se ha detectado especialmente en Guaviare, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander y Cauca.



Las declaraciones fueron entregadas durante la presentación del informe ‘Dimensionamiento del desplazamiento forzado en el país a familiares de integrantes del Ejército Nacional de Colombia entre 1985 y 2018’, elaborado por el grupo Jaime Arteaga & Asociados (JA&A).

