El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, en entrevista con EL TIEMPO, se refiere a la ‘paz total’ y a las relaciones con Venezuela, Ecuador y el gobierno de Gustavo Petro, con el que, afirma, han ‘logrado unas empatías importantes’.



Había prevención hacia un gobierno de izquierda, ¿qué ha pasado?

Es más como un mito urbano, pudo haber prevenciones de parte y parte, pero después de este trajinar diario hemos llegado a unas empatías importantes, porque al final el interés de la Fuerza Pública, y específicamente del Ejército, es la tranquilidad de Colombia y de sus ciudadanos, y ese es el interés del Gobierno.



¿Cómo analiza la propuesta de ‘paz total’ del presidente Petro?

Es una es una propuesta interesante que incluye a todo aquel que quiere desestabilizar el común vivir de la gente en Colombia. Yo veo que hay una muy buena oportunidad y vamos a acompañar esa tarea como nos corresponde de acuerdo con el apego que tenemos a la Constitución, a la ley y al mandato popular que ha sido el de elegir precisamente un gobierno que le apuesta a la ‘paz total’. Qué bueno sería que al término de este gobierno pudiéramos tener unas bases muy fundamentadas para que el día de mañana Colombia tenga esta tranquilidad.



Como con las Farc...

Sí, venimos de un proceso en el que logramos, gracias a las tareas que se hicieron en la dinámica operacional, que las Farc entendieran que por la violencia no iban a llegar nunca al poder. Ahora tienen unas oportunidades muy diferentes como partido.



El Eln ofreció una tregua…

Sí, pero nosotros no paramos. El señor Presidente ha delegado al comisionado de Paz para unos acercamientos y seguramente en algún momento tendremos que revisar temas ya más consolidados. Nosotros continuamos haciendo nuestra parte operacional. Una vez ya se establezca una hoja de ruta definitiva seguramente habrá unos espacios que tendremos que acompañar. Pero por lo pronto seguimos haciendo la tarea común y corriente.



¿Las operaciones contra los grupos al margen de ley se mantienen?

Se mantienen contra todos.

Narcotráfico:

¿Cómo ve al Eln, las disidencias y el ‘clan del Golfo’?

Cada una tiene una caracterización. En el caso del Eln, tienen una especie de estado mayor que es el que intenta mostrar en la mesa de negociación y esa caracterización la determinará el comisionado (de paz) con la hoja de ruta que mencioné. Frente a las disidencias y el ‘clan del Golfo’, su hilo conductor sencillamente se llama narcotráfico y la disputa del territorio. Mientras se avanza en el proceso, nosotros sencillamente desarrollamos nuestras operaciones. Los combatimos respetando los derechos humanos, entendiendo que son grupos al margen de la ley.



¿Qué pasa en Nariño y Norte de Santander?

Allí tenemos unos focos de economías ilícitas que tienen que ver con las rutas del narcotráfico. Acá ya vemos la injerencia de carteles extranjeros de gente que está en Ecuador. Allá están viviendo una situación que no se esperaban. En Norte de Santander tenemos la frontera y allí hemos venido desarrollando una tarea importante para consolidar la seguridad. Si miramos el mapa, todo el contexto es la búsqueda de rutas de salida del narcotráfico.



¿Y cómo lo enfrentan?

La estrategia que hemos adoptado es la que ha dado a conocer el presidente Gustavo Petro: atacar todos los eslabones de manera proporcional. Me explico, estamos en territorio y allí nos toca evitar que se produzca (las matas de coca), que se coseche, que se procese (la cocaína) y que se saque, por lo tanto estamos en un trabajo muy fuerte de interdicción y hemos logrado muy buenos resultados; por otro lado, estamos atacando con la Fiscalía y la Policía de manera articulada todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y en la identificación de los dueños del negocio (los grandes capos).



¿Qué resultados hay?

Se han incautado más de 84 toneladas de droga, de todo tipo, se han destruido más de 800 laboratorios para procesar la base de pasta de coca y la cocaína, más de dos toneladas de explosivos incautadas y la destrucción de 380 dragas utilizadas en la minería ilegal, además de capturas, por mencionar algunos resultados.

Fallo del Tribunal Superior de Pasto prohibió la erradicación forzada en Nariño. Foto: Policía Antinarcóticos

¿Cómo queda la erradicación forzada?

Bueno, como lo ha dicho el señor ministro de Defensa, prima el ser humano y en esa ecuación muchos subsisten de la siembra de la mata de coca, por eso se ha priorizado la sustitución de cultivos. Ese es un plan que se está implementando, al que le van a colocar más presupuesto, que ya tiene una persona al frente y que va a seguir desarrollándose. Nosotros somos muy flexibles, por eso, cuando entendimos que esto iba a demorar un poco, pues dijimos: ‘no podemos seguir desperdiciando tropas detrás de cultivos en donde lo único que vamos a tener es una confrontación con la población’; la erradicación la estamos haciendo donde logremos entrar sin chocar con la población civil.





Si les piden, como en el Pnis, apoyar la sustitución arrancando las matas de coca...

Si lo piden en la voluntad del Gobierno y en la voluntad que tiene un soldado de servirle a la patria, siempre estaremos dispuestos a acompañar situaciones que mejoren las condiciones tanto del campesino como del ciudadano. Cómo no ayudarlos en esa transformación.



Somos unos vecinos incómodos para Ecuador por el tema del narcotráfico…

Yo no diría que somos vecinos incómodos porque hay que entender que las condiciones se van creando y el narcotráfico es un delito transnacional. Hay una oferta, hay una demanda y esto nos implica a todos. Yo pienso que Ecuador no calculó que en algún momento pudiera pasarle eso (que llegara la violencia del narcotráfico), y es lo que está viviendo. Ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro de Defensa de Ecuador y la cúpula de las Fuerzas Militares, fue una reunión binacional para revisar todos esos temas que no son nuevos, porque venimos haciendo un trabajo de frontera y lo vamos a fortalecer, ese es el ánimo y hay muy buena disposición para evitar que estos corredores cojan más fuerza.



Con Venezuela…

El nivel de relación con Venezuela lo hemos circunscrito a los temas operativos de frontera básica. En ese orden de ideas, ustedes han sido testigos de las reuniones que se han registrado con el Ministerio de Defensa; con los mandos regionales definimos nuestro interés en que haya un tránsito normal en la frontera, que la gente no tenga que estar utilizando los pasos ilícitos, sino que utilice los que normalmente están y que nosotros podamos acompañar adecuadamente esos pasos. De tal suerte que en este momento nuestra relación militar con Venezuela se circunscribe a ese nivel básico operativo.

El comandante del Ejército Nacional recorre las unidades militares. Foto: Ejército Nacional

Incorporación de 5.000 mujeres a las filas

Cambiemos de tema, incorporación de mujeres a la vida militar...

No es nuevo. Esta es una tarea que dejamos de practicarla hace una década, pero ha habido mucho requerimiento. Cuando vamos a territorio se nos acercan muchas mujeres y nos dicen: ‘¿por qué a nosotras no nos incorporan si estamos en un tema tan incluyente?’. Yo pienso que se han motivado mucho con la visita de mi general Laura Jane Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, una general de cuatro estrellas. Nosotros ya tenemos en nuestras escuelas tanto de oficiales como de suboficiales mujeres de carrera, de armas. No administrativas, que van al campo de combate, que están al frente de una unidad.



¿Cuántas mujeres se proyectan incorporar en el 2023?

Hicimos el estudio y vemos una gran posibilidad de incorporar más de 5.000 mujeres, es el promedio que tenemos, y lo vamos a hacer más o menos en cuatro incorporaciones a lo largo del año, un promedio de 1.500 mujeres.



¿Bajó el número de hombres prestando el servicio militar?

Hubo más un tema de falta de pedagogía diría yo. En algún momento se nos quedó ese espacio en donde se dijo vamos a transformar el servicio militar, pero no se dijo que eso tiene una línea de tiempo, y así se están generando las motivaciones para que quienes quieran prestar el servicio, entre ellos mejorar paulatinamente un pago equivalente a medio salario mínimo legal vigente y otras actividades que ha llamado el señor Presidente como ‘el bienestar de la Fuerza Pública’.



Muchos van a labores medioambientales...

Está establecido en la Constitución y desde hace mucho rato en nuestra ley de incorporación que el 10 por ciento de cada contingente vaya directamente a labores medioambientales, es nuestra política y la estamos fortaleciendo, casi todos los batallones de alta montaña están en esa misión.



¿La movilidad de carrera?

Vamos muy bien. Tan solo este año 150 soldados profesionales van a ascender a suboficiales, están en el proceso de ser escogidos. En la Escuela de Cadetes se abrieron 200 cupos para que igual número de suboficiales tengan la oportunidad de ascender a oficiales, es la oportunidad de sumar su experiencia en estos cursos extraordinarios.

Entre el 2020 y el 2023, 823 soldados profesionales han logrado llegar a suboficiales y en los últimos 10 años han sido 10.714 soldados profesionales los que continuaron su carrera militar como suboficiales y se han mantenido.



