‘En Colombia no hay narcorrepúblicas independientes’

El narcotráfico es una amenaza para el Estado de derecho. Con esta rigurosa afirmación, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares del país y encargado del Ministerio de Defensa, asegura que ese flagelo es el responsable de todos los daños que afectan a nuestra nación.



El general Navarro, nacido en Chía, es diplomado en Administración de Negocios y magíster en Seguridad y Defensa Nacional.

¿Qué es lo que está pasando en el Cauca?



Cauca es un departamento que tiene cerca de 17.000 hectáreas de mata de coca, también se han identificado tres rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, esto genera interés para los criminales de cinco estructuras de grupos armados organizados residuales y dos del Eln, quienes se disputan el territorio y las rutas, siendo ellos los responsables de los asesinatos, desplazamientos, secuestros de líderes y autoridades locales.



¿Por qué hay lugares como Argelia que no pueden ser ocupados por la Fuerza Pública?



Nosotros estamos presentes en Argelia. Está en desarrollo una operación militar continuada por parte la Tercera División del Ejército, la cual ha dejado como resultado más de 80 neutralizaciones de los grupos armados organizados; esta semana, por ejemplo, cuatro sujetos se sometieron a la justicia, seis fueron capturados y se recuperó un menor de edad.



Pero ¿hay alguna complicidad de la población o son amenazados sus habitantes?



Algunos integrantes de las comunidades intervienen para interferir la labor legítima de los soldados y policías. Este es un problema al que le estamos dando solución trabajando con las comunidades, los líderes locales y regionales, y las autoridades.



¿Hasta dónde casi todo Cauca está ocupada por narcotraficantes?



El Cauca no está ocupado por narcotraficantes, es un departamento que tiene institucionalidad: gobernador, alcaldes, congresistas, todos elegidos por el voto popular; hacen presencia las entidades del Estado, hay comercio, hay gente decente, dedicada a actividades de ganadería, agropecuarias y pesqueras, entre otras.



Hay universidades y una pluriculturalidad, lo cual le da una dinámica especial al departamento. Sin embargo, existe una problemática que gira en torno a los cultivos ilícitos, que son los que generan criminalidad asociada a la cadena de valor del narcotráfico y a las economías ilícitas que vinculan a algunos de sus pobladores, por interés propio o por amenazas e intimidación.



¿La mayoría de los habitantes de Argelia están amenazados o son colaboradores del narcotráfico?

Argelia tiene una población, aproximadamente, de 26.000 habitantes, es posible que exista una mínima cantidad de moradores que hacen parte de los eslabones del narcotráfico y otros que están siendo presionados por los grupos armados organizados residuales y el Eln.



Ante las operaciones, los grupos ilegales emplean a los campesinos para evitar que el Estado y sus representantes realicen su labor constitucional. Actualmente se está desarrollando una estrategia integral con el fin de romper el vínculo que existe entre las economías ilícitas, grupos armados y población civil que está siendo constreñida para impedir que el control institucional del territorio llegue a esta región del país.



Queremos que la población civil esté al lado de la institucionalidad y no de las actividades ilícitas.



¿Cauca es una especie de república narcoindependiente?



De ninguna manera. Lo que ocurre es que la cantidad de hectáreas de cultivos de coca, los corredores de movilidad diseñados para mover la droga y la conflictividad comunitaria y social generan violencia.

¿Hasta cuándo va a permanecer Argelia sin concejales?



El señor ministro del Interior presidió una reunión el 28 de enero en Argelia y escuchó sus problemáticas. Ellos tomaron la decisión de seguir sesionando en el municipio de Bolívar, mientras que en dos semanas hacen ingreso en forma definitiva a su región. Desde la Fuerza Pública y las autoridades competentes se continuará trabajando para prestar las condiciones de seguridad que les permita el ejercicio de la función pública.



Pero parece la batalla de las bandas de narcotráfico…



No, el Estado colombiano y la contundencia de la Fuerza Pública siempre han sido superiores a las amenazas que han querido imponer los grupos armados organizados y los grandes carteles de la droga. Durante el 2020 se lograron resultados históricos contra la criminalidad en el territorio nacional, entre los que es importante destacar la afectación de 5.563 integrantes de estructuras criminales, la incautación de 505 toneladas de cocaína y la erradicación de más de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y los índices más bajos de homicidios en los últimos 46 años.



¿Y este año?



Se han neutralizado 244 integrantes de los grupos armados organizados y de delincuencia organizada, un 55 por ciento más en referencia al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se ha logrado la incautación de 28,5 toneladas de cocaína, un 77 por ciento más que en el mismo periodo del 2020. Estos resultados son una muestra del compromiso de la Fuerza Pública en la lucha contra los flagelos presentes en diferentes regiones del país.



Las fuerzas dirigidas por usted acaban de adoptar un plan nacional de seguridad. ¿En qué consiste?



Ya se determinaron unos centros de gravedad para la protección de la población civil mediante el control territorial, la reducción de las economías ilícitas. Para este fin es necesario desarticular las estructuras armadas organizadas de los territorios y someterlas a la justicia.



Combatir el narcotráfico en toda su cadena de valor, erradicación, desmantelamiento de infraestructura, incautaciones y desmantelamiento de mafias será una prioridad para la Fuerza Pública, pues este flagelo es el principal combustible de todos los males que aquejan el país.



¿Cuál es la hoja de ruta que las Fuerzas Militares han adoptado para este año?



Para el 2021 seguiremos focalizados en la estrategia atacando los factores de inestabilidad, fortaleciendo el control territorial efectivo, atacando el accionar de los grupos armados organizados y manteniendo el control e incautación de insumos para la producción de estupefacientes.



Es fundamental desarticular las redes de apoyo al terrorismo de los grupos armados organizados que están dedicadas al secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico, ya que son estas las que financian las acciones terroristas en contra la población civil y la Fuerza Pública.



El fortalecimiento de la cooperación internacional es fundamental para combatir el crimen transnacional. Mantener y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares es una tarea que en el 2021 vamos a continuar, esto con la finalidad de seguir brindando seguridad, apoyando y acompañando a nuestros compatriotas ante la ocurrencia de situaciones adversas.



¿A qué atribuye usted la percepción de falta de presencia del Estado y de las Fuerzas Militares en los territorios que dejaron las desaparecidas Farc?

En el 2020 se obtuvieron resultados históricos que demuestran la capacidad de los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Pública, pero somos conscientes de que falta más y por eso es que una de las líneas de acción de este año es fortalecer el control territorial.



Algunos analistas dicen que tras la firma de la paz hubo una especie de relajación por parte de las Fuerzas Militares que ha permitido el surgimiento de grupos armados ilegales…

De ninguna manera. Los fenómenos criminales han mutado, pero la Fuerza Pública, con sus capacidades diferenciales, ajusta sus planes a los escenarios cambiantes, para cumplir objetivos de defensa y seguridad.



¿Por ejemplo?



Durante el año anterior fueron neutralizados 50 cabecillas de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada. En 2020, la afectación a las estructuras de estos grupos registró un total de 5.563 miembros de estas organizaciones neutralizados, entre desmovilizados, capturas y muertes en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública.



¿Cuál es la mayor amenaza que enfrenta el país en lo que a seguridad y defensa se refiere?

El narcotráfico es un fenómeno, es una amenaza al Estado de derecho, la seguridad nacional y los Derechos Humanos. Este flagelo es el responsable de los asesinatos de líderes sociales, homicidios colectivos, delitos asociados a la cadena del narcotráfico y la minería ilegal; los grupos armados organizados se financian de esta actividad ilegal generando violencia en los territorios y destruyendo el medioambiente.



¿Qué están haciendo las Fuerzas Militares para proteger a los líderes sociales?



Tenemos el Plan de Acción Oportuna (PAO), cuyo objetivo es prevenir y proteger individual y colectivamente a los líderes sociales, realizando acciones articuladas por parte de todas las fuerzas del Estado para prevenir y dar respuesta a las situaciones de violencia contra defensores de derechos. Este mecanismo contempla actuación estratégica de comunicación y capacitación para la prevención.



¿Quién está matando a los líderes sociales?



Estos crímenes están siendo atribuidos por las autoridades competentes al grupo armado organizado residual, Eln, ‘clan del Golfo’, ‘Pelusos’ y ‘Caparros’. El 98 por ciento de los asesinatos de líderes se han presentado en áreas de influencia del narcotráfico y explotación ilícita de yacimientos mineros.



En diferentes regiones del país se han denunciado desplazamientos forzados. ¿Cómo detener este fenómeno?



El desplazamiento forzado de la población civil es considerado un crimen de guerra a la luz del artículo 8 del Estatuto de Roma, cuyos autores deben ser perseguidos, capturados y juzgados. Para combatir este fenómeno, hay un esfuerzo interinstitucional priorizando la acción unificada del Estado, en especial en las Zonas Futuro y áreas de atención prioritaria; este esfuerzo está coordinado entre las autoridades del orden nacional, regional, local y la Fuerza Pública.



¿Qué opina de la imputación que hizo la JEP a los exjefes de las ex-Farc por secuestro?



Es importante decir que las Fuerzas Militares siempre han sido respetuosas de la autoridad judicial, por lo que, desde la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la institución ha estado en disposición de aportar a su objetivo…



Esta decisión marca un hito para todas aquellas víctimas del conflicto armado y sus familias que son el centro de gravedad del sistema y quienes durante años sufrieron los más dolorosos episodios a causa de las violaciones a sus derechos humanos cometidas durante este crimen.



Es necesario reconocer que más de 1.483 víctimas militares fueron sometidas a tratos inhumanos mientras permanecieron en cautiverio, incluso muchos de ellos resultaron asesinados sin poder despedirse de sus familias y otros no han regresado al seno de sus hogares…



Las Fuerzas Militares hoy extienden un abrazo de solidaridad a todos aquellos sobrevivientes de este aterrador crimen y a sus familias.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO