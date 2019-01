Hay 10 zonas priorizadas para enfrentar el crimen organizado

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, reconoció en entrevista con EL TIEMPO que el número de hombres que integran los grupos armados organizados está creciendo, pero señaló que esta lista la estrategia, a través del Plan de Guerra Bicentenario, para enfrentarlos y “llevarlos a un punto de inflexión”.

El oficial dijo que se priorizaron 10 zonas en donde entrarán a operar cuatro fuerzas élites que contarán con 13.500 hombres. La prioridad: capturar a los jefes y arremeter contra sus economías ilegales.



Sobre el Eln, dijo que para esa guerrilla “la paz no es un fin, es un medio para lograr su principal objetivo, que es desestabilizar la Nación”.



¿Cómo ve usted las Fuerzas Militares que llegó a dirigir?



Las Fuerzas Militares de Colombia son de las más capaces en la región y un referente a nivel mundial para enfrentar un conflicto interno. Nuestra gran fortaleza es el alto sentido del respeto a los derechos humanos y el acatamiento a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que nos permite interactuar con las comunidades directamente.



¿Cuáles son las prioridades operacionales de las Fuerzas Militares?



Vamos a atacar los grupos armados organizados y sus cabecillas; me refiero al Eln, ‘clan del Golfo’, ‘los Pelusos’ y lo que el común llama disidencias. Estas estructuras se financian de las economías ilícitas: narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión. Hay que atacarlos y llevarlos a un punto de inflexión.



¿Las organizaciones que usted menciona son las que se pueden bombardear?



Precisamente, esas son las redes caracterizadas para las operaciones de bombardeo que están enmarcadas dentro de los protocolos internacionales, y al ser una amenaza con una capacidad armada, el Estado tiene el deber de aplicarles todas sus capacidades.



¿Estos grupos han crecido?



Es una realidad que no se puede negar y por eso, a través de la inteligencia, vamos a atacarlos, y se van a fortalecer los procesos de judicialización. Estas estructuras armadas se convierten en un peligro no solamente para las comunidades, sino también para la estabilidad en algunas zonas del país y, obviamente, para los integrantes de la Fuerza Pública. Por eso hay que atacarlos con todo el poder.



¿Dónde se concentrarán esos esfuerzos?



Identificamos 10 áreas en donde se concentran las redes de crimen organizado y las economías ilegales; eso nos permite, bajo un mando y control unificado, integrar capacidades de todas las fuerzas para concentrarnos en un solo objetivo. Son 76 municipios.



¿En qué zonas están?



Geográficamente ubicamos la primera zona en Antioquia, Córdoba y Urabá, y la segunda, en el sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño. Aquí hay narcotráfico, minería ilegal y hacen presencia el Eln, disidencias y el ‘clan del Golfo’, por citar un ejemplo. Otros dos puntos priorizados son Tumaco, en Nariño, y la región del Catatumbo, en Norte de Santander.



En la zona norte están La Guajira, Cesar y Magdalena. Al oriente del país se le dará prioridad a Meta, Guaviare y Vichada. Otro punto de acción se concentrará en Putumayo y Caquetá. Y otros dos puntos de intervención militar están ubicados en Chocó y Arauca.



¿Y cómo será el trabajo en esas zonas?



Se determinó crear cuatro nuevas fuerzas élites, que se apoyan en las divisiones y brigadas que están operando en el territorio para unir todo un potencial operacional y frenar el accionar criminal.



¿Dónde estarán ubicadas esas fuerzas?



La Fuerza de Tarea Aquiles ya está operando en el bajo Cauca. Allí estamos interviniendo para bajar los índices de homicidios, entre otros. Esta fuerza cuenta con 5.000 hombres en todas sus especialidades. En febrero esperamos activar la Fuerza de Tarea Marte, en el sur de Bolívar. Entrará a operar con 3.000 hombres. Y en mayo se pondrá en marcha la Fuerza de Tarea Ares, en el Vichada y Guaviare, con otros 3.000 efectivos.



¿Y cuál será la cuarta unidad élite?



Por primera vez habrá una Fuerza de Despliegue contra Amenazas Trasnacionales. Tendrá movilidad inmediata para apoyar en cualquier zona del territorio las operaciones contra tráfico de armas, contrabando, minería ilegal y narcotráfico, con un valor agregado que es la identificación de actividades que facilitan el lavado de activos de los grupos criminales. Esta unidad élite contará con unos 3.000 hombres.

Colombia cuenta con una riqueza hídrica muy grande, y esos ríos se convierten en las carreteras de los criminales…

Nuestra Armada Nacional viene desarrollando un trabajo muy activo y eficaz en los ríos, y las operaciones de interdicción en los océanos son constantes. Pero a futuro se activará la brigada Anfibia de infantería de Marina para fortalecer esa actividad.



¿Quiénes son objetivos de alto valor para las Fuerzas Militares?



Se mantienen el jefe del ‘clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. ‘Pácora’, de los ‘Pelusos’, y los jefes de las disidencias: ‘Gentil Duarte’, ‘Jhon 40’, ‘Rodrigo Cadete’ e ‘Iván Mordisco’. Su captura es vital, y en ello trabajan los grupos de inteligencia.



Frente a la orden del Presidente de atacar el Eln, después del atentado a la Escuela General Santander, ¿cuáles serán las acciones contra esa guerrilla?



La prioridad es romper los eslabones de la cadena criminal que sostiene el accionar terrorista del Eln, como el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la extorsión, el secuestro y el contrabando.



En el congreso del Eln en el 2014 trazaron varias líneas. Una de ellas es ejercer control de territorios, por lo que estamos incrementando la presencia en las zonas con el Plan Horus (tropas permanentes en veredas) y estamos consolidando los esfuerzos de inteligencia para ubicar las estructuras y sus cabecillas.



Además de la estrategia militar contra el Eln, ¿qué otra van a poner en marcha?



Es importante resaltar que las desmovilizaciones de los integrantes del Eln se han incrementado en un 20 por ciento; esto quiere decir que nuestras campañas de desmovilización, que se fortalecieron desde principio de año, están entregando los resultados esperados. Y las vamos a mantener y fortalecer. Llevamos más de 160 desmovilizados.



Se habla de la presencia del Eln en territorio venezolano, que entran y salen tranquilamente. ¿Cómo es el trabajo con las autoridades del país vecino?



El ideal sería contar con la cooperación internacional, que es una de las herramientas fuertes para combatir el terrorismo y el crimen transnacional organizado. Como no existe una cooperación con las autoridades de Venezuela, tenemos que incrementar nuestras acciones de inteligencia para detectar corredores de movilidad, ubicar estructuras delictivas y neutralizar a los cabecillas.



Tenemos que realizar un control efectivo de nuestras fronteras por los puntos de paso legales e ilegales y combatir las finanzas criminales que se mueven allí, como el contrabando y el narcotráfico, para que nuestras fronteras sean mucho más seguras y para restringir la movilidad que tiene el Eln a lado y lado.



¿Usted ve posible un camino de paz con el Eln?



Para el Eln la paz no es un fin, es un medio para lograr su principal objetivo, que es desestabilizar la Nación.



¿Hay zonas específicas para atacar el Eln con bombardeos?



Las Fuerzas Militares están concentradas en frenar el crecimiento del Eln y disminuir sus efectivos mediante la desmovilización, las capturas y las operaciones, entre ellas los ataques aéreos estratégicos.



