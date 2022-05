Una llamativa versión sobre la fuga de Juan Larrison Castro (alias Matamba) fue difundida este lunes por el guardián del Inpec Milton Libardo Jiménez Arboleda, el primer capturado por el caso y señalado como colaborador de la huida del capo.



Aunque luego del 18 de marzo de este año, cuando se detectó que 'Matamba' no estaba en la cárcel La Picota, aparecieron videos que mostraban la presunta participación de miembros del Inpec en el hecho, el guardián Jiménez indicó que es "un chivo expiatorio de la inoperancia del Estado" y fue reiterativo en decir que no se trató de una fuga, sino de una desaparición forzada.

"(Matamba) estaba a punto de declarar la verdad y salpicar a funcionarios del Estado", escribió a puño y letra Jiménez, en una carta dirigida a los medios de comunicación.



Esta es parte de la carta del guardián Milton Jiménez. Foto: Archivo particular

"Me dirijo a ustedes para darles a conocer que hoy en día, después de casi dos meses de encontrarme detenido por la desaparición -ojo: desaparición- del interno alias Matamba, me encuentro secuestrado por parte de la Fiscalía", señaló el procesado guardián del Inpec.



Jiménez denuncia que se ha incumplido la orden de un juez que ordenaba trasladarlo a un establecimiento de reclusión del Inpec, por lo que continúa en el búnker del ente acusador.

La pregunta es por qué no quieren que yo dé a conocer la verdad que oculta el Estado o Gobierno referente a la desaparición de alias Matamba FACEBOOK

"Se me están violando mis derechos fundamentales. No tengo contacto con mis 6 hijos, ni íntimo con mi esposa, (ni) con mis abogados. (Tengo) coartada mi comunicación. Me retiene el ente que me capturó ilegalmente en (el) búnker", se lee en el documento.



El guardián Jiménez agrega: "La pregunta es por qué no quieren que yo dé a conocer la verdad que oculta el Estado o Gobierno referente a la desaparición de alias Matamba", y cierra pidiendo que lo ayuden "a salir de este secuestro del Estado".



