Fuerzas Militares ordenan acuartelamiento para evitar ataques terroristas en Colombia

En un radiograma de operación inmediata, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, ordenó el acuartelamiento de tropas en primer grado, para evitar acciones terroristas en Colombia.



(Puede ver: Con 500 uniformados la Policía busca conjurar la crisis de seguridad en Tuluá)

El documento de una página tiene fecha de este 7 de octubre, y tiene la orden de mantener el acuartelamiento hasta nueva orden, firma que puso el alto oficial en Bogotá. Esta orden del máximo jefe de las Fuerzas Militares se da en la antesala de la mesa de diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el 'Estado Mayor Central' de las Farc, comandando por alias Iván Mordisco.



En la orden también se ordena protección a la población civil y a la infraestructura crítica del Estado empleando la máxima capacidad de tropas que hay disponibles. La intención, además, será desarrollar operaciones conjuntas con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para una "presencia activa y un control territorial".



(Puede ver: Iván Mordisco condiciona arranque de mesa de diálogos de paz a firma de cese del fuego)

Facebook Twitter Linkedin

Disidentes del autodenominado 'Estado Mayor Central' de las Farc. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

La firma de la mesa de diálogos está programada para el 8 de octubre, pero en la última semana tuvo una serie de diferencias porque 'Mordisco' la condicionó a que sin decreto de cese del fuego no se iba a instalar nada.



"Parar la guerra es un legítimo reclamo no solo de usted, también de las poblaciones que sufren el rigor de la guerra, sin decreto de cese al fuego no hay instalación de mesa, gobierno debe cumplir lo acordado”, explicaron las disidencias en respuesta al expresidente Ernesto Samper, quien se había pronunciado frente al tema.

Facebook Twitter Linkedin

Alias Iván Mordisco y el comisionado para la paz, Danilo Rueda. Foto: EFE - César Melgarejo. EL TIEMPO

Ante esa incertidumbre por lo que pase el domingo en Tibú, Norte de Santander (lugar de la firma), la decisión de la tropa fue hacer el respectivo radiograma para así estar atentos a cualquier ataque que se dé en el país. A nivel local, la autoridad municipal ordenó la ley seca hasta el 9 de octubre para evitar alteraciones que afecten el desarrollo del encuentro.



(Puede ver: El 8 de octubre arranca mesa y cese del fuego entre Gobierno y 'Estado Mayor Central')



Paralelo a ello, se conoció que las Fuerzas Militares están moviendo por todas las regiones a más de 150.000 hombres y mujeres que las conforman, quienes llegarán a los puntos acordados a velar de un normal desarrollo de las elecciones regionales y locales del próximo 29 de octubre.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: